مدون يمني “يُعلم” على أغنية “علّم قطر” ويعتبرها إساءة لملك السعودية وولي عهدها ـ(فيديو)

“القدس العربي”:

عاد المدون اليمني أسعد الشرعي ليشن هجوما ساخرا” على السعودية وسياساتها مستهدفا هذهه المرة أغنية “علم قطر” التي شارك فيها فنانون سعوديون ضد قطر.

وفي تسجيل فيدو على حسابه علي “توتير” سخر من “علم قطر” مخاطباً من ورائها: “ صدعتونا بفعل رجالها والله.. ثلاث سنوات وما انتم قادرين تطلعوا 40 حوثي من على حدودكم ..60 سعودي ماتوا خلال شهرين على الأقل لما كانوا معكم القطريين على الحدود ما كان الحزوثيون يقتلوكم ..بلا شطحات على جارتكم قطر نحن نعلم لا مبرر لديكم ومنذ 90 يوم والعالم ينتظر منكم ان تقدموا حتى دليلا واحدا مقنع وفي الأخير خرجتم لنا بأغنية..تمخض الجبل فولد فأرا “.

وأعتبر المدون اليمني أن أغنية “علم قطر” تمثل إساءة للملك سلمان وولي عهده، داعيا بسخرية وزير الخارجية السعودي الجبير ونظرائه من دول الحصار إلى إنتاج أغنية أخرى مشتركة.

وبنبرة جادة أكد المدون اليمني” استخدمتم الدين والمنابر والحج والعمرة والغناء كل شيء لكي تقنعوا العالم بحصاركم لقطر ولم يقتنع أحد على الاطلاق، انتم تحاولون ان تخدعوا السعوديين الطيبين”.

وذهب المدون اليمني الى إعتبارالأغنية إساءة بالغة للملك سلمان وولي عهده وأن من أنتجوا الأغنية “هم كمن أراد ان يكحل العين فأعماها”، وأضاف “هؤلاء الفنانين الهابطين اعتدنا أن نرى صورهم مع راقصات ومخلعات فجأة اُزيلت الراقصات وظهر مكانها الملك سلمان وابنه “.

وفي تغريدة أخرى قال الشرعي:”في الوقت الذي انتجت السعودية أغنية لمهاجمة قطر كانت قطر تفتتح واحداً من أكبر الموانئ في العالم ..بالله عليكم اي البلدين مصاب بالعجز والإفلاس؟”.