منقبة تعنف بائعة لعرضها الحجاب قرب ألبسة نسائية

لندن – “القدس العربي”:

في حادثة أثارت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، تناقل مستخدمون خبر الاعتداء على بائعة ملابس أردنية في ألمانيا، على يدي منقبة قامت بشتمها وضربها بعنف شديد.

وكتب أحدهم على فيسبوك، إن السيدة التي تدعى رانيا أبو العلا، وهي مالكة متجر للألبسة في برلين يدعى “رنوش”، تبيع فيه ألبسة للمحجبات وألبسة سباحة، تعرضت للضرب على يدي سيدة منقبة برفقة رجل وامرأة أخرى، لأن المرأة المنقبة معترضة على بيع الحجاب بالقرب منه ألبسة للسباحة وألبسة داخلية نسائية.

وفي مقابلة مع صاحبة المتجر، قالت: “كنت جالسة عندما أقبلت سيدة منقبة وبدأت تشتمني بشكل مفاجئ، معترضة على وضع الألبسة الداخلية إلى جانب الحجاب، لأن هذا غير مناسب حسب زعمها”.

ولا يزال التحقيق في القضية جاريًا وفقًا ما ذكره متحدث باسم الشرطة، الذي قال: إن الدافع وراء جريمة العنف ديني. وأكدت رئيسة بلدية نويكولن، فرانتزسكا غيفي، أن عرض الملابس الداخلية على واجهة المحال التجارية، حرية شخصية، لا تستحق المقابلة بالعنف والعداء.