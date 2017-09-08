رئيس الأركان اليمني الجديد: مواجهة الحوثيين باتت مسألة مصيرية

صنعاء – (د ب أ) : قال رئيس الأركان العامة الجديد في الجيش اليمني الموالي للرئيس عبدربه منصور هادي، اليوم الجمعة، إن مواجهة الحوثيين المسيطرين على العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى، باتت مسألة مصيرية.

وأضاف اللواء طاهر العقيلي ،في تصريح نقله موقع (سبتمر نت) الناطق باسم الجيش اليمني “نحن اليوم بتنا نعيش في مناطقنا المحررة بحرية، بينما الناس تحت سيطرة الانقلابيين (الحوثيين) يذوقون شتى صنوف المعاناة”.

وتابع″ صحيح لدينا مشاكل؛ لكن نحن نتنفس الصعداء، ولنا الفخر هنا. أننا إن متنا نموت ونحن مقبلين غير مدبرين، في جهاد هذه الفئة التي تحمل مشروع الموت ،ليس في اليمن فقط، وإنما للعالم كله، وإنما هي تبدأ بالأقرب فالأقرب”، في إشارة لجماعة الحوثي.

ومضى بالقول مهاجما الحوثيين “هؤلاء يحملون شعار الإسلام بينما هم مخالفون لعقيدة الإسلام، فهم يستبيحون دماء المسلمين.. هذه شرذمة تنتهك الأعراض، ويأكلون أموال الناس بالباطل، وباسم الإسلام، ويمارسون النفاق من أوسع أبوابه؛ وهذا مايحتم علينا مواجهة هذه الفئة، لأن المسالة باتت مسألة مصير، نكون أولا نكون”.

وقال العقيلي” نحن نعيش ظرفا استثنائيا، ويجب أن نستفيد من الإجماع الإقليمي والدولي الداعم للشرعية( سلطات هادي)، وأتمنى من الجميع أن يستشعروا أنهم في مقام رئيس هيئة الأركان، أو مقام رئيس الجمهورية، أو نائبه حتى نبني هذه المؤسسة جميعاً”.

واعترف رئيس هيئة الأركان اليمني، أن هناك مشاكل كثيرة تعاني منها المؤسسة العسكرية، مستدركا ” لكن بالعمل الصادق والجاد سيتم التغلب على كل هذا المشاكل، من خلال العمل المؤسسي القائم على الخطط المبنية على فكر ورؤية وتقييم، ومبدأ الثواب والعقاب”.

وأردف العقيلي ” سأكون جنديا مجنداً.. تحكم علاقتنا النظام والقانون، ونحمي النظام المؤسسي، ونمنع التداخل والأزدواج الحاصل، ونبني نظاماً مؤسسياً محكماً يضمن العدالة والنزاهة”.

والاثنين الماضي، أصدر الرئيس اليمني قرارا جمهوريا بتعيين العقيلي قائدا لهيئة الأركان( بمثابة قائم بأعمال وزير الدفاع)، خلفا لمحمد علي المقدشي الذي تمت ترقيته إلى رتبة فريق، وتعيينه مستشارا في القوات المسلحة، ومندوبا لليمن في قوات التحالف العربي بقيادة السعودية.