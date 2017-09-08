أمريكية تطالب والديها بـ 2 مليون دولار… لأنها قبيحة

لندن – “القدس العربي”:

هل تعتقد أنك قبيح، ربما حان الوقت كي تطالب بحقك. ففي حادثة غريبة من نوعها، دعت سيدة أمريكية القضاء لمساعدتها في تحصيل تعويض من والديها لأن شكلها قبيح.

ووفق صحيفة “دايلي ميل”، فإن أنابيل جيفرسون، البالغة من العمر 44 سنة، تطالب بتعويض تصل قيمته إلى 2 مليون دولار، لأن والديها مسؤولان عن القبح في شكلها.

وأنابيل، تعاني وفق ما نقلت الصحيفة من حالة من الكآبة وتسبب شكلها بالطلاق 3 مرات متتابعة. وتؤكد أنابيل أن والديها “قبيحان. وفكرة إنجابهما للأطفال هو أمر قاس″، وعبّرت عن اعتقادها أنه يجب ألا يسمح لهما بإعادة إنتاج نفسيهما.وطالبت بـ “برنامج حكومي لتعقيم الناس″.

وذكرت الصحيفة أن أنابيل تسعى إلى تأسيس جمعية لمقاضاة الوالدين “القبيحين” اللذين ينجبان أطفالا ويتركانهم يواجهون مصيرهم في الحياة بهذه الطريقة “الصعبة”.