الكونغرس يخفض المساعدات العسكرية والاقتصادية لمصر بسبب قمع حكومة السيسي

القاهرة ـ “القدس العربي”:

قررت لجنة في الكونغرس الأمريكي خفض المساعدات العسكرية لمصر للعام المقبل بمقدار 300 مليون دولار والاقتصادية بمقدار 37 مليون دولار. .

وبحسب قناة “الحرة” الأمريكية أقرت، اليوم الخميس، لجنة المساعدات الخارجية الفرعية التابعة للجنة المخصصات المالية الخفض وعزته إلى ما وصفته بـ”السياسات القمعية للحكومة المصرية وعدم احترام حقوق الإنسان”.

وتأتي هذه الخطوة بعد قرار الإدارة الأميركية في آب/أغسطس وقف معونة لمصر مقدارها 95.7 مليون دولار أميركي، بالإضافة إلى تأجيل 195 مليون دولار إضافية بسبب “فشل في إحداث تقدم تجاه احترام حقوق الإنسان والأعراف الديموقراطية”.

وتحصل مصر على مساعدات عسكرية أميركية بقيمة 1.3 مليار دولار ومعونة اقتصادية بقيمة نحو 200 مليون دولار سنويا.