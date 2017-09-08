﻿فتح تنفي فصل 35 قياديا بتهمة «التجنّح» وتؤكد: بعضهم طرد قبل شهور عدة

غزة ـ «القدس العربي»: قال مسؤولون في حركة فتح إن هناك حملة تشنها جهات لم يسموها، تعمل على ترويج إشاعات من أجل «إحداث بلبلة» داخل صفوف التنظيم، وذلك بعد ترويج قائمة تضم 35 قياديا وأعضاء من المجلس التشريعي، جرى اتخاذ قرار بفصلهم قبل أيام من الحركة بشكل نهائي، في الوقت الذي أنهت فيه عضو اللجنة المركزية للحركة دلال سلامة، زيارة إلى القطاع دامت لثلاثة أيام.

وأكد عضو في المجلس الثوري لحركة فتح لـ «القدس العربي»، أن القائمة التي جرى نشرها مؤخرا غير صحيحة، وأنه جرى تزويرها بما في ذلك وضع ترويسة شعار الحركة وتوقيع الرئيس محمود عباس، وذلك من خلال برامج تركيب الصور الكمبيوترية المعروفة .

وأشار إلى أن اللجنة المركزية في اجتماعها الأخير لم تتخذ قرارا بفصل من وردت أسماؤهم في القائمة، بتهمة «التجنح»، وهي تهمة توجهها اللجنة المركزية لمن يعملون خارج أطر الحركة، وتحديدا المعروفين بموالاتهم لمحمد دحلان، المفصول من حركة فتح.

وكشف النقاب في الوقت ذاته عن أن هناك أسماء وردت في هذه القائمة، كانت قيادة حركة فتح قد اتخذت قرارا بفصلها في مراحل سابقة، وأعلن ذلك في وقتها، مشيرا إلى أن الهدف من نشر القائمة الحالية التي تضم قيادات لم تفصل من الحركة، هو «إثارة البلبلة»، والعمل على النيل من حركة فتح في هذا الوقت. وقلل من قدرة من يقف وراء هذا العمل في الوصول إلى غايته.

وفي السياق نفت دلال سلامة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، صحة الأنباء التي تحدثت عن مصادقة الرئيس عباس، على فصل 35 قياديا من الحركة. وأكدت سلامة التي نشرت تصريحاتها وكالة أنباء محلية، أن اللجنة المركزية لم تعقد قبل أيام، وأن جلستها المقبلة ستعقد يوم الثلاثاء المقبل.

ونشرت مواقع إخبارية معروفة بمعارضتها لحركة فتح قائمة تضم 35 قياديا من الحركة، بينهم نواب من المجلس التشريعي، سحبت منهم الحصانة البرلمانية، بموجب قرار من الرئيس عباس سابقا، قالت إنه جرى فصلهم بناء على توصيات «لجنة التجنح» في الضفة وغزة. وضمت القائمة نوابا من غزة والضفة. وحسب ما ذكر استنادا للقرار الذي شككت فتح في صحته، فإنه طلب من وزارة المالية وقف دفع رواتب هؤلاء المفصولين، وإلغاء صفتهم البرلمانية وصفاتهم التنظيمية.

وكانت سلامة قد اختتمت زيارة عمل تنظيمي إلى قطاع غزة دامت ثلاثة أيام، عقدت خلالها اجتماعات عدة مع كوادر تنظيمية في الحركة، آخرها ليل الأربعاء الماضي، جرى خلالها تبادل وجهات النظر من أجل تقوية العمل التنظيمي. وغادرت قطاع غزة يوم أمس عائدة إلى الضفة الغربية.