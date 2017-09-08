فتح تنفي فصل 35 قياديا بتهمة «التجنّح» وتؤكد: بعضهم طرد قبل شهور عدة
غزة ـ «القدس العربي»: قال مسؤولون في حركة فتح إن هناك حملة تشنها جهات لم يسموها، تعمل على ترويج إشاعات من أجل «إحداث بلبلة» داخل صفوف التنظيم، وذلك بعد ترويج قائمة تضم 35 قياديا وأعضاء من المجلس التشريعي، جرى اتخاذ قرار بفصلهم قبل أيام من الحركة بشكل نهائي، في الوقت الذي أنهت فيه عضو اللجنة المركزية للحركة دلال سلامة، زيارة إلى القطاع دامت لثلاثة أيام.
وأكد عضو في المجلس الثوري لحركة فتح لـ «القدس العربي»، أن القائمة التي جرى نشرها مؤخرا غير صحيحة، وأنه جرى تزويرها بما في ذلك وضع ترويسة شعار الحركة وتوقيع الرئيس محمود عباس، وذلك من خلال برامج تركيب الصور الكمبيوترية المعروفة .
وأشار إلى أن اللجنة المركزية في اجتماعها الأخير لم تتخذ قرارا بفصل من وردت أسماؤهم في القائمة، بتهمة «التجنح»، وهي تهمة توجهها اللجنة المركزية لمن يعملون خارج أطر الحركة، وتحديدا المعروفين بموالاتهم لمحمد دحلان، المفصول من حركة فتح.
وكشف النقاب في الوقت ذاته عن أن هناك أسماء وردت في هذه القائمة، كانت قيادة حركة فتح قد اتخذت قرارا بفصلها في مراحل سابقة، وأعلن ذلك في وقتها، مشيرا إلى أن الهدف من نشر القائمة الحالية التي تضم قيادات لم تفصل من الحركة، هو «إثارة البلبلة»، والعمل على النيل من حركة فتح في هذا الوقت. وقلل من قدرة من يقف وراء هذا العمل في الوصول إلى غايته.
وفي السياق نفت دلال سلامة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، صحة الأنباء التي تحدثت عن مصادقة الرئيس عباس، على فصل 35 قياديا من الحركة. وأكدت سلامة التي نشرت تصريحاتها وكالة أنباء محلية، أن اللجنة المركزية لم تعقد قبل أيام، وأن جلستها المقبلة ستعقد يوم الثلاثاء المقبل.
ونشرت مواقع إخبارية معروفة بمعارضتها لحركة فتح قائمة تضم 35 قياديا من الحركة، بينهم نواب من المجلس التشريعي، سحبت منهم الحصانة البرلمانية، بموجب قرار من الرئيس عباس سابقا، قالت إنه جرى فصلهم بناء على توصيات «لجنة التجنح» في الضفة وغزة. وضمت القائمة نوابا من غزة والضفة. وحسب ما ذكر استنادا للقرار الذي شككت فتح في صحته، فإنه طلب من وزارة المالية وقف دفع رواتب هؤلاء المفصولين، وإلغاء صفتهم البرلمانية وصفاتهم التنظيمية.
وكانت سلامة قد اختتمت زيارة عمل تنظيمي إلى قطاع غزة دامت ثلاثة أيام، عقدت خلالها اجتماعات عدة مع كوادر تنظيمية في الحركة، آخرها ليل الأربعاء الماضي، جرى خلالها تبادل وجهات النظر من أجل تقوية العمل التنظيمي. وغادرت قطاع غزة يوم أمس عائدة إلى الضفة الغربية.
رن جهاز التلفون المحمول رقم غير مؤلوف لي جهاز التلفون من النوع العادي البسيط ارسال واستقبال فقط … رديت على المتصل هالو نعم من المتحدث أنا حمدان العلي … عرفته سريعآ كونه السائق الذي اقلني من مايسمى جسر اللنبي الى بيتنا في قريتي الذي لم ازرها منذ 42 سنه .. قضيت 30 يوم بزياره ماتبقى من افراد أسرتي …وقدر رحل ابي وأمي وأخي الكبير كانت ايام جميله يصعب وصفها عشتها بعفويه كطفل بريء يخطوا سنواته الأولى بعفويه تامه .. وأزفت ساعه الرحيل وكان هذا ثاني ايام عيد الأضحى منذايام قليله خلت .. اعود الى المكالمه الهاتفيه كيف لي ان اخدمك ياحمدان .. موعدنا غدآ صباحآ حسب الأتفاق من أجل السفر عبر مايسمى بجسر اللنبي فجسر الكرامه المقام على نهر الأردن الى الجانب الأردني فمطار عمان الى شتاتي شأني شأن كل الطيور المهاجره .. فقال لي يا ابو الوليد الجسر أزمه حاده هناك اكثر من الفين مسافر نائمون في اريحا يفترشون الأرض والسماء .. وأنت كما اخبرتني عندك التزام بموعد إقلاع الطائره ..جمعت اغراضي الشخصيه .. وبعض الهدايا البسيطه من افراد اسرتي .. شويه مرميه ..على شويه زعتر .. وقاروه من البلاستيك بها دس خروب . واخر احضر لي عد من قطع الصابون صناعه منزليه ذكرتني بشنطه سفري قبل 42 سنه عندما اعدتها امي وحينها
قبلتني كما لم تقبلني من قبل بحرقه والم ورجتنى الا اطيل الغيبه فكان ردي ياحجه ما بالك كلها 3 سنوات دراسيه وسنعود الى البيدر والحقل.. بسرعه مذهله عادت بي الذاكره الى ذالك اليوم .بدأت اودع اخوتي واخواتي كبروا كثير وعلامات الشيخوخه والشيب واللألم على وجوه الجميع وما أن بدات اودعهم لا شعوريآ حتى علت همهمه وصوت بكاء مكبوت من اخواتي يرجونني أن لا اطيل الغيبه وعدتهم ان لا اطيل هذه المره … ركبنا سياره الأجره الذي سوف تقلني الى شتاتي البعيد بكيت بحرقه والم ..ناولني السائق قاروره ماء شربت تنهدت اخذت نفس عميق طويل وزفره فيها من الألم والحنق والغضب والقرف والحزن كل ذالك معآ بدأت السياره تشق طرقها الى مدينه اريحا التاريخيه عبر طرق غير مؤلوفه لي .. طرق جديده شقها الأحتلال يسمونها طرق التفافيه حقول الزيتون والتين والرمان والكروم على جانبي الطريق غابات من أشجار البلوط والسنديان وصلنا أريحا مع غروب الشمس وبدايه الظلام أذن المغرب .. دقائق قليله وإذ بنا امام صاله المغادرون
.. دقائق قليله وإذ بنا امام مايسمى بصاله المغادرون .. وإذ بي امام طوفان بشري من مختلف الأعمار ومن كل فئات وطبقات الشعب اطفال نساء شيوخ شيب وشبان صبايا وكل اللوان الطيف المهندس والطبيب والعامل وكل ذالك محتجزون في صاله لا تتجاوز 100 مربع وجو صيفى حار ورطوبه عاليه في الخارج ارصفه رثه وقذره الذباب وجميع انواع الحشرات ومخلفات الطعام وبقايا فواكه وقشور متعفنه .. ما العمل أخذت رقم من أجل تنظيم الدور فكان رقمي 2701 وطائرتي سوف تغادر مطار الأردن وخفت من التاخير هناك اكثر من محطه ترانزيت في رحلتي وكل ذالك سوف يلغى إذا تاخرت عن طائرتي فاشار علي سائق سياره الأجره الذي اقلني بأن أخذ سياره VIP ترددت قليلآ وحزمت أمري وغصه في حلقي وصلنا مكان يطلق عليه إسم المعابر .. للصدق .. مكتب نظيف إلا حد ما .. استلم عسكري فلسطيني جواز سفري قلبه بين يده لم يجد ما يعلق به علامات الدهشه بدت على وجهه لم يجد مايعلق به .. سألني هل أنت فلسطيني فقلت وهل جوابي سيغير من الوقع والأمر شيء أخذت جواز سفري الى موظف اخر طلب مني مبلغ 140 دولار رسوم الرحله . 50 دولار ضريبه خروج .. دفعت وانا اشعر بأنني خارج الزمان والمكان .. اتت سياره أقلتني إلى جسر اللنبي والذي تسيطر عليه وتديره شركات امنيه صهيونيه .. نزلت من السياره الى صاله من المفروض انها صاله VIP وكانت المفاجأه وإذ بي امام بعض الشخصيات الفلسطينيه نشاهدها تصول وتجول بإسم الوطن والمواطن والمشروع الفلسطيني .. دقيقه حضرت فتاه تحمل جوازات سفرنا واوراقنا الثبوتيه .. جوازات سفر فلسطينيه لونها أحمر غامق ( خمري ) تخص من تخص طلبت منا أن نتبعها عبر بوابات الكترونيه تصورك وتظهرك كما ولدتك امك .. وهناك من يراقب من خلف الجدران شاشات .. إذ بنا ثانيه امام طابور من البشر قد اعياهم الجوع والعطش والسهر وقله النوم في العراء ومنهم الكثير من المرضى والمسنينين واصحاب الأحتياجات الخاصه يحمل اوراق تحويل العلاج الى مستشفيات في الخارج وللعلم ممنوع على ذوي الأحتياجات الخاصه استخدام كرسي متحرك اي كان والسبب إجراءات أمنيه .. قادتنا الفتاه الى بوابه يصطف امامها المئات في طابور تراجيدي يصعب وصفه وطلبت منهم وبصوت عالي فيه من الأحتقار والأهانه أن يفسحوا وطلبت منا المرور .. أنا الصدمه تسيطر على كياني اشعر بخجل وقرف واحتقار من نفسي .. إحتقرت نفسي وأنا أخطو وأتجاوز عن هؤلاء المسحوقين
.. أنا الصدمه تسيطر على كياني اشعر بخجل وقرف واحتقار من نفسي .. إحتقرت نفسي كثيرآ وأنا أخطو وأتجاوز عن هؤلاء المسحوقين.. تجاوزت البوابه الأخيره .. حاول شخص فضولي سؤوالي الى اين إتجاهي .. لم اجبه كتفيت بالنظر اليه بنظره فيها من الأستغراب والأستهجان والألم والقرف .. خطوت خطوه أخرى شعرت بالم في امعائي راودني شعور ورغبه بالأستفراغ ..؟؟ بصقت على الأرض بصقت مره أخرى وتمنيت أنني استطيع ان ابصق على نفسي لم اتخيل كيف كان منظري ,,استقليت السياره ثانيه حاول السائق ان يكون دمث ويلطف الجو طلبت منه الصمت فقط عليه ان يقوم بواجبه .. المسافه تقريبا 10 كيلوا متر لا تتجاوز 15 عشر دقيقه راجعت خلالها مسيره شعبنا ومشروعنا الوطني لا أعرف لماذا إستحضرت صور محمد جمجوم وعطا الزير وفؤاد حجازي .. وباجس ابو عطوان .. ودلال المغربي وسعد صايل وصلاح خلف وخليل الوزير ياسر عرفات ومئات الشهداء .. عبر هذا الدرب الطويل .. درب حركه التحرر الوطني الفلسطيني فتح وادبياتها وماذا علمونا .. لو كانت وفاء إدريس لم تستشهد .. كنت طلبت منها الأجابه .. أنشدت في نفسي نشيد كنت قد تعلمته في صباي وشبابي … وهنا أيقظني السائق من شرودي .. ونبهني إلى أننا قد وصلنا الجانب الأردني
الفتح منذ بدأ الكفاح رجالها مستيقنين بإنهم شهداء..؟؟!!
خطوا على صدر الزمان وثيقه قد طرزتها انفس ودماء…؟؟!!
والثوره الكبرى يؤجج نارها بغدر تعود بمثله الجبناء.. فلا نامت أعين الجبناء.
يوميات مسافر عبر درب الألآم إلى الشتات