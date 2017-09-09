﻿الطيران الروسي يقتل 40 من «الدولة» بينهم وزير حربه و3 قياديين في دير الزور

عواصم ـ «القدس العربي» ووكالات: أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أن سلاح الجو نفذ ضربة جوية في مدينة دير الزور، أسفرت عن مقتل ما يعرف بـ»وزير الحرب» في تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش)، إلى جانب أمير دير الزور في التنظيم ذاته، مع القضاء على 40 مسلحاً. بينما قال التحالف الدولي الذي تقوده أمريكا لمحاربة تنظيم «داعش»، أمس، إنه قتل 85 مسلحاً ودمر 40 مركبة للتنظيم، منذ 29 أغسطس/ آب المنصرم.

وقالت وزارة الدفاع في بيان «بعد التأكد من معلومات وإجراء استطلاعات للأهداف من قاعدة حميميم، قامت طائرتان من طراز «سوخوي 34» و»سوخوي 35» تابعتان لسلاح الجو الروسي بشن ضربات بقنابل خارقة للخرسانة، ما أدى إلى تدمير مركز قيادي للإرهابيين تحت الأرض ونقطة اتصالات والقضاء على 40 من «داعش»، بحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية.

وأوضحت الوزارة أن الضربة جاءت أثناء اجتماع لقياديين في التنظيم، «حيث كان حاضرًا «وزير الحرب» للتنظيم الإرهابي غولمورود حاليموف، الذي قتل جراء إصابته. ووفقا لمعلومات مؤكدة فإن من بين المسلحين القتلى 4 من القياديين الكبار، بينهم «أمير دير الزور»، الملقب بأبو محمد الشمالي المسؤول عن الشؤون المالية ونقل المجندين إلى معسكرات تدريب داعش. وقالت الوزارة إن الهجوم وقع في الخامس من الشهر الجاري. وأكدت أن إجراءات سلاح الجو الروسي سمحت بتسريع رفع الحصار عن مدينة دير الزور وبدء القوات السورية بتحريرها.

من جهة أخرى قال التحالف الدولي لمحاربة تنظيم «داعش» الإرهابي، أمس، إنه قتل 85 مسلحاً ودمر 40 مركبة للتنظيم، منذ 29 أغسطس/ آب المنصرم. ورافق عناصر «داعش»، 11 حافلة لهم، قادمة من لبنان، باتجاه الحدود السورية العراقية، بعد اتفاق عقده «حزب الله» اللبناني، والنظام السوري معهم، نهاية آب/أغسطس الماضي. وجاء ذلك خلال الموجز الصحافي الذي عقده المتحدث باسم التحالف الدولي العقيد رايان ديلون، من بغداد، أمس، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، مع صحافيين في واشنطن.

وقال ديلون «على بعد 130 ميلا (209 كلم) جنوب (مدينة) الرقة، وشمال غرب بلدة البوكمال الحدودية (مع العراق)، يواصل التحالف مراقبة بقايا قافلة داعش، التي حاولت التوجه نحو الحدود العراقية، عبر اتفاقية توصلوا إليها مع حزب الله اللبناني». وتابع «التحالف ليس طرفاً في هذا الاتفاق وسوف لن نسمح لهؤلاء الإرهابيين المسلحين بالوصول إلى زملائهم من عناصر «داعش» في نهر الفرات».

وكشف أن طائرات التحالف «ضربت أكثر من 40 مركبة و85 عنصراً تابعاً لداعش، منذ بداية الأحداث في 29 أغسطس المنصرم». وتعهد ديلون بأن قوات التحالف الدولي ستواصل «البحث عن فرص لضرب عناصر داعش ومركباتهم، التي يتم تحديدها بوضوح، متى وأينما وجدناهم». ديلون أوضح أن طائرات التحالف لم تهاجم لحد الآن أيًا من الحافلات الإحدى عشرة «في الصحراء المفتوحة، ونحن على علم بوجود عائلات لداعش، وآخرين من غير المسلحين معهم هناك»، إلا أنه أشار إلى أن التحالف الدولي سمح بمرور الغذاء والماء للحافلات المحاصرة.