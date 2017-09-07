عملية جراحية للعاهل المغربي في مستشفى للعيون في باريس
Sep 08, 2017
الرباط – «القدس العربي»: أجريت للعاهل المغربي الملك محمد السادس، يوم الأربعاء، عملية جراحية بالمركز الاستشفائي الوطني لطب العيون «كانز فان» في باريس، في مصلحة البروفيسور جون فيليب نوردمان.
وأعلن بلاغ وقعه البروفيسور نوردمان رئيس مصلحة والبروفيسور عبد العزيز الماعوني، الطبيب الشخصي للملك أن العملية الجراحية «مرت في ظروف حسنة والملك بحالة جيدة».
وطبقا للمصدر نفسه فإن «الملك يعاني من إصابة بـ (الظفرة) (ptérygion) على مستوى العين اليسرى امتدت إلى الــقرنية (la cornée).
وكان من الضروري إجراء عملية إزالة (exérèse) كاملة للظفرة، مع الخلود للراحة مدة 15 يوما من أجل التئام جيد للعين، خصوصا القرنية».
عملية جراحية للعاهل المغربي في مستشفى للعيون في باريس
لماذا زعماء العرب لا يتعالجون إلا بالخارج ؟
أتمنى أن يرى الملك أوضاع الحراك بالريف بشكل أفضل الآن !
ولا حول ولا قوة الا بالله
الا يوجد مستشفى في المغرب لاجراء هذه العملية البسيطة ام ان المسؤولين المغاربة لا يثقون بالطب في المغرب.
و هل يوجد في المغرب مستشفيات ,?
كل المسؤولين المغاربة يعالجون بفرنسا لان الجامعات المغربية هي الاضعف بين جامعات العالم و اصبحت جامعات افريقية احسن من ماثلاتها بالمغرب.
كان على الملك اجراء العملية في موريتانيا او السنغال لان فيها مصحات ارقى و اطباء اكفاء تخرجوا من جامعات فرنسية .
نسال الله الشفاء العاجل للملك محمد السادس ورجوعه الى وطنه باقرب وقت.
يخافون من أطبائهم كما يخافون من شعوبهم، بينما يرتاحون لأطباء ومستشفيات عدو الأمس وصديق اليوم المريب!
الى الكروي داود
وحتى الناس العادين يتعالجون فى الخارج الا ان الاعلام دوما يتتبع شخصيات معينه
ولا احد يتمنى المرض لاحد
اللهم احفظ علينا نعمة العافيه والسلام واعطى كل محروم وارفع عن كل مظلوم واهدى كل ضال وثبت كل مهتدى امين
علي الراعي ان يكون مثالا للرعية اذا كان عادلا ويرى بأعين علجت في بلاد الديمقراطية
اين المعلقين الذين كانوا يزايدون علينا في علاج بوتفليقة في فرنسا هاهو امير المؤمنين يعالج في فرنسا لعملية بسيطة جدا وليست جلطة دماغية لو جاء للجزائر وعالج عينه مجانا ليوفر ما صرفه في فرنسا لابناء الريف المحرومون