الحوثيون يرحبون بدعوة الأمم المتحدة لتحقيق دولي حول النزاع في اليمن
“القدس العربي” – وكالات: رحبت جماعة “أنصار الله” الحوثيين الخميس، بدعوة الأمم المتحدة لإجراء تحقيق دولي حول النزاع في اليمن.
جاء ذلك على لسان مصدر مسؤول في وزارة الخارجية بحكومة “الحوثيين وصالح” غير المعترف بها دولياً، نشرته الخميس، وكالة سبأ التابعة للحوثيين.
وعبر المصدر نفسه الذي لم تسمه الوكالة عن تقديره للمواقف المبدئية المسؤولة للمفوض السامي لحقوق الإنسان، زيد بن رعد الحسين، الداعية “لإيقاف الحرب وإحلال السلام وتشكيل لجنة دولية محايدة ومستقلة للنظر والتحقيق في كافة انتهاكات حقوق الإنسان”.
وأكد المصدر التزام حكومة الإنقاذ الوطني(حكومة الحوثي وصالح) بالتعاون الكامل مع لجنة التحقيق الدولية المحايدة والمستقلة عند تشكيلها.
وعبر عن استعداد الحكومة نفسها لـ”تزويد مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالمعلومات الموثقة والدقيقة عن انتهاكات حقوق الإنسان بكل نزاهة ومصداقية، ووفقاً للمنهجية الدولية للرصد والتوثيق”.
والثلاثاء، قال المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان في تقرير، إنه “من الضروري إجراء تحقيق مستقل ودولي بشأن النزاع في اليمن”.
وأضاف “لقد دعوت مراراً وتكراراً المجتمع الدولي إلى اتخاذ مبادرة إجراء تحقيق مستقل ودولي بشأن المزاعم المتعلقة بانتهاكات خطيرة جداً لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في اليمن”.
وتابع أن إجراء تحقيق دولي سيكون “مفيداً جداً في إنذار الأطراف المتورطة في النزاع الذي يراقبه المجتمع الدولي، لمساءلة مرتكبي الانتهاكات والإساءات”.
ويشهد اليمن، منذ خريف 2014، حرباً بين القوات الموالية للحكومة من جهة، ومسلحي جماعة الحوثي، والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح من جهة أخرى، مخلفة أوضاعاً إنسانية وصحية صعبة، فضلاً عن تدهور حاد في اقتصاد البلد الفقير.
ايش من تحقيق ياقلتة تقتلون القتيل وتمشون بجنازته قتلتم كل الشعب اليمني وتتكلمون عن تحقيق . قبل يومين فجرتم منزل على رؤس اثنين أطفال وابوهم في تعز . وتكلمون عن تحقيق وأمم متحدة والحوثيون يرفضون تطبيق اي قرار دولي بتسليم السلاح للشرعية والانسحاب من المدن بل يمنعون معالجة الأمراض بالكوريرا عسى الأمم المتحدة تتدخل لوقف الحرب بدون أن ينفذون اي قرار دولي بخصوص الانسحاب من المدن اليمنية هولاء المجرمون الحوثيون يقصفون تعز وبقية المدن اليمنية وقتل المدنين عشوائيا ومحاصرين تعز ومنع دخول المواد الغذائية والعلاج الأكثر من سنتين ويتكلمون هولاء المجرمون عن النزاع في اليمن وهم من كان السبب لدمار اليمن وقتل سكانها ومنع دخول المواد الغذائية إلى المدن . نفذوا القرارات الدولية اولا أيها القتلة أن كنتم صادقين لاكن لن تصدقوا يجب أن تكذبون حتى تدخلون الجنة حسب عقيدتكم الجديدة المستوردة من الخارج .
الحوثيون ناقضين للعهود وكذابين حتى علي صالح الذي باع الشعب اليمني وسلم لليمن لهم ضربوه البارحة بالاعصي حتى أدموه كيف الأمم المتحدة تصدق هولاء المجرمون وهم يرفضون تطبيق اي قرار دولي صدر ضدهم . ويطالبون باستدعاء الأمم المتحدة للتحقيق وعندما يصلون اليمن سوف يمنعونهم بدخول المدن التي ارتكبوا فيها الحوثيون جراءمهم وإنما سوف ياخذونهم إلى مدن الحوثيون وهناك يبداء الكذب والافتراء والتحإيل أما المقتولين والمشردين على أيدي الحوثيون ممنوع دخول الأمم المتحدة اليها فإذا كان الحوثيون صادقين مع الأمم عليهم بتطبيق القرارات الدولية الصإدرة ضدهم بالخروج من المدن اليمنية وتسليم الأسلحة الذين سرقوها من الدولة .