﻿نتنياهو يفشل مهمة رئيس الصليب الأحمر لـ «حلحلة» ملف تبادل الأسرى مع حماس

غزة ـ «القدس العربي»: لم تنجح مهمة رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير، الذي أنهى زيارة شملت المناطق الفلسطينية وإسرائيل، في «حلحلة» ملف تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل، بسبب رفض الأخيرة التجاوب مع الشروط التي وضعتها المقاومة الفلسطينية، التي تأسر أربعة إسرائيليين.

وتشير معلومات أكدتها مصادر مطلعة لـ «القدس العربي»، الى أن إسرائيل التي التقى مسؤولون كبار فيها ماورير، قبل انتقاله إلى غزة للقاء قائد حماس يحيى السنوار، طالبت من خلال رسالة نقلها المبعوث الدولي بمعلومات عن جنودها، من دون تقديم أي ثمن مقابل ذلك، حيث ظهر ذلك بطلب ماورير لقاء الإسرائيليين الأسرى في غزة.

والتقى رئيس الصليب الأحمر بمنسق جيش الاحتلال في المناطق المحتلة الجنرال يؤاف موردخاي، وقائد المنطقة الجنوبية الجنرال إيال زمير، بالإضافة إلى عائلات الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى المقاومة، قبيل توجهه لغزة.

وأبقت حركة حماس على موقفها السابق، القاضي برفض إعطاء أي معلومة عن الإسرائيليين الأسرى في غزة من دون ثمن. وطلبت قيادة حماس من ماورير، دفع إسرائيل أولا للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الذين أعيد اعتقالهم بعد تحررهم في الصفقة السابقة، من أجل فتح الطريق أمام أي جهود جديدة للحل. وخلال اللقاء المغلق الذي جمع السنوار بماورير في غزة، جرى التركيز بشكل كبير على ملف الأسرى، إضافة إلى ملفات إنسانية أخرى، وطالب مدير اللجنة الدولية للصليب الأحمر حركة حماس بتنفيذ القرارات الدولية ذات العلاقة بأوضاع الأسرى، وهو أمر لم تمانعه حركة حماس، لكنها أبقت على موقفها السابق.

وبدا واضحا أن مدير اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لم يكن يحمل بين يديه خطة لـ»حلحلة المواقف»، من أجل البدء بإجراء مفاوضات «غير مباشرة» ترعاها منظمته أو طرف آخر محايد، بين حماس وإسرائيل، بسبب الموقف الإسرائيلي الرافض للتجاوب مع شروط حماس، وهو ما جعله يتحدث في غزة فقط عن الأوضاع الإنسانية، والمشاكل التي تواجه السكان.

وقال فور خروجه من لقاء السنوار، إنه أجرى «محادثات جيدة»، لافتا إلى أن حالة المدنيين في غزة «مأساوية للغاية»، وأكد على استمرار عمل الصليب الأحمر، لدعم الفئات الأكثر تضررا من الوضع الحالي في غزة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي التقى ماورير، بعد لقاء الأخيرة بالسنوار، طالبه مجددا بالتدخل لإعادة الجنود الإسرائيليين المفقودين في قطاع غزة. وزعم أنهم محتجزون في «ظروف قاسية»، مضيفا «لذلك نطلب المساعدة من أجل تلقي معلومات حول وضعهم وإعادتهم». وقال موجها حديثه للمسؤول الدولي «أنا على قناعة بأنكم تستطيعون المساعدة في إعادة جثث الجنود»، لافتا في الوقت ذاته الى أن حكومته طالبت بالحصول على معلومات عن الإسرائيليين المحتجزين في القطاع، من دون أن تحصل على شيء.

وبما يشير الى بقاء حماس على موقفها، أكد القيادي في الحركة في الضفة الغربية النائب حسن يوسف، في تصريحات نقلها موقع «الرسالة نت» المقرب من حماس، أن الحديث عن أي صفقة تبادل قبل الإفراج عن معتقلي الصفقة السابقة «لن يكون ممكنا». وأكد يوسف الذي أطلق سراحه قبل أيام، بعد اعتقال دام لأكثر من 20 شهرا في سجون إسرائيل، أن حماس أعلنت مرارا أن الخطوة الأولى تتمثل في الإفراج عن معتقلي صفقة التبادل السابقة، ومن ثم بعد ذلك تستكمل التفاصيل ضمن خطوات معروفة لدى المختصين في هذا الملف.

واتهم القيادي في حركة حماس المستوى الرسمي في إسرائيل بـ»التلكؤ» في ملف الجنود الأسرى «رغم الضغوط الكبيرة في الشارع الإسرائيلي لتحريك ملفهم». لكنه قال إن هذا المستوى الرسمي «سيرضخ في نهاية المطاف لمطالب ذوي جنوده الأسرى لكي يعرف مصيرهم».

وكشف النقاب عن قيام إدارة السجون الإسرائيلية بين الحين والآخر بإجراء مباحثات مع قيادات في حركة حماس من المعتقلين، مضيفا «لكن لا توجد مباحثات جادة في قضية الجنود الأسرى كما كان الأمر وقت أسر جلعاد شاليط». وأشار إلى أن المستوى الرسمي في إسرائيل، يضغط على إدارة السجون لممارسة المزيد من الضغوط على الأسرى، وتحديدا على معتقلي حماس، وعلى وجه الأخص معتقلو قطاع غزة الموجودون في السجون.

وتأسر كتائب القسام الجناح العسكري لحماس أربعة إسرائيليين، اثنان منهم جنود تقول تل أبيب إنهما قتلا قبل وقوعهما في الأسر خلال الحرب الأخيرة على القطاع صيف عام 2014، فيما هناك اثنان أحياء، أحدهما إسرائيلي من أصل إثيوبي، وآخر بدوي يحمل الجنسية الإسرائيلية، ألقت حماس القبض عليهما بعد اجتيازهما حدود قطاع غزة بصورة غير رسمية.

وقبل أيام قدم مسؤول ملف الجنود والإسرائيليين الأسرى لدى حماس ليئور لوتان، استقالته من منصبه، وأرجع السبب إلى عدم تلقيه دعما من قبل الحكومة التي عارضت وساطات عدة تدخلت من أجل الحل، وهو ما دفع عوائل الجنود الأسرى لتوجيه انتقادات حادة للحكومة بعد استقالة مسؤول الملف السابق.

يشار إلى أن صفقة التبادل السابقة التي أبرمت بين حماس وإسرائيل في عام 2011، عقب مفاوضات «غير مباشرة» بين الطرفين، انتهت بإفراج حماس عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط الذي أسرته خلال هجوم على ثكنة عسكرية على حدود غزة في عام 2006، مقابل إطلاق إسرائيل سراح 1027 أسيرا فلسطينيا، بينهم من ذوي المحكوميات العالية، وكان أبرزهم قائد حماس الحالي في غزة يحيى السنوار.