﻿نسبة الأمية في فلسطين من الأقل عالميا ونصفهم من كبار السن

رام الله والقاهرة «القدس العربي» ووكالات:أعلنت علا عوض، رئيسة مركز الإحصاء الفلسطيني، عشية اليوم العالمي لمحو الأمية، الذي يصادف اليوم الثامن من سبتمبر/ أيلول من كل عام، أنه يوجد في فلسطين حوالى 90 ألف أمي وأميّة في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر في عام 2016، مشيرة في السياق نفسه أنه حسب تعريف منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم «اليونسكو «يعرف الشخص الأمي أنه الشخص الذي لا يستطيع أن يقرأ ويكتب جملة بسيطة عن حياته اليومية.

وبلغ معدل الأمية بين سن 15 سنة فأكثر 3.1٪ أي 9.89 ألف أمي وأميّة في عام 2016، وتتفاوت هذه النسبة بشكل كبير بين الذكور والإناث، حيث بلغ معدل الأمية بين الذكور 1.4٪ في حين بلغ بين الإناث 4.8٪ في العام نفسه. أما بالنسبة لمعدلات الأمية حسب الفئات العمرية، فقد بلغ معدل الأمية بين الأفراد كبار السن 65 سنة فأكثر 34.8٪ بينما بلغ 4.0٪ في الفئة العمرية 45 – 64 سنة و1.2٪ في الفئة العمرية 30- 44 سنة في حين بلغ بين الشباب 15-29 سنة 0.7٪ للعام نفسه.

ويتفاوت توزيع الأميين على الفئات العمرية، إذ سجّلت الفئة العمرية 65 سنة فأكثر أعلى نسبة بين الأميين، في حين سجلت الفئتان العمريتان 15-29 سنة و30-44 سنة أدنى نسبة بين الأميين.

وبلغ معدل الأمية في التجمعات الريفية 4.4٪ وسجلت نسبة 3.0٪ في المخيمات و2.8٪ في التجمعات الحضرية. أما على مستوى الجنس فقد كان أعلى معدل للأمية بين الذكور في التجمعات الريفية، يليها الحضر والمخيمات. أما بين الإناث فقد كان أعلى معدل للأمية في التجمعات الريفية، يليها المخيمات ومن ثم الحضر.

ويتفاوت معدل الأمية على مستوى المحافظات، إذ سجّل أعلى معدل أمية بين الأفراد 15 سنة فأكثر في محافظة أريحا والأغوار حيث بلغ 4.9٪ تليها محافظة طوباس بمعدل 4.2٪ في حين سجّل أدنى معدل أمية في محافظة القدس حيث بلغ 2.2٪ تليها محافظة غزة بمعدل 2.4٪.

وطرأت تحولات واضحة على معدلات الأمية خلال التسع عشرة سنة الماضية، حيث أشارت البيانات إلى انخفاض كبير في معدل الأمية منذ عام 1997، حيث بلغ معدل الأمية بين الأفراد 15 سنة فأكثر 13.9٪ في عام 1997 ووصل إلى 3.1٪ في عام 2016، وهذا الاتجاه في الانخفاض ينطبق على الجنسين حيث انخفض المعدل بين الذكور من 7.8٪ في عام 1997 إلى 1.4٪ في عام 2016، أما بين الإناث فقد انخفض من 20.3٪ إلى 4.8٪ للفترة نفسها.

وتعتبر معدلات الأمية في فلسطين من أقل المعدلات في العالم، حيث بلغ معدل الأمية بين الأفراد 15 سنة فأكثر في الدول العربية 24.8٪ في عام 2016 حسب بيانات معهد اليونسكو للإحصاء، وبلغ عدد الأميين في العالم العربي للعام نفسه حوالى 64.6 مليون منهم 40.9 مليون من الإناث بمعدل 32.8٪ مقارنة بـ17.4٪ بين الذكور، وبلغ معدل الأمية عالمياً بين الأفراد 15 سنة فأكثر 13.8٪ وبلغ عدد الأميين في العالم حوالى 750.1 مليون منهم 472.9 مليون من الإناث بمعدل 17.3٪ في حين بلغ معدل الأمية بين الذكور 15 سنة فأكثر في العالم 10.2٪.

هذا وأظهر تقرير حكومي مصري، أمس الخميس، أن نسبة الأمية بين المصريين بلغت 20.1٪ عام 2016.

جاء ذلك في تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي)، بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية الذي يوافـق الاحتفال به يوم 8 أيلول/ سبتمبر من كل عام.

وقال الجهاز الحكومي إن عدد الأميين (10 سنوات فأكثر) يقدر بحوالى 14.3 مليون نسمة (من إجمالي 92 مليونا) عام 2016، منهم 9.1 مليون نسمة من الإناث.

وأوضح الجهاز أن هذه النسبة تعني أن هناك حوالى فرد أمّي بين كل 5 أفراد من السكان في هذه الفئة.

وأشار إلى «انخفاض معدل الأمية بين الشباب (15-24 سنة) إلى 6.5٪ مقارنة بكبار السن (60 سنة فأكثر) حيث بلغت 57.1٪، ما يُعطي مؤشراً إيجابياً عن الاتجاه نحو انخفـاض هذا المعدل مستقبلاً».

وعن معدلات الأمية وفقا للمحافظات، أوضح التقرير أن «أعلى معدلات للأمية جاءت في محافظات الوجه القبلي (جنوب البلاد) حيث سجلت 30.2٪ في محافـظة بني سويف (وسط)، فيما حققت محافظة بورسعيد (شمال) أقل معدل للأمية بنسبة 5.4٪.

وفي 2015 بلغ عدد الأميين في مصر حوالى 14.5 مليون نسمة (من إجمالي 90 مليونًا) عام 2015 بنسبة 23.7٪، منهم 9.3 مليون نسمة من الإناث.