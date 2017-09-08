زوجة نتنياهو إلى القضاء… لصرفها مال “إسرائيل” على ولائم خاصة

لندن – “القدس العربي” :

بعد عمليات “كر وفر” في القضاء الإسرائيلي، أقرت وزارة العدل لدولة الاحتلال، تورط سارة نتنياهو في أعمال فساد. وأبلغت رسميا بهذا القرار، حيث من المقرر أن تخضع لمحاكمة لـ “سوء استخدامها المال العام”.

وقال بيان لوزارة العدل الإسرائيلية: إن “النائب العام أبلغ محامي السيدة نتنياهو، أنه يدرس إمكان تقديمها للمحاكمة؛ بسبب حصولها على منافع شخصية، وذلك بالاحتيال وإساءة الائتمان، في قضية طلب وجبات طعام ثمينة لمآدب خاصة، أنفقت عليها من ميزانية مكتب رئيس الحكومة، بلغت نحو 359 ألف شيقل (أي نحو 102 ألف دولار) في مقرَّي إقامة الزوجين الرسمي والخاص”.

وأكد منشور في صفحة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على “فيسبوك”، أن هذه الادعاءات ضد سارة نتنياهو “سخيفة وسيثبت عدم صحتها”.