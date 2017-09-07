ماكرون يدعو لاستمرار العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا
Sep 07, 2017
“القدس العربي” – وكالات: قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة نشرت الخميس، إن تركيا لا تزال شريكة أساسية للاتحاد الأوروبي وينبغي الحفاظ على استمرار العلاقات على الرغم من اتخاذ أنقرة اتجاهاً مثيراً للقلق في الآونة الأخيرة.
وجاءت تصريحات الرئيس الفرنسي، بعد أن قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم الأحد إنه ينبغي وقف محادثات انضمام تركيا لعضوية الاتحاد.
ونقلت صحيفة كاثيميريني اليونانية عن ماكرون قوله في المقابلة التي أجرتها معه، “في الحقيقة تركيا شردت عن الاتحاد الأوروبي في الأشهر القليلة الماضية وأتت بتصرفات غير مقبولة وهو أمر يثير القلق ولا يمكن تجاهله”.
وأضاف “لكنني أود تجنب الشقاق لأنها شريكة أساسية في الكثير من الأزمات التي نواجهها جميعاً أبرزها التحدي المتمثل في الهجرة وخطر الإرهاب”.
الحل ليس في الإتحاد الأوروبي يا ماكرون الذي تسيطر عليه فرنسا كما تسيطر على مستعمراتها القديمة.
فرنسا مطلوب منها معاملة مستعمراتها القدمة الند للند دون تمرير سياسات حسب ما تريد فرنسا سواء في الإتحاد أو في المستعمرات السابقة.
أما عن تركيا التي تستميت من أجل الإنتماء للإتحاد مع أنها يمكنها بناء تحالف تقوده هي مع الضفة الجنوبيةللبحر الأبيض المتوسط. والتاريخ أثبت سيطرةذاك الجنوب الذي قادته قرطاج. واليوم الإتحاد الأوروبي يستمد قوته من جنوب المتوسط وعليه فإن تركيا ودول جنوب المتوسط أولى بمقدراتهم من فرنسا والإتحاد الأوروبي.