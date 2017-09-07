نتنياهو يمنع مدير مكتب قناة «الجزيرة» من حضور ندوة حول حرية التعبير
لندن ـ «القدس العربي»: في خطوة جديدة في إطار الحملة التي يشنها لإغلاق مكتب قناة «الجزيرة» القطرية في إسرائيل، تماشيا مع قرار دول الحصار الخليجية، منع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، مدير مكتب قناة «الجزيرة» في القدس المحتلة، وليد العمري، من المشاركة أمس في ندوة ينظمها مكتب رئيس الحكومة، حول حريات التعبير.
وأعلن مكتب الإعلام الحكومي الإسرائيلي، مساء أول من أمس الأربعاء، في تصريح على صفحته في «فيسبوك»، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، أن نتنياهو طالب في اللحظة الأخيرة باستثناء العمري من المؤتمر حول حرية التعبير الذي نظمه المكتب أمس.
وأكد المكتب أن نتنياهو دعا مجددا إلى مواصلة إجراءات إغلاق مكتب القناة في إسرائيل، مطالبا بـ «اتخاذ إجراءات قانونية لمنع منح اعتماد لجميع صحافيي الجزيرة العاملين في إسرائيل وإغلاق مكاتبها في إسرائيل».
من جانبه قال وزير المواصلات أيوب قرة من حزب الليكود الذي اوكلت إليه مهمة إغلاق مكتب «الجزيرة» إن المكتب سيغلق.
المصلحة الوحيدة لوجود قناة الجزيرة الفضائية بفلسطين المحتلة هي بكشف أساليب الصهاينة في إبتلاع أراضي الفلسطينيين وغيرها من الإنتكاهات في حقوق الفلسطينيين !
لكن أرشيف الجزيرة الضخم عن فلسطين سيغطي كل نقص بالمعلومات
ولا حول ولا قوة الا بالله
أعتقد أن هذا حدث لآنهم لا يعرفون معني حرية التعبير , لربما كالعادة يعنون عكس ما يظهرون أو ينطقون , فهم كذبة في كل شيء ويضللون شعبهم وشعوب العالم لعنهم الله دنيا وأخرة .
إسرائيل تنضم الى دول الحصار بشكل علني ، بعد أن كانت تقتصر على توجيهها من وراء ستار !!
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المفارقة المضحكة الضخمة ….أن الندوة هي حول حريات التعبير !!
أنعم و أكرم !
اليست المشاركة في هذه الندوة التي يرعاها مكتب الصهيوني الاول لهذا الكيان تطبيع معه؟ بودي ان اسمع رد محبي هذه القناة