﻿الزهار لـ «القدس العربي»: حماس لا ترى وجودا حقيقيا للمجلس الوطني ولا لمؤسسات المنظمة وأي لجنة تنفيذية بدونها ستفشل

غزة ـ «القدس العربي»: قال الدكتور محمود الزهار، عضو المكتب السياسي لحركة حماس لـ «القدس العربي»، إن حركته لا تعترف بالمجلس الوطني الفلسطيني الحالي، وإن تشكيل لجنة تنفيذية جديدة من دون مشاركة حماس ستكون «فاشلة». ودعا لعقد جلسة جديدة للمجلس وفق الاتفاق الذي أبرم في القاهرة عام 2011. وأضاف أن تفاخر بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية بإقامة علاقات مع دول عربية، يمثل «مرحلة شاذة» من مراحل تاريخ الأمة العربية والإسلامية.

وردا على سؤال لـ «القدس العربي»، حول الترتيبات القائمة لعقد مجلس وطني جديد، وفق التركيبة السابقة قال «لا يوجد شيء اسمه مجلس وطني، هذا مجلس وهمي، كل من كانوا فيه إما مات أو استقال أو عزل». وأضاف «هذه مسميات يجب أن لا نتعامل معها»، لافتا إلى أن حماس «لا ترى وجودا حقيقيا للمجلس الوطني ولا لمؤسسات منظمة التحرير». وقال «كلها تغيرت وتبدلت وجرى تغييرها بتعيينات وليس انتخابات».

وحول قرار اللجنة التنفيذية بدء مشاورات مع الفصائل ومن بينها حماس لحضور جلسة المجلس الوطني المقبلة، رد بالقول «أي لجنة تنفيذية، كيف جاءت ومن عينها وأين مشروعيتها؟»، وذلك في رفضه لهذا القرار، رغم أنه لم يبدأ بعد. وجدد وجهة نظر حركة حماس من أجل الدخول في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، والمشاركة في المجلس الوطني واللجنة التنفيذية، مشيرا إلى أن ذلك يكون من خلال الاستناد إلى الاتفاق الذي وقعته الفصائل الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة، لإنهاء الانقسام. وأضاف «قلنا إن المشروعية تكون من خلال ما جاء في اتفاق 2011 في القاهرة، ومن خلال إجراء انتخابات حرة ونزيهة لمجلس وطني ومجلس تشريعي وبلديات وغيرها، وهذه التي نعترف بها».

واستبق القيادي البارز في حركة حماس أي عقد جلسة للمجلس الوطني من دون الرجوع لاتفاق القاهرة، بالقول «إذا لم يتم ذلك لا نعترف بأي شيء من الموجود»، في إشارة إلى المجلس الوطني واللجنة التنفيذية المقبلة. وقال أيضا في تعقيبه حول إن عقدت فصائل المنظمة اجتماعا للمجلس الوطني بالشكل الحالي «سيعقد وينصرف من ندون أثر»، مضيفا «شكلت قبل ذلك لجان تنفيذية من دون حماس وكلها فشلت».

وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قد قررت في بيان صدر عقب اجتماعها الأخير في مدينة رام الله أخيرا، برئاسة الرئيس عباس، بناءً على توصيات اللجنة التحضيرية، برئاسة رئيس المجلس سليم الزعنون، مواصلة المشاورات والحوارات لعقد المجلس الوطني بأسرع وقت ممكن.

ورسميا لم تبدأ أي مشاورات بين لجنة شكلتها رئاسة المجلس الوطني وحركة فتح، مع حركتي حماس والجهاد لبحث مشاركتهما في الجلسة المقبلة للوطني، في حين أجريت عدة لقاءات مع فصائل أخرى في منظمة التحرير. وأظهرت النقاشات التي جرت مع الفصائل وجود تباين في وجهات النظر، حول مكان عقد المجلس، ومشاركة حماس والجهاد، خاصة في ظل الطرح القائم على عقد المجلس بالتركيبة السابقة، مع بعض الإضافات.

وقد تأكد لعدم الاتفاق بين فصائل المنظمة، أن الجلسة المقبلة للوطني لن تعقد قبل منتصف الشهر الجاري، كما كان الأمر مخططا في السابق، أي قبل توجه الرئيس محمود عباس لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي موضوع آخر قال الزهار إن المسؤولين المصريين برروا تأخر فتح معبر رفح، أمام سفر سكان قطاع غزة بـ «الوضع الأمني» في منطقة سيناء. وأوضح أن اللجان المختصة من حماس التي زارت مصر مؤخرا، طالبت بتحسين هذا الوضع، لافتا إلى أنه في اللقاء الأخير الذي جرى في القاهرة، تحدث وفد حماس عن ذلك، فيما قدم الجانب المصري أسبابا لعملية الإغلاق هذه. وأكد أن «مطالب الشعب الفلسطيني المتراكمة أكثر بكثير من طاقة المعبر حتى هذه اللحظة»، مطالبا في الوقت ذاته بـ «تحسين وسيلة الدخول والخروج حتى تحقيق الغاية».

وأخيرا توصلت حركة حماس إلى تفاهمات مع الجانب المصري، شملت إمداد مصر لقطاع غزة بالوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء، وكان من بين التفاهمات التي لم تعلن بشكل رسمي، فتح معبر رفح أمام حركة المسافرين بشكل دائم مع بداية الشهر الحالي، غير أن ذلك لم يتم حتى اللحظة، مع استمرار عمليات توسعة المعبر من الجانب المصري والقائمة حتى اللحظة.

وفتحت السلطات المصرية المعبر أكثر من مرة، بعد عملية إغلاق طويلة دامت لـ 160 يوما. فقد فتح لخروج الحجاج قبل أكثر من أسبوعين، وترافق مع ذلك السماح لعدد من الحالات الإنسانية بالمغادرة، وتلى ذلك بأسبوع أن فتح المعبر أيضا لسفر حجاج المكرمة السعودية وعدد آخر من الحالات الإنسانية.

ومعبر رفح هو المنفذ البري الوحيد لقطاع غزة على العالم، منذ أن جرى فرض الحصار الإسرائيلي في عام 2007، وتغلق مصر المعبر منذ عام 2013، ولا تعيد فتحه إلا لأيام معدودة وعلى فترات متباعدة.

إلى ذلك وصف الزهار تفاخر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أخيرا بإقامة علاقات مع دول عربية، بأنها تمثل «مرحلة شاذة» من مراحل تاريخ الأمة. وقال «لنتنياهو الحق في أن يفتخر بمثل هذه العلاقات، لأن له علاقة جيدة جدا برجال أوسلو في السلطة الفلسطينية، والسلطة هي من بدأت هذه الجريمة وفتحت الأبواب لكل الدول العربية». وأضاف «هذه مرحلة من المراحل الشاذة من مراحل تاريخ الأمة العربية والإسلامية»، لافتا إلى أن هذه المرحلة في العلاقات بين العرب وإسرائيل بدأت منذ عام 2002 حين جرى طرح المبادرة العربية للسلام.

وأشار إلى أن هذه المبادرة اعترفت مسبقا بإسرائيل من خلال الموافقة على إقامة علاقات معها، إذا أقامت دولة فلسطينية بحدود 67 على أقل من 20% من مساحة فلسطين. وقال الزهار إنه عندما كان في عام 2006، وزيرا للخارجية الفلسطينية كانت له «معركة» في هذا الموضوع، موضحا أنه رفض قبول العرب وقتها الموضوع بشأن «قضية افتراضية». وأضاف «ثبت أن موقفنا كان صحيحا، وأن موقف الدول العربية يتراجع ويتخاذل لهذه المرحلة التي نراها». وتابع «هذا منزلق ومن ينزلق من الجبل لا يستطيع أن يتوقف في منتصف الطريق».

وكان نتنياهو قد قال قبل أيام إن العلاقات مع الدول العربية هي الأفضل، وأنها تسجل «رقما قياسيا غير مسبوق في تاريخ هذه العلاقات».