أمير الكويت: قطر مستعدة لبحث المطالب الـ13 والتحدث مع الجميع

واشنطن- (وكالات): أكد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، إمكانية حل قسم كبير من المطالب الـ13 التى تقدمت بها دول المقاطعة الأربع فى الأزمة القطرية، مشيرا إلى أن كل ما يمس أمور السيادة غير مقبول.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الصباح قوله، فى مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فى واشنطن، اليوم الخميس″إن البنود الـ13 ليست مقبولة جميعا، والحل في الجلوس مع بعضنا والاستماع للنقاط التى تضر بالمنطقة وبأصدقائنا”.

وقال “إن قطر مستعدة لتلبية المطالب الـ13 والتحدث مع الجميع فيما يتعلق بالخلافات مع الأطراف الخليجية”.

من جانبه، قال ترامب “نثمن وساطة أمير الكويت في أزمة قطر ومستعدون للمساعدة، وإذا لم يتم حل الأزمة بسرعة فإن البيت الأبيض قد يلعب دورا في الوساطة”.

ووصف ترامب، العلاقات بين الولايات المتحدة والكويت بأنها أقوى اليوم من أي عهد مضى.

ولفت الرئيس الأمريكي إلى أن وزارة الخارجية أقرت مؤخراً طلباً للكويت بشراء مقاتلات “سوبر هورنيت”، بقيمة 5 مليارات دولار من الولايات المتحدة، بالإضافة إلى استلامها 10 طائرات مدنية من نوع “بوينغ 777″.

وكان الرئيس الأمريكي قال في وقت سابق إنه سيناقش قضايا تجارية وعسكرية مع أمير الكويت في البيت الأبيض، اليوم الخميس، فضلا عن التوترات بشأن قطر.

وقال ترامب وهو يستقبل أمير الكويت إن الكويت تساعد الولايات المتحدة في الخليج وإن الأمور “تسير على ما يرام”.

وتسعى الكويت لتسوية خلاف مرير بين قطر ودول عربية بينها السعودية تتهم الدوحة بدعم خصمهم إيران ومتشددين إسلاميين. وتنفي قطر ذلك.