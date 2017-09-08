الدول المحاصرة لقطر تنفي تحقيق تقدم في الأزمة

“القدس العربي” – وكالات: نفت الدول العربية المقاطعة لقطر الجمعة، تصريحات أمير الكويت الذي يقوم بدور وسيط في أزمة الخليج، والتي تحدث فيها عن تحقيق تقدم في الأزمة غير المسبوقة بين قطر والدول الأربع.

وفي بيان نشرته وكالة الانباء السعودية في وقت مبكر الجمعة، علقت المملكة والامارات والبحرين ومصر على التصريحات التي أدلى بها أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح الى جانب الرئيس الامريكي دونالد ترامب في البيت الابيض الخميس.

وأبدت الرباعية شكوكاً حول تأكيد الامير بأن قطر مستعدة للموافقة على المطالب ال13 التي تقدمت بها هذه الدول، وكررت ان “الحوار حول تنفيذ المطالب يجب ألا يسبقه أي شروط”.

كما عبرت عن الأسف إزاء “ما قاله أمير الكويت عن نجاح الوساطة بوقف التدخل العسكري”، مشددة على ان “الخيار العسكري لم ولن يكون مطروحاً بأي حال”.

وأعلنت السعودية والبحرين والامارات ومصر في الخامس من حزيران/يونيو الماضي قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر واتهمتها بدعم الارهاب والتقرب من ايران.

وتنفي قطر هذه الاتهامات وتتهم الدول الأربع بالتعدي على سيادتها.

والرياض والدوحة من الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة.

واختار ترامب السعودية لتكون اول محطة خارجية له في ايار/مايو قبل اسبوعين من نشوب أزمة الخليج.

وتستضيف قطر قاعدة جوية امريكية كبيرة تتضمن مركز قيادة يدير العمليات العسكرية ضد تنظيم الدولة الإسلامية.