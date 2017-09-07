ماكرون يدعو لاستمرار العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا

“القدس العربي” – وكالات: قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة نشرت الخميس، إن تركيا لا تزال شريكة أساسية للاتحاد الأوروبي وينبغي الحفاظ على استمرار العلاقات على الرغم من اتخاذ أنقرة اتجاهاً مثيراً للقلق في الآونة الأخيرة.

وجاءت تصريحات الرئيس الفرنسي، بعد أن قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم الأحد إنه ينبغي وقف محادثات انضمام تركيا لعضوية الاتحاد.

ونقلت صحيفة كاثيميريني اليونانية عن ماكرون قوله في المقابلة التي أجرتها معه، “في الحقيقة تركيا شردت عن الاتحاد الأوروبي في الأشهر القليلة الماضية وأتت بتصرفات غير مقبولة وهو أمر يثير القلق ولا يمكن تجاهله”.

وأضاف “لكنني أود تجنب الشقاق لأنها شريكة أساسية في الكثير من الأزمات التي نواجهها جميعاً أبرزها التحدي المتمثل في الهجرة وخطر الإرهاب”.