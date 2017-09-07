جورج وأمل كلوني يستضيفان مواطنا ايزيديا في منزلهما

(د ب أ): ذكرت تقارير الخميس أن الممثل جورج كلوني وزوجته أمل سمحا لشاب ايزيدي من العراق الإقامة في منزلهما في ولاية كنتاكي الأمريكية.

وأفادت مجلة “هوليوود ريبورتر بأن جورج وأمل دعيا اللاجئ، الذي يدرس حاليا في جامعة شيكاغو للإقامة في منزلهما.

وقال كلوني للمجلة في منزله بإيطاليا” اللاجئ كان على متن حافلة في طريقها للموصل، وقام مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” بقتل سائق الحافلة وقالوا” أي شخص يريد الذهاب للجامعة سوف يتم قتله”.

وأضاف ” لقد نجا وجاء لأمريكا، وخضع لجميع الفحوصات المطلوبة”.

ولم يفصح جورج (56 عاما) عن اسم اللاجئ أو منذ متى يعيش في منزلهما.

ويشار إلى أن جورج وأمل يشتهران باهتمامها بمساعدة اللاجئين حول العالم.