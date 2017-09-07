﻿نتنياهو يمنع مدير مكتب قناة «الجزيرة» من حضور ندوة حول حرية التعبير

لندن ـ «القدس العربي»: في خطوة جديدة في إطار الحملة التي يشنها لإغلاق مكتب قناة «الجزيرة» القطرية في إسرائيل، تماشيا مع قرار دول الحصار الخليجية، منع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، مدير مكتب قناة «الجزيرة» في القدس المحتلة، وليد العمري، من المشاركة أمس في ندوة ينظمها مكتب رئيس الحكومة، حول حريات التعبير.

وأعلن مكتب الإعلام الحكومي الإسرائيلي، مساء أول من أمس الأربعاء، في تصريح على صفحته في «فيسبوك»، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، أن نتنياهو طالب في اللحظة الأخيرة باستثناء العمري من المؤتمر حول حرية التعبير الذي نظمه المكتب أمس.

وأكد المكتب أن نتنياهو دعا مجددا إلى مواصلة إجراءات إغلاق مكتب القناة في إسرائيل، مطالبا بـ «اتخاذ إجراءات قانونية لمنع منح اعتماد لجميع صحافيي الجزيرة العاملين في إسرائيل وإغلاق مكاتبها في إسرائيل».

من جانبه قال وزير المواصلات أيوب قرة من حزب الليكود الذي اوكلت إليه مهمة إغلاق مكتب «الجزيرة» إن المكتب سيغلق.