﻿الإذاعة الإسرائيلية: أمير سعودي كبير زار تل أبيب خلسة

الناصرة ـ «القدس العربي»: رفضت وزارة الخارجية ومكتب رئيس الوزراء في إسرائيل نفي أو تأكيد ما نشرته إذاعة «صوت إسرائيل»، أن أميراً سعودياً زار إسرائيل سرا خلال الأيام الأخيرة. وكانت الإذاعة قالت على لسان مراسلها للشؤون العربية، إن الأمير السعودي وصل إسرائيل من أجل القيام ببحث فكرة دفع السلام الإقليمي إلى الأمام مع كبار المسؤولين الإسرائيليين. وذكرت الإذاعة على موقعها الإلكتروني عن مراسلها شلومو عران أنّ «أميرا من البلاط الملكي السعودي زار البلاد سراً خلال الأيام الأخيرة والتقى عددا من القادة الإسرائيليين من المستويين السياسي والأمني».

ويأتي ذلك على خلفية تسريبات إسرائيلية رسمية كثيرة، خاصة من العام الأخير، حول تعاون ولقاءات سرية بين إسرائيل والسعودية والإمارات. كما سبق ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية عن زيارة رئيس المخابرات السعودية لإسرائيل، التقى خلالها بقادتها في يونيو/ حزيران المنصرم تمهيدا لعقد لقاء إقليمي بمشاركة «دول عربية معتدلة».

وتطرق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو نفسه وفاخر بأن إسرائيل تدير شبكة علاقات ومصالح مع دول عربية، إضافة إلى مصر والأردن، معربا عن أمله بأن ينتقل «التعاون» من مرحلة السرية إلى العلنية.