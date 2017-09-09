مجازر الروهينغا وصمت ترامب!! Sep 09, 2017 مجازر الروهينغا وصمت ترامب!! Share on FacebookClick to share on TwitterClick to share on Google+Click to email this to a friend - - جريدةكاريكاتيركاريكاتير2
اللهم ان نسألك بنور قدسك وعظمة طهارتك
وبركة جلالك وبجاه نبيك محمداً رسول الله
صلى اللله عليه وعلا اله واصحابه
ان تفرج هذ الكرب على المستضعفين
في بورما
اللهم خذ بيدهم واجبر خاطرهم وانصرهم
علا عباد الأوثان يارحمن الدنيا والاخره ورحيمهما
ان للله وان اليه راجعون
استغفر الله العظيم
اللهم لا تؤاخذنا صور تقشعر لها الابدان
انت ولينا فبك يامولانا نلوذ
اللهم ان عبدة الأوثان بغو وتجبرو فخذهم
أخذ عزيز مقتدر
سبحانك لاإله الا انت العلي العظيم
اقسم باالله العظيم رب العرش العظيم
ان اي مخلوق في هذ المعموره
لم يتكلم وا يكتب عن الحقيقه
ان الله جلا في علاه سينتقم منه اتتقام شديد
اللهم أني بلغت اللهم فاشهد
والله المستعان