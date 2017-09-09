﻿سارة نتنياهو ستتهم بالغش والاحتيال وخيانة الأمانة

الناصرة ـ «القدس العربي» من وديع عواودة: فيما يخضع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو للتحقيق تحت طائلة التحذير في عدة قضايا فساد، وجدت زوجته سارة ذاتها أمس في حالة لا تقل إرباكا بعدما أبلغها المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مانديلبليت بأنها ستتهم بالاحتيال والنصب لأكثر من مئة ألف دولار. وأعلن مانديلبليت أمس عن نيته محاكمة سارة نتنياهو بعد اتهامها بالحصول على وجبات طعام فاخرة معدة على يد طباخ مهني بمبالغ باهظة على حساب خزينة الدولة خلافا للقانون.

ويتيح القانون لساكني بيت رئيس الحكومة الرسمي، شراء وجبات من الخارج على نفقة الدولة طالما أنهم في داخله ولم يقوموا بتشغيل طاه، لكنه يحظر ذلك عند انتقالهم للسكن في منزلهم الخاص. بيد أن سارة نتنياهو دأبت على طلب وجبات طعام من مطاعم فاخرة وهي داخل منزلها الخاص وطلبت كتابة الفواتير على نفقة الدولة وكأنها في المنزل الرسمي، مما دفع سلطات القانون لإبلاغها بالنية باتهامها بالغش والاحتيال وخيانة الأمانة.

ويتضح أن سارة نتنياهو مشتبهة بقيامها بالتعاون مع بعض الموظفين بتزوير الفواتير وتقسيم أكلافها على دفعات صغيرة من أجل التحايل على القانون الذي يحدد سقفا معينا لمثل هذه النفقات. لكن تقديم لائحة الاتهام التي توصي بها النيابة العامة لن يسبق ما يسمى بإجراء «جلسة الاستماع» لسماع أقوال المشتبه بها. وحسب ما رشح من غرف التحقيق فإن سارة نتنياهو مشتبهة بتزوير فواتير 15 مرة على الأقل من أجل تمويل وجبات طعام أعدها أمهر وأشهر الطباخين في إسرائيل على شرف بعض الأصدقاء ممن حلوا ضيوفا عليها. وتحوم حولها شبهات أخرى لم يتم حسمها بعد، منها تورطها بتزوير وثائق لإخفاء حقيقة تشغيلها نادلين في منزلها تحت وصف «عاملي نظافة» والمبالغة في عدد ساعات عملهم لتغطية أجرتهم. ومن هذه الشبهات أيضا قيام سارة نتنياهو بأعمال صيانة في منزلها الخاص في مدينة قيسارية وتسجيل الفواتير رسميا وكأنها تمت في المنزل الرسمي لرئيس الوزراء كي تبقى النفقات على حساب خزينة الدولة لا على نفقة عائلة نتنياهو. كل ذلك بالتواطؤ مع موظفين في ديوان رئيس الحكومة.

كذلك يشتبه بتشغيلها عام 2011 ممرضات لمساعدة والدها العاجز مقابل فواتير كأنهن عملن كعاملات نظافة في البيت الرسمي لرئيس الحكومة.

علاوة على ذلك تجري تحقيقات مع رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو بتلقي رشاوى من جهات مختلفة، منها كميات كبيرة جدا من النبيذ الفاخر وسيجار كوبي وأدوات حلي من الذهب والفضة للزوجة سارة من قبل رجال أعمال وأثرياء يهود محليين وفي العالم، مقابل مساعدتهم في تسيير شؤونهم أو استصدار تأشيرات دخول للولايات المتحدة بسرعة. كما يجري التحقيق مع نتنياهو بمحاولة عقد صفقة مع مالك صحيفة «يديعوت أحرونوت» لتأمين تغطيات إيجابية عنه، مقابل اهتمام نتنياهو بتقليص قوة صحيفة مجانية منافسة هي «يسرائيل هيوم» التي تعتبر بوقا له وبتمويل ثري أمريكي، وكل ذلك خلافا للقانون، لاعتبار ذلك أيضا نوعا من الرشوة. ويميل كثير من المعلقين لأن تضطر هذه الفضائح التي يحاول نتنياهو صرف الأنظار عنها بشتى الوسائل كالتحريض على الفلسطينيين وترهيب الإسرائيليين منهم ومن إيران و«حزب الله»، لانتخابات مبكرة في مطلع العام المقبل.