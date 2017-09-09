﻿ترامب: هناك فرصة للسلام وهو ما يمكن أن يحدث… والعالول: سنطرح طلب عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة

رام الله – «القدس العربي»: جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التأكيد على عمله وإدارته لإيجاد حل للصراع الاسرائيلي الفلسطيني، وعلى اعتقاده بوجود فرصة للسلام وهو ما يمكن ان يحدث. جاءت أقوال ترامب في البيت الأبيض. وأضاف «أعتقد ان الفلسطينيين والإسرائيليين يريدون ان يحدث هذا. سنبذل قصارى جهدنا ولدينا مجموعة رائعة من الاشخاص الذين يعملون في هذا الملف بمن فيهم السفير دافيد فريدمان».

وقال « علاقاتنا مع كلا الطرفين ستساعد على حل القضية، وأعتقد أن أمامنا فرصة لتحقيق ذلك. أقول هذا ببعض الشك، لكننا نبذل كل ما بوسعنا، فالإسرائيليون يرغبون بالسلام والفلسطينيون يرغبون فيه».



العالول والأمم المتحدة

على الجانب الفلسطيني أكد محمود العالول، نائب رئيس حركة فتح، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيطرح خلال كلمته في الأمم المتحدة عدة قضايا أساسية تتعلق بالقضية الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي. وأضاف «أهم ما سيطرحه عباس يتعلق بجرائم حكومة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، ومسألة توفير الحماية الدولية له ولمقدساته الإسلامية والمسيحية. كما سيتم طرح قضية الحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، وملف الاستيطان وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة به وكيفية تطبيقها».

وتطرق خلال لقاء على شاشة التلفزيون الرسمي الفلسطيني، إلى منح المستوطنين سلطة إدارة البلدة القديمة في الخليل، في محاولة من نتنياهو لاستثمار المناخ السائد لفرض المزيد من الوقائع على الأرض، وأكد أن الباب الفلسطيني مغلق أمام الاحتلال الإسرائيلي.

واعتبر أن نتنياهو يستثمر المناخ السائد في هذه المرحلة لفرض أكبر قدر من الوقائع على الأرض، وخاصة المناخ السائد في العالم العربي وانشغاله بما لديه من قضايا داخلية، وفي كل يوم يصدر نتنياهو ويشرع قوانين جديدة متعلقة بالاستيطان، كان آخرها في البلدة القديمة في الخليل والسماح للبؤرة الاستيطانية بأن تكون هيئة محلية في المدينة.

ورد المسؤول الفتحاوي على تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو حول تحقيق تسوية سياسية وعلاقات إسرائيل مع بعض دول العالم، أن «نتنياهو يتحدث بطريقة توحي أن الأبواب مفتوحة له في العالم وفي الدول العربية، وأنه ليس مضطرا لعملية سلام، وهذا أمر غير صحيح». واعتبر أن الباب الفلسطيني مغلق أمام الاحتلال الإسرائيلي ولا يمكن أن يهنأ الاحتلال ما دام الباب الفلسطيني مغلقا أمامه.

في غضون ذلك نفى حسن يوسف عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة حماس، من رام الله، التصريحات المنسوبة له حول إمكانية تفاوض حركته مع دولة الاحتلال الإسرائيلي. وقال في تصريح صحافي له، إنه لا يمكن أن تكون حركة حماس بديلًا تفاوضيًا أو سياسيًا عن السلطة الفلسطينية، مشددًا على أن السلطة هي التي تُفاوض الاحتلال، وأنها هي من يدير الكفة مع الاحتلال بهذا الجانب.

وشدد القيادي في حماس على أن الإعلام العبري قام بتحريف التصريحات التي أدلى بها لإحدى القنوات العبرية، مجددًا التأكيد على أن «حماس ليست حركة تفاوضية ولن تكون بديلًا لأحد».

وكانت الإذاعة العبرية قد زعمت بأن الشيخ يوسف البالغ من العمر ثلاثة وستين عامًا، الذي أفرج عنه حديثًا من سجون الاحتلال الإسرائيلي عقب اعتقال إداري مدة 22 شهرًا متواصلًا، أنه نصح «إسرائيل» بالتفاوض مع حركة حماس بداعي أنها حركة مرنة وشريكًا أمينًا، على حد وصف البيان الصادر عن حركة حماس.