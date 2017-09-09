﻿العراق: الصدر يعتزم إقامة «اعتصام مفتوح» قد يتحولّ لعصيان مدني لمحاسبة المفسدين

بغداد ـ « القدس العربي»: كشف مصدر رفيع في التيار الصدري، أمس الجمعة، عن عزم زعيم التيار، مقتدى الصدر، إقامة «اعتصام مفتوح» في العاصمة بغداد للمطالبة بمحاسبة من وصفهم بـ»المفسدين»، مرجحاً أن يتحول الاعتصام إلى عصيان مدني في حال لم تتحقق مطالب الصدر.

وقال المصدر لـ«القدس العربي»، إن «الصدر يخطط لدعوة اتباعه في العاصمة بغداد ومحافظات البلاد الأخرى، وجميع الوطنيين إلى الاعتصام في العاصمة بغداد، قريباً، للمطالبة بتقديم المفسدين ومحاسبتهم أمام القضاء العراقي».

ورجح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن «يتحول الاعتصام المرتقب إلى عصيان مدني، في حال لم تستجب الحكومة إلى مطالب الصدر».

إلى ذلك، تمكنت عناصر الدفاع المدني من انتشال 2100 جثة لمدنيين من الجانب الغربي لمدينة الموصل مركز محافظة نينوى (شمال)، منذ تحرير المدينة من تنظيم «الدولة الإسلامية» في يوليو/ تموز الماضي وحتى (أمس).

وقال الرائد سعد حامد، وهو ضابط في الدفاع المدني (تابع للداخلية) في نينوى، لـ» الأناضول»: إن «فرق الإنقاذ التابعة لمديرية الدفاع المدني في المحافظة انتشلت حتى الآن أكثر من 2100 جثة لمدنيين من تحت منازل مدمرة في الجانب الغربي وخاصة في الموصل القديمة».

وأوضح أن «فرق الإنقاذ تواجه عقبات منها لوجستية تتعلق بالمعدات المجهزة، وهناك عقبات أخرى أمنية تتمثل بوجود مخابئ وأنفاق أو سراديب لا تزال تحوي عناصر لداعش نتعرض منها لإطلاق نار».

وتوقع أن «تنتهي عملية انتشال الجثث في غضون فترة لا تزيد عن الشهرين»، مرجحاً أن تكون هناك قرابة 400 إلى 500 جثة تحت الأنقاض، بحسب السجلات والمراجعات من قبل عوائل الضحايا الذين يطلبون معرفة مصير جثث أقربائهم.