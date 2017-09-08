أمريكية تطالب والديها بـ 2 مليون دولار… لأنها قبيحة
Sep 08, 2017
لندن – “القدس العربي”:
هل تعتقد أنك قبيح، ربما حان الوقت كي تطالب بحقك. ففي حادثة غريبة من نوعها، دعت سيدة أمريكية القضاء لمساعدتها في تحصيل تعويض من والديها لأن شكلها قبيح.
ووفق صحيفة “دايلي ميل”، فإن أنابيل جيفرسون، البالغة من العمر 44 سنة، تطالب بتعويض تصل قيمته إلى 2 مليون دولار، لأن والديها مسؤولان عن القبح في شكلها.
وأنابيل، تعاني وفق ما نقلت الصحيفة من حالة من الكآبة وتسبب شكلها بالطلاق 3 مرات متتابعة. وتؤكد أنابيل أن والديها “قبيحان. وفكرة إنجابهما للأطفال هو أمر قاس″، وعبّرت عن اعتقادها أنه يجب ألا يسمح لهما بإعادة إنتاج نفسيهما.وطالبت بـ “برنامج حكومي لتعقيم الناس″.
وذكرت الصحيفة أن أنابيل تسعى إلى تأسيس جمعية لمقاضاة الوالدين “القبيحين” اللذين ينجبان أطفالا ويتركانهم يواجهون مصيرهم في الحياة بهذه الطريقة “الصعبة”.
*هاي غبية بامتياز ..؟
اولا؛ مو شرط الإبن يطلع شبه الوالدين
ثانيا؛ تقدر تعمل عملية (تجميل).
ثالثا؛ تطبق كلامها على نفسها ولا تتزوج.
سلام
والله الامر مضحك…….والله نعمة العقل لا تعوض….. .
انها تملك شيء جميل جدا جدا نها تملك جنسية الامريكية و انا مستعد للزواج بها و بمن اقبح منها بشرط ان تكون مسلمة هدا هو الشرط الوحيذ