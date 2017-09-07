﻿عملية جراحية للعاهل المغربي في مستشفى للعيون في باريس

الرباط – «القدس العربي»: أجريت للعاهل المغربي الملك محمد السادس، يوم الأربعاء، عملية جراحية بالمركز الاستشفائي الوطني لطب العيون «كانز فان» في باريس، في مصلحة البروفيسور جون فيليب نوردمان.

وأعلن بلاغ وقعه البروفيسور نوردمان رئيس مصلحة والبروفيسور عبد العزيز الماعوني، الطبيب الشخصي للملك أن العملية الجراحية «مرت في ظروف حسنة والملك بحالة جيدة».

وطبقا للمصدر نفسه فإن «الملك يعاني من إصابة بـ (الظفرة) (ptérygion) على مستوى العين اليسرى امتدت إلى الــقرنية (la cornée).

وكان من الضروري إجراء عملية إزالة (exérèse) كاملة للظفرة، مع الخلود للراحة مدة 15 يوما من أجل التئام جيد للعين، خصوصا القرنية».