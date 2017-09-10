﻿أردوغان يقيل رئيس الصندوق السيادي التركي

أنقرة – رويترز: قال مسؤولون أمس الجمعة أنه تمت إقالة رئيس صندوق الثروة السيادي التركي البالغة قيمته 40 مليار دولار، مما يشير إلى نفاد صبر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على فشل الصندوق في إطلاق أي مشروعات استثمارية كبرى بعد عام من تأسيسه.

وقال مسؤول كبير أمس أن محمد بستان أقيل من منصب رئيس مجلس إدارة الصندوق اعتبارا من أمس الأول. وأضاف المسؤول، طالبا عدم ذكر اسمه نظرا لحساسية المسألة، أنه جرى تعيين رئيس بورصة اسطنبول همت قرة داغ في منصب رئيس مجلس إدارة الصندوق بالوكالة.

وتابع القول ان الصندوق السيادي لم يبد حتى الآن «الأداء الذي توقعه الشعب»، دون الخوض في تفاصيل. ولم يتسن حتى الآن الحصول على تعليق من بستان أو قرة داغ.

وأسست الحكومة الصندوق العام الماضي لتطوير وزيادة قيمة الأصول الاستراتيجية التركية، وتوفير الموارد اللازمة للاستثمار. وجرت العادة أن يتم تأسيس صناديق الثروة السيادية لدى منتجي النفط مثل النرويج ودول الخليج لاستخدام أموال صادرات الطاقة في الاستثمار.

غير أن تركيا تستورد جميع احتياجاتها من الطاقة، وقال بعض خبراء الاقتصاد إن من الأفضل للحكومة أن تنفق الأموال لخفض الدين العام الذي يقارب 30 في المئة من الناتج الاقتصادي.

وفي وقت لاحق أمس قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ان بلاده ستعيد تنظيم صندوق ثروتها السيادي. وأضاف قبل بدئه جولة خارجية «لم تتحقق الأهداف المرجوة والتقدم المنشود في صندوق الثروة… نحتاج لإعادة تنظيم صندوق الثروة وسنتخذ تلك الخطوة بعد زيارة قازاخستان».

وذكر الرئيس التركي أنه ناقش المسألة مع رئيس الوزراء بن علي يلدريم، المسؤول عن الصندوق، وقررا «أنه لا يمكن أن يستمر على هذا المنوال».

ونقلت الحكومة للصندوق حصصا حكومية بمليارات الدولارات، من بينها حصص في الخطوط الجوية التركية وبنوك كبرى وشركة «ترك تليكوم» لخدمات الهاتف الثابت.

وقالت الحكومة أنها تريد أن يدير الصندوق أصولا بقيمة 200 مليار دولار في أقرب وقت ممكن. وابلغ مسؤول رفيع رويترز هذا العام أن الصندوق قد يستخدم في تدبير التمويل لمشروعات بنية تحتية كبرى.