سعد لمجرد مرشح “قوي” لأفضل فنان في شمال أفريقيا

لندن – “القدس العربي” :

بعد خروجه من السجن بكفالة مالية، يشارك الفنان سعد المجرد في الدورة المقبلة من جائزة “أفريما”، حيث من المتوقع أن يكون على رأس الفائزين في جائزة أفضل فنان في شمال أفريقيا.

ووفق موقع الجائزة على الانترنت، فإن المسابقة ستنطلق رسميا بتباري كل من سعد لمجرد، وفرانس مونتانا، ومجموعتي “فناير” و “شايفين”، فيما تتنافس كل من المطربة أسماء المنور، وابتسام تسكت، وزينة الداودية، على لقب أفضل فنانة وأفضل صوت نسوي في شمال أفريقيا.

ويتوقع كثيرون أن يكون التنافس قويا، لاسيما أن لمجرد يحظى بشعبية عالية، نظرًا لتفاعل الجمهور المغربي والعربي عمومًا مع ما عاناه مؤخرا بعد اتهامه بـ “محاولة اغتصاب”، وتعاطفه المطلق معه، خصوصًا أنّ التصويت سيكون عبر موقع خاص.