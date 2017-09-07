رئيس الحكومة المغربية: التعليم مفتاح التنمية ورفع مستواه رهان البلاد

الرباط – الأناضول : قال رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، الخميس، إن إن التعليم هو أساس التنمية، ورفع مستواه هو رهان المملكة.

وأضاف العثماني، خلال كلمة أثناء ترؤسه اجتماع الحكومة الأسبوعي: “التعليم مفتاح التنمية والتقدم، ومفتاح الدخول إلى العصر”.

وتابع أن “الحكومة تعتبر التعليم أولية مهمة، ورفع مستواه كما وكيفا خيار ضروري ورهان للبلاد”.

وتعقيبا على بدء العام الدراسي في المدارس والجامعات، الثلاثاء الماضي، أعرب رئيس الحكومة المغربية عن تمنياته لجميع التلاميذ والطلبة بالتوفيق والنجاح في مسيرتهم الدراسية.

ونوه العثماني بمجهودات وزير التربية الوطنية المغربي، محمد حصاد، خاصة بعد توظيف 35 ألف أستاذ متعاقد (يعملون وفق عقد مدته سنتين) في هذه السنة؛ ما سيساهم في التخفيف من الاكتظاظ الذي تعاني منه المؤسسات التعليمية ويؤثر على الجودة.

وحسب وزارة التربية الوطنية بالمغرب، تم تسجيل زهاء 7 ملايين و870 ألف تلميذ وتلميذة بأقسام التعليم خلال هذا الموسم الدراسي الحالي (إلى غاية الثانوية العامة).

وبخصوص التكوين (التدريب) المهني، تم تسجيل ما مجموعه 593 ألف متدربا بمختلف شعب التكوين.

أما التعليم العالي، فقد عرف تسجيل نحو 900 ألف طالب.