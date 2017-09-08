﻿افتتاح مرحلة أولى من مشروع لتخضير أراضي جنوب الأردن

العقبة – أ ف ب: افتتح ملك الأردن عبدالله الثاني وولي عهد النرويج الأمير هاكون أمس الخميس المرحلة الأولى من مشروع «صحارى» الذي يهدف إلى تخضير حوالي ألفي دونم (مليوني متر مربع) في العقبة جنوب المملكة وبكلفة تقارب 900 مليون دولار.

وزار ملك الأردن وولي عهد النرويج ارض المشروع المقام في محافظة العقبة (حوالي 325 كلم جنوب عمان) وافتتحا المرحلة الأولى منه.

وقال الأمير هاكون للصحافيين «هذا مشروع واعد للمستقبل، من المدهش ان نشاهد كيف يمكن استخدام التكنولوجيا بشكل مستدام لإنتاج منتجات زراعية في مناخ صعب كهذا». واضاف «نستخدم مياه البحر لإنتاج ماء نقي، ونستخدم الواح الطاقة الشمسية لإنتاج طاقة كهربائية نظيفة، وننتج منتجات زراعية (…) هذا مدهش ونأمل بان يكون بالامكان التوسع مستقبلا».

وقال جوكاموا هاوجي، الرئيس التنفيذي لشركة «غابات صحارى»، وهي الشركة النرويجية المنفذة للمشروع، ان «الأردن لديه وفرة في بعض الأمور، هنا الكثير من أشعة الشمس والكثير من الصحراء والكثير من مياه البحر والكثير من ثاني أوكسيد الكربون». وأضاف ان «هذا ما نحتاج اليه لإنتاج الطعام والماء والطاقة المتجددة، الأردن بقعة ممتازة بالنسبة الينا».

ويهدف المشروع، الممول بشكل رئيسي من النرويج والاتحاد الأوروبي، إلى تخضير ما يقارب 2000 دونم في العقبة جنوب الأردن، بكلفة تقدر بنحو 750 مليون يورو (نحو 898 مليون دولار).

ويسعى المشروع إلى إنتاج 130 ألف كيلوغرام من الخضروات العضوية سنويا، و10 آلاف ليتر من مياه الشرب يوميا، واستخدام الواح الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء كما يوفر فرص عمل للأردنيين. وتشكل الصحراء أكثر من 90% من مساحة الأردن الذي يبلغ عدد سكانه نحو 9.5 ميون نسمة، ويعد ثاني أفقر دول العالم من ناحية حصة الفرد من المياه. وتقع مدينة العقبة على ساحل البحر الأحمر، ويهدف المشروع المؤلف من اربع مراحل مستقبلا إلى التوسع في المنطقة بين وادي عربة والبحر الميت (غرب الأردن).