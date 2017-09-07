رئيس الحكومة المغربية: التعليم مفتاح التنمية ورفع مستواه رهان البلاد
الرباط – الأناضول : قال رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، الخميس، إن إن التعليم هو أساس التنمية، ورفع مستواه هو رهان المملكة.
وأضاف العثماني، خلال كلمة أثناء ترؤسه اجتماع الحكومة الأسبوعي: “التعليم مفتاح التنمية والتقدم، ومفتاح الدخول إلى العصر”.
وتابع أن “الحكومة تعتبر التعليم أولية مهمة، ورفع مستواه كما وكيفا خيار ضروري ورهان للبلاد”.
وتعقيبا على بدء العام الدراسي في المدارس والجامعات، الثلاثاء الماضي، أعرب رئيس الحكومة المغربية عن تمنياته لجميع التلاميذ والطلبة بالتوفيق والنجاح في مسيرتهم الدراسية.
ونوه العثماني بمجهودات وزير التربية الوطنية المغربي، محمد حصاد، خاصة بعد توظيف 35 ألف أستاذ متعاقد (يعملون وفق عقد مدته سنتين) في هذه السنة؛ ما سيساهم في التخفيف من الاكتظاظ الذي تعاني منه المؤسسات التعليمية ويؤثر على الجودة.
وحسب وزارة التربية الوطنية بالمغرب، تم تسجيل زهاء 7 ملايين و870 ألف تلميذ وتلميذة بأقسام التعليم خلال هذا الموسم الدراسي الحالي (إلى غاية الثانوية العامة).
وبخصوص التكوين (التدريب) المهني، تم تسجيل ما مجموعه 593 ألف متدربا بمختلف شعب التكوين.
أما التعليم العالي، فقد عرف تسجيل نحو 900 ألف طالب.
الجهل خيامه وجريمه ضد الإنسانية
يقول العقل .فاقد الشيء لا يعطيه .
او الإناء لا ينضح اللا بما فيه ..
والمجرم لا يعرف للانسانيه من معني او حقوق
والجاهل عدو تفسه أولا وعدو المجتمع الذي يعيش به
تغيير النظام المأساوي الذي نعيشه .ونبحث عن سبل جديده وخيره في علاج امراضنا الاجتماعية والنفسيه .ولن يتم ذلك من خلال الصدفه .بل بالتوجه الي التعليم في جميع مناحي الحياه .اي الاهتمام بالتنميه الانسانيه والاجتماعية والوطنيه في جميع مناحي الحياه ..بتوفير العلم للجميع بدون اي عنصريه ..وتدع الكفاءة هي التي تقودنا وليس البقاء في المركز حتي الوفاه .فالنظام القبلي العنصري الجاهلي هو من أسباب تخلفنا وعقم فكرنا .حيث تقديس العشيرة او للقبيله اهم من احترام الحق والمبادي الانسانيه الشريفه التي تحافظ علي قيمه الانسان اولا وتطبيق العداله علي الجميع .
حكامنا تبقي علي الكرسي حتي تموت وهذا يعارض الكفاءة العقليه والجسديه التي بحاجه الي تجديد ويعود ذلك الي العامل البيولوجي والنفسي ..
حتي نرتقي فلننظر الي الدول المتقدمة ونحاول ان نأخذ بعوامل الرقي ونحاول تطبيقها في مجتمعاتنا ..فالوطن بحاجه الي شخصيات توءمن به وتعامل علي الارتقاء به من خلال المؤسسات العلميه والاجتماعيه والفنية ..نعم للتشجيع علي العلم ودعم البحوث العلميه وعطاء المكفاءت الابتكارات .
نعم للقضاء علي منبع التخلف والجهل بالعلم .
نعم للقضاء علي شر الاستعمار الصهيوامركانبيريطنوفرنسيروسي بالعلم أيضا
فكرمتنا واحده ومذلتنا واحده فلنعمل جميعا من أجل كرمتنا وكبرياءنا ورقينا وازدهارنا .النازح
سنبقي في مذله ما دام الانظمه والشعوب في عالمين مختلفين ..
..AL NASHASHIBI