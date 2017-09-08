عمر جليك : دعوات إبعاد تركيا عن أوروبا دعم للتطرف

تالين – (الأناضول) : قال وزير الاتحاد الأوروبي، كبير المفاوضين الأتراك، عمر جليك، إن التصريحات الداعية لتعليق أو إنهاء مفاوضات تركيا للانضمام إلى الاتحاد، تمثل دعما كبيرا للتطرف.

جاء ذلك في تصريحات صحفية، عقب القائه كلمة خلال جلسة بعنوان “مكافحة التطرف والتشدد المنطوي على عنف”، على هامش الاجتماع غير الرسمي، لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، بمشاركة ممثلي الدول المرشحة لعضوية الاتحاد، في العاصمة الاستونية تالين.

ولفت جليك إلى أنه أعرب عن استياء تركيا من التلويح (من قبل سياسيين ألمان) بطرح إيقاف مفاوضات عضوية تركيا، على أجندة الاتحاد.

ونوه جليك أن عضوية الاتحاد الأوروبي هدف استراتيجي لتركيا ومازالت تحافظ عليه.

ومضى قائلا:” إذا لم تتعاونوا مع دولة غالبيتها مسلمة، وذات نظام سياسي علماني وديمقراطي مثل تركيا، فكيف ستكافحون التطرف؟”.

وأوضح أنه أكد خلال كلمته، على ضرورة عدم الزج بتركيا في الشؤون السياسية الداخلية ضمن أي دولة أخرى.