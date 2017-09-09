الإذاعة الإسرائيلية: أمير سعودي كبير زار تل أبيب خلسة
الناصرة ـ «القدس العربي»: رفضت وزارة الخارجية ومكتب رئيس الوزراء في إسرائيل نفي أو تأكيد ما نشرته إذاعة «صوت إسرائيل»، أن أميراً سعودياً زار إسرائيل سرا خلال الأيام الأخيرة. وكانت الإذاعة قالت على لسان مراسلها للشؤون العربية، إن الأمير السعودي وصل إسرائيل من أجل القيام ببحث فكرة دفع السلام الإقليمي إلى الأمام مع كبار المسؤولين الإسرائيليين. وذكرت الإذاعة على موقعها الإلكتروني عن مراسلها شلومو عران أنّ «أميرا من البلاط الملكي السعودي زار البلاد سراً خلال الأيام الأخيرة والتقى عددا من القادة الإسرائيليين من المستويين السياسي والأمني».
ويأتي ذلك على خلفية تسريبات إسرائيلية رسمية كثيرة، خاصة من العام الأخير، حول تعاون ولقاءات سرية بين إسرائيل والسعودية والإمارات. كما سبق ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية عن زيارة رئيس المخابرات السعودية لإسرائيل، التقى خلالها بقادتها في يونيو/ حزيران المنصرم تمهيدا لعقد لقاء إقليمي بمشاركة «دول عربية معتدلة».
وتطرق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو نفسه وفاخر بأن إسرائيل تدير شبكة علاقات ومصالح مع دول عربية، إضافة إلى مصر والأردن، معربا عن أمله بأن ينتقل «التعاون» من مرحلة السرية إلى العلنية.
طبيعى جدا و الأيام ستكشف الكثير من هذه الزيارات سواء من آل سعود أو غيرهم. هذا ثمن الكرسى ومفتاح الرضا والمباركة الأمريكيه. هؤلاء الأمراء وغيرهم من المستخلصين فى عالم السياسه والحكم قد تربوا غالبيتهم على أيدى متصهينه و الله فقط أعلم بأصل ولائاتهم و مهماتهم جميعا.
الصهاينه يريدون من هذة الأخبار نشر فرض واقع إفتراضى بأنهم هم الأقوى و نشر الإحباط الشعبى و عمل دعايه بأنهم باقون و لكن بقاء الصهاينه مرتبط بكراسى الحكام و سيذهبون جميعا للمزبلة. الصهاينه يشعرون بخوف حقيقى و يرون شبح الزوال يقترب و يعشش فوق رؤسهم و يرونه قادم و لكنهم كعادة قادتهم وأغنيائهم بأملاكهم وجوازت سفر غربيه سيهربون حين يأتى الطوفان ويتركون الأغبياء خلفهم ليواجهوا مصيرا محتوما قادما و كل شيئ بميعاد. إن مسيرة التحرير بدأت و لن تنام الشعوب دهرا جديدا لتفوق. لقد كشفت كل الأوراق و عرفت أغلب الحقائق و تبقى حقيقه واحدة هى مفتاح التحرير الشامل و النصر المبين وهى تطهير قلوبنا وعقولنا من غسيل 70 عام من حكام الخيانه التبعيه للإستعمار و العوده لعبادة الواحد القهار و عدم الخوف من أى فاجر ومن أى جبار.
أي تعاون بين بعض دول الخليج والكيان الصهيوني المغتصب لفلسطين سيدفع شعوب تلك الدول إلى تأييد إيران.قد يقال أن تلك الدول لاتهتم بمشاعر شعوبها،هذا صحيح،لكن المؤكد أن تلك الشعوب تنتظر انطلاق الشرارة الأولى.للأسف الشديد بعض حكامنا لايفرقون بين عدو حقيقي وبين عدو وهمي (يضخمه الأعداء في ثياب أصدقاء)،وبين عدو الحاضر وعدو المستقبل (المفترض).