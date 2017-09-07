رئيس وزراء اسبانيا يطالب المحكمة الدستورية بإبطال قانون استفتاء كتالونيا

مدريد – (رويترز) : قال رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي اليوم الخميس إنه سيطلب من المحكمة الدستورية أن تبطل قانون استفتاء وافق عليه برلمان إقليم كتالونيا أمس الأربعاء يمهد الطريق لتصويت يوم الأول من أكتوبر/تشرين الأول على انفصال الإقليم عن اسبانيا.

وقال راخوي خلال مؤتمر صحفي إن القانون الذي وافق عليه غالبية المشرعين في كتالونيا ليس دستوريا.

وقال مكتب الادعاء العام اليوم الخميس إنه سيوجه اتهامات جنائية ضد أعضاء بارزين في برلمان كتالونيا للسماح بمضي التصويت قدما.