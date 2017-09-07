زوجة أردوغان في أحضان لاجئات الروهينغا 

لندن – “القدس العربي”:

لم تكد زيارة زوجة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعلن، حتى شارك آلاف الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو وصولها للاطلاع على أحوال اللاجئين في مخيمات بنغلاديش، بعد هروبهم من القتل في ميانمار.

وانتشرت صور السيدة أمينة أردوغان، وهي تحتضن وسط لاجئات معذبات من الروهينغا. حيث كتب بعضهم تأييدهم لهذه الخطوة “الإنسانية” التي قامت بها السيدة التركية الأولى، للوقوف على حاجات هؤلاء بعد أن خيب ظنهم العالم وتعرضهم للقتل والذبح الإثني والعرقي.

وظهرت زوجة أردوغان في الصور مع ابنها بلال، حيث استقبلت بفرح وأحضان مليئة بالدموع.وكانت قد وصلت صباح الخميس، يرافقها وفد ضم وزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية فاطمة بتول صيان قايا، ومساعدة رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكمة لشؤون حقوق الإنسان روضة قاوقجي قان، ورئيسة وكالة التعاون والتنسيق (تيكا) سردار تشام، ورئيس إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد) محمد غُللو أوغلو، ومدير عام الهلال الأحمر إبراهيم ألطان، ومسؤولين آخرين.