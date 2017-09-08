﻿مبارك يظهر في أحد المنتجعات السياحية بصحة جيدة

القاهرة ـ «القدس العربي»: تناول عدد كبير من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك وتويتر» صورة للرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، مع نجله الأصغر جمال وحفيدته فريدة.

وظهر في الصورة مبتسماً وفي صحة جيدة، محتضناً حفيدته، وجلس إلى جوار نجله الذي تولى قيادة سيارة الغولف، فيما أفاد مستخدمون بأن هذه الصورة التقطت في منتجع «هاسيندا» السياحي شمالي البلاد.

وتعد هذه الصورة هي الأولى التي يظهر فيها مبارك في مكان عام، بعد حصوله على براءة من قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة يناير/كانون الثاني 2011، التي أطاحت به من حكم البلاد.

وأثارت الصورة جدلا واسعا حيث ظهر مبارك بصحة جيدة على عكس الحالة التي كان يظهر بها طوال السنوات الماضية خلال جلسات محاكمته، على سرير طبي غير قادر على الحديث أو الحركة، ما جعل شائعات بشأن وفاته تتردد أكثر من مرة.

وكان نجلا مبارك جمال وعلاء ظهرا في مدرجات ملعب برج العرب خلال مباراة المنتخب المصري أمام نظيره الأوغندي في إطار الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم، حيث تجمع حولهم المئات لالتقاط صور تذكارية.

وسبق لهما الظهور في أكثر من مناسبة بعد حكم البراءة، الذي حصلا عليه في وقت سابق، آخرها في يونيو / حزيران الماضي، حيث جرى تداول صور لعلاء وجمال وحفيده عمر، عقب انتهائهما من لعب مباراة كرة قدم مع عدد من لاعبي كرة القدم المعتزلين، أبرزهم محمد زيدان وهشام حنفي، إضافة إلى أحمد حبيب.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، قضى نجلا مبارك ساعتين كاملتين في إمبابة في محل «كبدة البرنس» لتناول وجبة العشاء، ثم انتقلا إلى المقهى المجاور له «قهوة أبو رامي» للعب الطاولة، وسط احتفاء شديد من المواطنين الذين حرصوا على التقاط الصور معهما.