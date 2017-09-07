مخطط إسرائيلي لبناء 176 وحدة استيطانية في القدس الشرقية
“القدس العربي” – وكالات: تبحث اللجنة المحلية للتخطيط والبناء، في البلدية الإسرائيلية في القدس، الأحد القادم، مخططاً لبناء 176 وحدة استيطانية جديدة في حي جبل المكبر في القدس الشرقية.
وقالت حركة السلام الآن اليسارية الإسرائيلية، التي ترصد الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، في تصريح مكتوب حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه:” في حال إقرار هذا المشروع فإنها ستكون المستوطنة الإسرائيلية الأكبر التي تقام في داخل حي فلسطيني”.
ولفتت إلى أن بإمكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، “التدخل وشطب هذا الموضوع من جدول الأعمال”.
وحذرت السلام الآن من أن “بناء مستوطنة كبيرة في قلب حي فلسطيني من شأنه أن يشكل ضربة قاسية للقدس ولفرص التوصل إلى السلام مع الفلسطينيين وفق مبدأ حل الدولتين”.
وأضافت:” هذه ليست مسألة عقارية، بل مسألة سياسية وسيادية، حيث أن الإسرائيليين الذين ينتقلون إلى منازل داخل الأحياء الفلسطينية، إنما يقومون بذلك لدوافع أيديولوجية فقط، وهم يحاولون منع التوصل إلى حل وسط بشأن القدس في المستقبل “.
وقد صعّدت الحكومة الإسرائيلية في السنوات الماضية من عمليات الاستيطان في الضفة الغربية بشكل عام والقدس الشرقية بشكل خاص، بالتزامن مع تصعيد واضح في هدم المنازل الفلسطينية بداعي بناءها بدون ترخيص.
ويصر الفلسطينيون على وجوب أن تكون القدس الشرقية بحدود 1967 عاصمة للدولة الفلسطينية المستقبلية.
وبالمقابل ترفض إسرائيل أي حل مستقبلي بشأن القدس وتصر على أن المدينة بشطريها الشرقي والغربي عاصمة أبدية لها.
الأموال التي حثتها اليهود بتشى أشكال النصب الإحتيال بددت معظمها في الإحتلال لفلسطين. والفرنك الذي جمعه كل يهودي كل يوم على مدى سنوات لبناء بلد وهمي أطلق عليه إسم إسرائيل مكيدة من اليهود لليهود الذين باع بعضهم بعضا. كان يمكن لليهود الذين احتلوا فلسطين أن يتخذوا لهم مكانا في فرنسا ولكن شرشل الذي وعدهم بفلسطين مكن ديجول في آن واحد من اللجوء إلى بريطانيا. ديجول الذي كنس اليهود من فرنسا.
ابنوا المستوطان وستبقى للفلسطينيين يا دمى لعبت وتلعب بكم ساسة العالم.