﻿ما هو مصير مقاتلين من المعارضة بعد أن تصالحوا مع النظام السوري؟

دمشق – «القدس العربي»: تعتبر مدن وبلدات ريف العاصمة السورية دمشق، والتي هجر النظام السوري برعاية روسية إيرانية مقاتلي المعارضة السورية منها نحو الشمال السوري، من أكثر المناطق ضعفاً أمام سطوة قوات الأسد، ليبقى الأهالي رهائن سياسة حكومة النظام، أما حياة أبناء تلك المناطق فهي لم تختلف كثيراً عن تلك التي سادت خلال سنوات الحرب، والمشهد الأكثر تطبيقاً، هو توقف النظام السوري بفرقه العسكرية وميليشياته عن قتل الاهالي المحاصرين، وجمع فرائسه من الشباب للتضحية بهم على جبهاته.

مصدر خاص في ريف دمشق، قال لـ «القدس العربي»: النظام السوري لم يربح فقط تهجير المعارضة السورية المسلحة وقسم من الأهالي نحو محافظة إدلب، بل اغتنمت قواته خزاناً بشرياً كبيراً من الشباب والرجال في عموم مناطق ريف دمشق المهجر.

وأضاف المصدر، الذي فضل حجب اسمه: ففي مدينة معضمية الشام، التي تقع على المدخل الغربي للعاصمة السورية، كسب النظام السوري أكثر من 8 آلاف شاب ورجل من ابناء المدينة، فيما تجند لصالحه العشرات ان لم نقل المئات من المدنيين أو من مقاتلي الجيش الحر، الذين فضلوا تسوية أوضاعهم مع الأسد والبقاء ضمن حدود مدنهم، ورفضهم لسياسة التهجير.

إلا أن الوعود كافة التي منحهم اياها النظام السوري، لم تشكل درعاً لهم أمام قبضته الأمنية، فمن رضخ منهم لسياسة الأسد العسكرية، بات اليوم يقاتل في صفوف النظام السوري على جبهات الغوطة الشرقية، او على تخوم حي جوبر في العاصمة دمشق، وبعضهم قاتل في وقت سابق على جبهات درعا البلد جنوب سوريا، ولا يستطيع أي من العناصر المعارضة المصالحة للأسد فرض أي رأي، وما يقع عليهم هو التنفيذ فقط لأوامر قوات النظام. علماً بأن النظام السوري كان قد وعدهم قبيل المصالحة والعودة الى «حض الوطن» بأن تواجدهم يقتصر على مدنهم وعلى شكل لجان محلية لحمايتها وحراستها.

وفي حوار خاص لـ «القدس العربي» مع قيادي سابق في الجيش السوري الحر، وهو الآن احد المنتسبين الى الميليشيات الموالية للنظام، قال «خالد الشامي» -الاسم المستعار له – ما دفعني بداية للبقاء في المدينة وعدم الخروج نحو الشمال السوري، هو محاولتي مع عدد من اهالي البلدة بعدم السماح للقوات الإيرانية والميليشيات الأجنبية باحتلال المدينة وتغيير معالمها السكانية.

ولكن بعد تهجير زملائي من مجموعات الجيش الحر نحو إدلب، ضاقت بنا السبل في معضمية الشام، فكافة الهيئات السياسية المعارضة، قيمتنا مثلما تقيم المناطق الموالية للأسد، فقطعت العلاقات كافة معنا، ومنعت عنا الدعم، ولم تعد تعترف بنا ولا بثورتنا.

وأضاف «الشامي»، مع توالي الأشهر لم أعد ومثلي الكثير يمتلك قوت يومه، وغالبيتنا من المتزوجين ولدينا أطفال، وحاولنا كثيراً الهروب نحو الشمال السوري، ولكن مخابرات الأسد اصطادت عددا من رفقانا ممن حاولوا الهروب نحو المناطق المحررة.

وقال المقاتل: هنا لم يعد أمامي أي خيار، سوى الالتحاق بقوات النظام، بحثاً عن 50 دولاراً أعود بها لعائلتي نهاية كل شهر، ولكن ما حصل معنا كان كارثياً، فمنذ ستة أشهر وأنا مجند لدى ميليشيا درع العاصمة المدعومة من قبل رامي مخلوف، ولكن منذ تطوعي معهم ليومنا هذا لم يقدموا لنا أي مبلغ حتى لو ليرة سورية واحدة، ونحن اليوم أمام «ذل لا يعلم به إلا الله».

وأكد القيادي السابق في الجيش الحر، والمقاتل الحالي ضمن قوات النظام، بأن عددا من أبناء مدينة معضمية الشام والتل وخان الشيح ممن صالحوا النظام في وقت سابق، قتلوا على جبهات جوبر أو الغوطة الشرقية بعد أيام قليلة من زجهم على الجبهات الساخنة وفي الخطوط الامامية الاولى وعاد الى ذويه جثة هامدة، والبعض الآخر قُتل بعد أشهر من التطوع، ومات ولم يتقاض ليرة سورية واحدة، بينما قدم النظام لذويهم 50 الف سورية أي ما يقارب الـ 100 دولار وذلك كتعويض عن حياة معيلهم.

واعتبرت بعض المصادر أن النظام السوري استخدم الحصار والتجويع كورقة رابحة في الضغط على أبناء المصالحات للقتال ضمن صفوفه، بعد إغرائهم ببعض الامتيازات والمرتبات الشهرية التي تتكفل حكومة طهران بجزء كبير منها، كما هو حال ميليشيات «الدفاع المحلي» والتي تندرج تحت لوائها ميليشيا «درع المهدي»، إضافة إلى «الفوج الخامس اقتحام».

وحسب مصادر أهلية من محافظة درعا، أفادت لـ «القدس العربي» بأن «النظام السوري أرسل حشوداً عسكرية ضخمة إلى تخوم درعا البلد إبان معاركه فيها، كان قوامها المئات من أبناء مدن ريف دمشق التي أبرمت اتفاق المصالحة مع النظام، بعضهم كان متطوعاً لدى فصائل المعارضة السورية، وبعضهم تم تجنيده بشكل إجباري بعد اعتقاله على الحواجز العسكرية التي تقطع أوصال العاصمة دمشق وأريافه».

وقال المحلل العسكري العقيد محمد العطار لـ «القدس العربي» إن «هذه الميليشيات المكونة من أبناء المدن الثائرة شكلها الأسد نتيجة لضعف الوضع العسكري وقلة عناصره، وعقب حصار خانق على ريف دمشق، حيث استطاع النظام السوري فرض الهدن على المناطق الاستراتيجية التي يرغب بالسيطرة عليها في وقت لاحق. ورأى أنه «لا بد ان النظام السوري لجأ الى زيادة التعبئة ضمن صفوفه من أجل تخفيف اعتماده على الإيرانيين واتباع عناصره لميليشيا «حزب الله» اللبناني، بالإضافة إلى مساعيه في تأمين قوة عسكرية جديدة لنفسه، تحقق له أهدافه بصرف النظر عن الأهداف الروسية الإيرانية.

الكوادر التي تم تجنيدها من تلك قرى وبلدات في ريف دمشق، والتي سيطر الأسد عليها مؤخراً، سيعمل من خلالها لشق صف «سنة» تلك المناطق بشكل نهائي، إذ أن رفاق الأمس وأبناء القضية الواحدة سيكونون موزعين على جبهتي القتال فيقتل الصديق صديقه ويقتل الأخ أخاه، وبهذا تكون الخسارة في كلا الحالتين من السنة وهذا يعتبر مكسباً للأسد ونظامه.

وقال «إن قوات النظام التي تعتمد بشكل أساسي على أبناء البلدات المناوئة لحكم الأسد ستحقق للاخير أكثر من غاية هامة، خاصة بأنها شكلت في توقيت حرج جداً من عمر الثورة، وضخت له مادة إعلامية مكثفة تساهم في رفع الروح المعنوية لدى مقاتليه وتضعف إرادة القتال عند الثوار، مستغلاً الإرهاق النفسي الحاصل عقب تراجع المعارضة السورية.

وقال الناشط الإعلامي عبد الرزاق القادري لـ «القدس العربي»، «شهدت مناطق المصالحات تجنيداً للعشرات من أبنائها ضمن صفوف قوات النظام السوري، فقد وثقنا تجنيد العشرات من أبناء المعضمية وداريا وقدسيا والهامة وخان الشيح وغيرها ضمن صفوف ميليشيات درع القلمون، درع العاصمة، وهي المناطق التي كانت تحتل رأس الهرم في قائمة اهتمام النظام السوري، فيما كان بعضهم يحمل السلاح مع الثوار ولكن الظروف الراهنة غيّرت مكانه إلى الصف النقيض، لأسباب كثيرة إما السحب الاجباري، أو للحفاظ على المدخول المادي، وقسم آخر تم تجنيده خلال سنوات الحصار عبر أزلام النظام السوري، وعبر علاقات انتهت بالتطبيع والتجنيد وأضاف الناشط الإعلامي: ان تجنيد شباب مناطق المصالحات يتم غالباً ضمن ميليشيات تتبع لرامي مخلوف، ويتقاضون رواتبهم من جمعية البستان التابعة له، ومنهم من يتقاضى 150 دولاراً أمريكياً، ومن يتم تنصيبه كعميل لجلب شبان آخرين يتقاضى 250 دولاراً.