الدول المحاصرة لقطر تنفي تحقيق تقدم في الأزمة
“القدس العربي” – وكالات: نفت الدول العربية المقاطعة لقطر الجمعة، تصريحات أمير الكويت الذي يقوم بدور وسيط في أزمة الخليج، والتي تحدث فيها عن تحقيق تقدم في الأزمة غير المسبوقة بين قطر والدول الأربع.
وفي بيان نشرته وكالة الانباء السعودية في وقت مبكر الجمعة، علقت المملكة والامارات والبحرين ومصر على التصريحات التي أدلى بها أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح الى جانب الرئيس الامريكي دونالد ترامب في البيت الابيض الخميس.
وأبدت الرباعية شكوكاً حول تأكيد الامير بأن قطر مستعدة للموافقة على المطالب ال13 التي تقدمت بها هذه الدول، وكررت ان “الحوار حول تنفيذ المطالب يجب ألا يسبقه أي شروط”.
كما عبرت عن الأسف إزاء “ما قاله أمير الكويت عن نجاح الوساطة بوقف التدخل العسكري”، مشددة على ان “الخيار العسكري لم ولن يكون مطروحاً بأي حال”.
وأعلنت السعودية والبحرين والامارات ومصر في الخامس من حزيران/يونيو الماضي قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر واتهمتها بدعم الارهاب والتقرب من ايران.
وتنفي قطر هذه الاتهامات وتتهم الدول الأربع بالتعدي على سيادتها.
والرياض والدوحة من الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة.
واختار ترامب السعودية لتكون اول محطة خارجية له في ايار/مايو قبل اسبوعين من نشوب أزمة الخليج.
وتستضيف قطر قاعدة جوية امريكية كبيرة تتضمن مركز قيادة يدير العمليات العسكرية ضد تنظيم الدولة الإسلامية.
مكانك سر
..الجهل خيانه .وماساه للانسانيه ..هل تعلم !؟
لا تفل أصلي وفصلي كان ..فعل ماضي انتهي ..المهم انت الان ما ذا تفعل وتقدم في رقي وخدمه البشريه والعصر الذي تعيش به !!
للاسف عرب اليوم .من أسواء الجنس البشري ..ويعود ذلك الي انعدام العلم وسياده الجهل علي عقول الشعوب وعلي أنظمتها السقيمه العقيمه التي لا توءمن سوي بالاستبداد كنمط حياه ..واطاعه الاستعمار الصهيوامركانبيريطنوفرنسيروسي .المجرم لدهاءه .
أكيد هذه الشعوب لا مبداء لها ولا عقيده لها سوي عقيده الكأس والكيس والجنس ..وهذه هي كل متطلبات الغراءز الحيوانيه التي تسيطر علي سيره حياتهم ..
نعم علينا بقول الحقيقه ..وخير دليل علي ذلك هو مظاهر ووضع حياتهم الحالي الذي يسمي مكانك سر ..
فالحقد والكراهيه من ظواهر جهلهم ..
حيث هذه الشعوب او هذه الدول لا تنتج شيء سوي قطيع من الحيوانات ..حيث يمتازون بكثره الأبناء ..بدون الاهتمام بتعليمهم ..ويعود ذلك الي عامل الغريزه الجنسيه التي تسيطر علي عقولهم وأوقاتهم الفارغه من اي علم نافع او عمل يتنج ويهدف الي إصلاح الوضع الرعوني الهمجي البربري الغوغائية الذين اعتادوا عليه كنمط حياه ونظام اجتماعي خالي من قيد علمي .
فمثلا الزواج من الأقارب ..بكثره .علي الرغم الدين والعلم يحث علي زواج الاغراب …غربوا النكاح لن تضوا اي لا يصيبكم ضرر ..طبعا هذا خطاب رسول الله صلي الله عليه وسلم ولكن اين نحن من هذا .ونحن أميين !؟
وكذلك العلم اثبت ويثبت فساد النسل من زواج الأقارب صحيا ونفسيا .فمثلا مدينه الخليل الفلسطينيه بها اكثر نسبه عالميا أضرار النظر او العيون وذلك من عقم الفكر والإصرار علي زواج الأقارب ..أفلا تعلمًون وتدركًن ؟؟..
نسبه تعاسه الأسر العربيه تبلغ الي ال 90/.بالمءه .ويعود ذلك الي عدم إدراك معني الزًواج وأهدافه .
نعم بجهلنا فقدنا كل معني للحياه الانسانيه وأصبحنا في مستوي الحيوانات وربما اقل منها في بعض الحالات .!؟
النشاشيبي
العلم هو المصدر الأساسي في تطور ورقي البشريه وبدونه .سنخافظ علي جهلنا وهمجيتما التي خلقنا بها وعليها ..سنعيش في مذله وماساه ايس لها مثيل .وخاصه في هذه الأيام . فنحن نشكل مختبر للاسلحه الغربيه ..وكذلك سوق استهلاكي في جميع مناحي الحياه . .وحينما يعالج رووساءنا بالغرب هذه دلاله علي خيانتهم لاوطانهم واشعوبهم .لانعدام العلم الذي يشكل الطاقه الاساسيه للتغيير ًوللرقي والازدهار الانساني .نعم العلماء ورثه الأنبياء اذا كان عندنا عقيده .مبنيه علي العلم وليس علي الخزعبلات الجاهليه .
النازح العربي .المتالم سنبقي حثاله المجتمعات ما دام نحافظ علي مكانك سر في جميع مناحي وانظمه الحياه .التي تتطلب العلم نور البشريه
AL NASHASHIBI