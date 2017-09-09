ترامب: إرما إعصار مروع ابتعدوا عن طريقه

واشنطن – (د ب أ): حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأمريكيين بالابتعاد عن طريق إعصار إرما الذي ضرب جزر الكاريبي ويتجه نحو فلوريدا.

وكتب ترامب في تغريدة عبر موقع تويتر: “إعصار إرما ذو حجم مهول، ربما يكون أكبر مما رأيناه من قبل. حافظوا على سلامتكم وابتعدوا عن طريقه، إن أمكن”.

وأضاف: “الحكومة الاتحادية مستعدة!”.

واشاد الرئيس أيضا بخفر السواحل الأمريكي لانقاذه أكثر من 15 ألف شخص خلال إعصار هارفي، الذي ضرب ولاية تكساس مسببا دمارا كبيرا في هيوستن ومناطق أخرى.

وكتب الرئيس الأمريكي عبر تويتر: “إرما قد يكون أقوى”.

وكالة الطوارئ: الإعصار إرما “سينشر الدمار” في جزء من أمريكا

قال بروك لونج رئيس الوكالة الاتحادية الأمريكية لإدارة الطوارئ اليوم الجمعة إن الإعصار إرما سينشر الدمار في جزء من الولايات المتحدة مشيرا إلى أن المسؤولين يجرون استعدادات ضخمة لمواجهته.

وقال لونج في إفادة صحفية “الإعصار إرما ما زال يشكل تهديدا وسينشر الدمار في الولايات المتحدة سواء في فلوريدا أو بعض الولايات في جنوب شرق البلاد” لافتا إلى أن الإعصار سيصل إلى فلوريدا غدا السبت.

وحذر من احتمال انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من ولاية فلوريدا لعدة أيام إن لم يكن أكثر مشيرا إلى أن ما يزيد على 100 ألف شحص ربما يحتاجون إلى مأوى. وكان إرما إعصارا من الدرجة الخامسة لكن قوته انخفضت إلى الدرجة الرابعة في وقت مبكر من اليوم الجمعة بعد أن اجتاح جزرا في البحر الكاريبي.

وقال لونج إن الولايات المتحدة شهدت ثلاثة أعاصير فقط من الدرجة الخامسة منذ عام 1851 محذرا من أن الإعصار إرما أقوى بكثير من أندرو، الإعصار الأخير من هذه الفئة والذي ضرب الولايات المتحدة في عام 1994.

وحذر لونج السكان من تجاهل أوامر الإخلاء. وقال “يجب أن يخرجوا وينصتوا ويتبعوا التحذيرات”.

ولفت لونج إلى أن المسؤولين لديهم آلاف الموظفين المستعدين للتعامل مع الموقف وقال إن ملايين الوجبات وزجاجات المياه المعبأة جاهزة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن اليوم الجمعة هو اليوم الأخير لإخلاء المناطق من السكان قبل أن تصل سرعة الرياح إلى مستويات خطيرة.

وقالت شركات الطيران أمس الخميس إنها ستسير رحلات إضافية من فلوريدا لكنها أعلنت بعد ظهر اليوم عن خطط لوقف جميع الخدمات من بعض مطارات جنوب الولاية.