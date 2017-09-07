الكشف عن امتلاك وزير النقل العراقي السابق “سعفة” في جزيرة النخلة في الإمارات

بغداد ـ “القدس العربي”:

كشف مصدر رفيع في تيار الحكمة الوطنية، بزعامة عمار الحكيم، اليوم الخميس، عن امتلاك وزير النقل السابق باقر الزبيدي “سعفة” في جزيرة النخلة بدولة الإمارات، وأكد المصدر نفسه امتلاك الزبيدي لاستثمارات خارج العراق بملايين الدولارات، فيما لفت إلى إن تيار الحكمة انتهى من تسوية ملف العقارات مع المجلس الأعلى.

وتناقلت وسائل إعلام محلية في وقت سابق، أنباءً أفادت بافتتاح الزبيدي فندقاً، يعدّ الأكبر من نوعه في مدينة السليمانية بإقليم كردستان العراق. وقالت المصادر حينها، إن الزبيدي أحد مالكي الفندق الذي كلف إنجازه نحو 260 مليون دولار.

وحسب تصريح المصدر لـ”القدس العربي”، فإن “المعلومات المتوفرة حول شراء الزبيدي مجمعاً تجارياً في السليمانية غير مؤكدة حتى الآن (وقت إعداد التقرير)، لكنها غير مستبعدة، لكون الزبيدي يمتلك استثمارات في دول أوروبية وعربية كثيرة”.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن “الزبيدي يمتلك (سعفة) في جزيرة النخلة بدولة الإمارات”، وعلى الرغم من إنه لم يذكر المبلغ الذي اشترى به الزبيدي “السعفة”، غير إنه أكد بأنها تساوي “مئات الملايين من الدولارات”.

وفي شأن متصل، أكد المصدر إن “تيار الحكمة الوطني سلّم جميع المقرات التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي، عقب إعلان تشكيل التيار مباشرة”، لافتاً إلى إن “المقر الرئيس للمجلس في بغداد (في منطقة الجادرية بجانب الرصافة)، لم يتم تسليمه، بكون إن الحكيم استأجره من الدولة العرقية”.

وأوضّح إن “اللجنة المشكلة لجرد المقرات والممتلكات التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي أو لتيار الحكمة لا تزال فاعلة، لكن عملها لم يعد كما السابق بكون إن جميع مهامها أنجزت”.

وأشار إلى إن “هناك هدوءً في العلاقة بين تيار الحكمة والمجلس الأعلى حالياً، وعلى الرغم من بعض التصريحات الاستفزازية التي يطلقها مسؤولون في المجلس الأعلى بين الحين والحين الآخر، إلا إن لدينا توجيهاً بالتزام الهدوء تجاهها”.

ويعتزم المجلس الأعلى الإسلامي برئاسة نائب رئيس مجلس النواب العراقي همام حمودي، إلى إعلان استراتيجيته يوم السبت المقبل.

وعلمت “القدس العربي” من مصدر على دراية، إن “المجلس الأعلى سيعقد مؤتمره العام- الدورة 12، يوم السبت المقبل”.

وأضاف المصدر إن “المؤتمر سيكون في محافظة النجف”، مشيراً إلى إنه سيتضمن “انتخاب الهيأة القيادية وهيأة الشورى المركزية للمجلس، فضلاً عن الإعلان بيان استراتيجية المجلس الأعلى الإسلامي”.