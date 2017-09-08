مبارك يظهر في أحد المنتجعات السياحية بصحة جيدة
القاهرة ـ «القدس العربي»: تناول عدد كبير من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك وتويتر» صورة للرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، مع نجله الأصغر جمال وحفيدته فريدة.
وظهر في الصورة مبتسماً وفي صحة جيدة، محتضناً حفيدته، وجلس إلى جوار نجله الذي تولى قيادة سيارة الغولف، فيما أفاد مستخدمون بأن هذه الصورة التقطت في منتجع «هاسيندا» السياحي شمالي البلاد.
وتعد هذه الصورة هي الأولى التي يظهر فيها مبارك في مكان عام، بعد حصوله على براءة من قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة يناير/كانون الثاني 2011، التي أطاحت به من حكم البلاد.
وأثارت الصورة جدلا واسعا حيث ظهر مبارك بصحة جيدة على عكس الحالة التي كان يظهر بها طوال السنوات الماضية خلال جلسات محاكمته، على سرير طبي غير قادر على الحديث أو الحركة، ما جعل شائعات بشأن وفاته تتردد أكثر من مرة.
وكان نجلا مبارك جمال وعلاء ظهرا في مدرجات ملعب برج العرب خلال مباراة المنتخب المصري أمام نظيره الأوغندي في إطار الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم، حيث تجمع حولهم المئات لالتقاط صور تذكارية.
وسبق لهما الظهور في أكثر من مناسبة بعد حكم البراءة، الذي حصلا عليه في وقت سابق، آخرها في يونيو / حزيران الماضي، حيث جرى تداول صور لعلاء وجمال وحفيده عمر، عقب انتهائهما من لعب مباراة كرة قدم مع عدد من لاعبي كرة القدم المعتزلين، أبرزهم محمد زيدان وهشام حنفي، إضافة إلى أحمد حبيب.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، قضى نجلا مبارك ساعتين كاملتين في إمبابة في محل «كبدة البرنس» لتناول وجبة العشاء، ثم انتقلا إلى المقهى المجاور له «قهوة أبو رامي» للعب الطاولة، وسط احتفاء شديد من المواطنين الذين حرصوا على التقاط الصور معهما.
إحنا آسفين يا ………………………….مصر !!
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و متأسفين كتير !
کان ممدود و فی سکرات الموت فی المحکمه و تتصور الناس سوف یموت فی المحکمه.
الرئيس الذي أفقر مصر وسرق اموالها هو واولاده وقتل ثوارها ينعم في منتجع سياحي والشعب المصري يرزح تحت حكم العسكر والفقر والجوع
بمعنى ، تظاهره بالمرض و العجز أثناء جلسات محاكمته كانت للخداع و .جلب الشفقة . رغم أن الكبار و الزعماء أثناء محاكمتهم يرفعون رؤوسهم عاليا . و من بينهم صدام حسين ، رغم علمه مسبقا بالحكم الذي ينتظره إلا أنه كان شامخا لأنه زعيم…
لم يعد هناك شك أننا من ” طينة ” خاصة بين الامم….لو قدر له أن يمثل غدا أمام القضاء……. لتمدد مجددا على فراشه بدون أى تردد….العقل أصبح عاجز عن فهم ” من نحن ” ?
الشعب قتل نفسه الشعب سرق نفسه
وكأن شيئا لم يكن ،من عجائب مصر أن مبارك في الهواء الطلق رغب عشرات التهم ، بينما مرسي داخل السجن بدون تهمة واحدة .
“أفندم أنا موجود” تكفي هذه الجملة ذلا وجبنا لمبارك وهو ممددا على سربره أمام المحكمة متظاهرا بسكرات الموت عندما ناداه رئيس المحكمة باسمه حتى خلنا أن الرئيس المخلوع سوف يلفظ أنفاسه عما قريب وإذا بها تمثيلية جبانة يستجدي بها العطف والرحمة مما اقترفت يداه من جرائم وفساد وإفساد في حق الشعب المصري مثل تمثيلياته التي كان يتقنها مبارك وهو في السلطة عندما قال في خطابه الشهير بعد إحساسه أن الكرسي يتململ تحت قدميه بأنه يريد أن يتمم ما تبقى له من المدة في حكم البلاد مفضلا الموت بمصر وهي تمثيلية أراد من ورائها إجهاض الثورة المباركة حتى يظل ممسكا بالسلطة.إذا تصور مبارك وبطانته أنهم نجوا من عقاب الدنيا فسوف لن يفلتوا من عقاب الآخرة والقضاء الإلاهي “يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم” صدق الله العظيم.