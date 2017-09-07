الجزائر: أساتذة جامعيون يطالبون بانتخابات رئاسية مبكرة لإنقاذ البلاد
في وقت حضر فيه بوتفليقة اجتماعا لمجلس الوزراء هو الأول منذ أشهر
الجزائر ــ «القدس العربي»: وقعت مجموعة من الأساتذة الجامعيين في الجزائر عريضة تطالب بتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة، مؤكدين أن الأوضاع الصحية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة لا تسمح له بممارسة مهامه بشكل عادي، ما يمثل خطرا بالنسبة للبلاد، خاصة أن المحيطين بالرئيس يحاولون إعطاء صورة غير حقيقية بخصوص سير الأوضاع بشكل عادي.
وأضاف الأساتذة موقعو العريضة: إن الوضع الصحي للرئيس ما فتئ يتدهور منذ 2005، تاريخ أول وعكة صحية تعرض لها بوتفليقة، الذي لم يعد يمارس مهامه بشكل عادي، مشيرين إلى أن الرئيس لم يعد يخاطب الشعب منذ سنوات، ولم يعد يستقبل الضيوف الأجانب كما كانت عليه الحال في السابق، بل إن الكثير من زيارات رؤساء وزعماء دول صديقة إلى الجزائر ألغيت بسبب عدم قدرته على استقبالهم، وأنه لا يظهر أن زيارات مماثلة ستتم برمجتها في المستقبل.
وأوضح أصحاب العريضة أن الوضع الحالي يتضمن مخاطر كبيرة، بخصوص مكانة الجزائر في عالم مليء بالتجاذبات، في وقت يحاول فيه محيط الرئيس إقناعنا أنه يمارس مهامه بشكل عادي، من خلال الترويج لرسائل وتوجيهات واتصالات هاتفية، في حين لم يعد الجزائريون يسمعون رئيسهم، ولم يعودوا يرونه إلا نادرا، وأن المحيطين به يعتقدون أن باستطاعتهم ربح الوقت بهذه الطريقة، في حين أنهم يتسببون في خسارة كبيرة للوطن، وأنهم في الوقت نفسه لا يتوانون عن استغلال مرض الرئيس لمصالحهم من دون أي اعتبار لحرمة المريض.
وأوضح المصدر ذاته أن الجزائر مهمشة على الساحة الدولية، برغم محاولات التحريك التي تقوم بها الدبلوماسية الجزائرية، الأمر الذي جعلها محل أطماع القوى العظمى، التي تعبر عن ذلك بلغة دبلوماسية تتحدث عن مخاوف بشأن مستقبل الجزائر التي تسير حسبهم نحو الإفلاس، في حين الجزائر داخليا تسير مثل باخرة تتقاذفها القرارات والقرارات المضادة والفوضوية، في وقت بلغت فيه الرشوة مداها، إلى حد أصبحت فيه قوة القانون والدولة في خطر، وأن حالة الشغور الموجودة على مستوى الرئاسة فتحت الباب أمام صراع العصب، التي تدعي كل واحدة منها أنها تطبق برنامج الرئيس.
ودعا أصحاب العريضة من أساتذة جامعيين ومثقفين نظرا لوعيهم بالمخاطر التي تتهدد البلاد، إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، كما وجهوا نداء إلى القوى الحية في المجتمع جميعها إلى تحمل مسؤولياتها، من أجل الإقناع بضرورة إجراء هذه الانتخابات الحرة والنزيهة خلال الأشهر القليلة المقبلة، مشددين في الوقت نفسه على أنهم واعون بأن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة لا يمكن أن يمثل حلا بالنسبة للأزمة التي تعيشها البلاد، ولكن أصبح من العاجل الخروج من حالة الجمود التي تعيشها البلاد، وبعدها يمكن الذهاب إلى مجلس تأسيسي لإعادة بناء مؤسسات الدولة، والدخول في مرحلة انتقالية.
واعتبر موقعو العريضة أن الذهاب إلى انتخابات رئاسية مبكرة، ليس في حاجة إلى تطبيق المادة 102 من الدستور، التي تخص الإجراءات الواجب اتخاذها لإقرار عدم تمكن الرئيس من ممارسة مهامه، والتي تقضي بعزله بعد إقرار وجود مانع لممارسة مهامه، مشددين على أنه يكفي أن يلتزم محيط الرئيس بالوعود التي قطعها هو نفسه في مدينة سطيف سنة 2012، عندما قال :» جناني طاب» و»رحم الله امرأً عرف قدره»، التي فهم منها أن الرئيس لن يترشح لولاية رابعة، ولكن الذي حدث بعد ذلك بأشهر كان مناقضا، وترشح بوتفليقة لولاية رابعة في 2014، برغم أن وضعه الصحي تدهور بعد أبريل/ نيسان 2013 بعد إصابته بجلطة دماغية.
جدير بالذكر أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ترأس أمس الأول مجلسا للوزراء هو الأول منذ عدة أشهر، ليكون بذلك أول ظهور للرئيس منذ فترة طويلة، وهو غياب كان قد حرك الكثير من المعارضين الذين يقولون إن هناك حالة شغور على مستوى السلطة، وأن الرئيس غير قادر على ممارسة مهامه بشكل عادي، الأمر الذي جعل بعض الناشطين والمعارضين يحاولون النزول إلى الشارع قبل يومين للمطالبة بتطبيق المادة 102، لكن قوات الشرطة قامت بتطويق ساحة البريد المركزي في العاصمة التي كانت ستشهد المظاهرة، واعتقل عددا من الناشطين حتى قبل أن يشرعوا في التظاهر، وقد أطلق سراحهم بعد ساعات.
في وقت حضر فيه بوتفليقة اجتماعا لمجلس الوزراء هو الأول منذ أشهر
الزعيم العربي بينه وبين الكرسي غراء (صمغ) من الصعب إذابته بالطرق العادية !
الزعماء العرب لا يستقيلون أبداً حتى ولو كانوا محنطين ولكن يتم إستبدالهم بعد موتهم بأحد أقربائهم !
ولا حول ولا قوة الا بالله
احضار السيد بوتفليقة المريض و العاجز عن الكلام و الوقوف لاخذ صورة له في مجلس رئيس الحكومة السيد اويحي هو في الحقيقة محاولة لاستغباء الشعب الجزائري و قواه الحية التي بدات تنادي بتطبيق المادة 102 من الدستور فبدون شك فان اويحي هو صاحب هذه المسرحية للرد على الاصوات التي اثارت شغور منصب رئيس الجمهورية فهذه الصورة ستدوم صلاحيتها بضعة اشهر لاخراص تلك الاصوات و ستتجدد في مناسبة اخرى حينما تعود تلك الاصوات لاثارة مرض بوتفليقة و شغور منصب هرم السلطة و هكذا يتم حكم الجزائر عن طريق الخداع و النصب و الاحتيال فهذا قدر الشعب الجزائري الشقيق مع نظامه الغريب فحتى الاحمق و الطفل الصغير يعرف ان هذا الرئيس اصبح في عداد الموتى لكن الزمرة الحاكمة تصر بانه يحكم و يتتبع شؤون الدولة حتى و لو بهذه الصورة الملتقطة له. فلا اعرف بالضبط اين سيتجهون بمهازلهم التي اصبحت مدعاة للسخرية و الضحك على الذقون فهم يتصرفون و كان الجزائر ملك لهم فلم تكفيهم تبديد ثروة النفط و الغاز على دولة السراب المسمات بالجمهورية الصحراوية التي اعلنوها فوق تراب تندوف نكاية في المغرب و عدم تحقيقهم اي نجاح يذكر حيث مازالت هذه الدولة الفاشلة تراوح مكانها و يزداد وضعها تازما و يتداول على حكمها نفس الوجوه الذين هم عنوان فشلها فياريت تتبدل احوال الشعب الجزائري حتى ينعم بخيرات وطنه التي تم نهبها من طرف هذه الزمرة.
قوات الشرطة قامت بتطويق ساحة البريد المركزي في العاصمة التي كانت ستشهد المظاهرة، واعتقل عددا من الناشطين حتى قبل أن يشرعوا في التظاهر، وقد أطلق سراحهم بعد ساعات.
لماذا انتخابات و صرف ملاین الدولارات علی الانتخابات؟ علی لجنه الانتخابات فی الجزائر اعلان فوز بوتفلیقه به 99/999% من اراء الشعب و الحمدولله و تهنیه اروبا و امریکا بهاذه الانتخابات الحره و النزیهه.
وأخيرا تكلم المثقفون
أساتذة الجامعات يمثلون النخبة في أي شعب،ودعواتهم للإصلاح مبرأة غالبا من الغايت الشخصية،لذلك ينتظر أن تجد آذانا صاغية.أسأل الله أن يحفظ الشقيقة الكبرى من كل سوء.
مما يدعو للتفاؤل أن يدخل اخير على الخط، الأساتذة الجامعيون لحلحة الوضع الجامد.
أساتذة التعليم العالي هم نخبة الأمة وصفوة المجتمع، لأنهم يملكون رأسمالا معرفيا معتبرا يوظفونه لا لمارب خاصة، ولكن للدفاع عن قضايا الوطن وهموم المواطنين.
رسالتهم هي من قبيل كلام العقلاء المنزه عن العبث.
على النقيض من هذا الصوت الشجاع والحكيم الصادر عن عقلاء الامة، تكلم بالامس، على قناة France 24 ، كضيف على النشرة المغاربية، صوت اخر، يمثل تيارا آخر داخل المجتمع. إنه تيار السياسيين التقليديين و” المناضلين ” في جبهة التحرير.
عن سؤال حول مرض الرييس ومطالبة البعض بضرورة إعلان شغور المنصب، قال هذا ” المناضل” دون أن يخجل:
” … فخامة الرييس في صحة جيدة، ونحن لا نشغل انفسنا بالبند 102 من الدستور، نحن نعمل على عصرية اقتصاد البلاد … “.
لقد صدق السيد ” المناضل”، بوكطاية فيما ذهب اليه:
1- عن عنصرة الاقتصاد، اقألوا الوزير الأول عبد المجيد تبون عندما أعلن الحرب على ” أصحاب الشكارة ” الذين يعيثون فسادا في البلاد ويحتكرون السلطة والثروة كما ورد في رسالة السادة الأساتذة.
2- عن الحالة الصحية للسيد الرييس، فهذا الأخير ليس مريضا ولا داعي لأعمال البند 102، أو تنظيم انتخابات. هكذا يبقى السيد بوكطاية ومن يلف لفه، في مركز القرار إلى حين. بعدها لها مدبر حكيم.
لسان حالهم: نحن ومن بعدنا الطوفان.
كمغاربي في المهجر، خجلت اليوم، وأنا اسمع السيد بوقطأية يقول ويؤكد أن الرييس ليس مريضا وهو الذي لا يبرح قصره ولا يكلم شعبه منذ سنين.
كما خجلت بالامس القريب حينما وقف هذا ” المناضل ” في تجمع، إلى جانب العقيد القذافي القتيل، وتناول الكلمة ليتحدث عن مناقب زعيم ثورة الفاتح ويصف معارضيه من أبناء الشعب الليبي باقبح النعوت.
وعوض أن يخجل من نفسه، عاد البارحة ليصف معارضي النظام في بلده ب ” أشباه السياسيين “.
بعض السياسيين في بلداننا يشبهون البحر. فهو يستقبل دون انقطاع مياه الأمطار والاودية، لكنه يبقى مالحا.
والسلام.
هيدا حكي !!
لا اريد ان ابدو مستهزءا ولكن الثلاجة اول ما يخطر ببالي
عندما اسمع بالجزائر
الوضع كما هو كيفما نظرت اليه وكأن هذا البلد مجمد !
لا جديد فيه مكانك راوح !
على الشعب ان يقوم بدوره ويأتي بفعل ما ؟
الطلب من الرئيس ان يتنحى جانبا (كرمال صحتو يا جماعة على الاقل)
ليست خيانة او قلة ادب يا صاحبي !!
مبادرة خيرة وطيبة ولكن الخوف أن ينقض عليها نسور الرئاسة المحيطين بالرئيس المريض وينفذوا بنودها حرفيا ويترشح السعيد بوتفليقة للرئاسيات ويفوز بها لأن كل أجهزة الدولة وإدارتها تحت تصرفه الآن، ثم لا يجد هؤلاء المثقفون والشعب بدا من القبول بالنتائج إكراها من جهة و درءا للفتنة، ثم يزين السعيد بوتفليقة محيطه بالفاعلين من هؤلاء المثقفين موهما إياهم بالإشراف على مرحلة إنتقالية، وهكذا يقضي 20 سنة أخرى على كرسي أخيه، وهو نفس السيناريو الذي عاشته الجزائر منذ إنقلاب بداية التستعينات على الشرعية الشعبية.