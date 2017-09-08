﻿مؤسسات نظام السيسي تشنّ هجوما على «هيومن رايتس ووتش» بعد تقرير التعذيب

القاهرة ـ «القدس العربي»: شنت مؤسسات الدولة المصرية هجوماً حادا على منظمة «هيومن رايتس ووتش»، على خلفية التقرير الذي أصدرته المنظمة أخيراً، واتهمت فيه السلطات المصرية بممارسة التعذيب الممنهج ضد سجناء بهدف عقابهم أو محاولة الحصول على اعترافات.

ووصلت الحملة ضد المنظمة إلى حجب موقعها في مصر، حيث فوجىء مستخدمو شبكة الإنترنت، أول أمس الخميس، بحجب السلطات المصرية لموقع المنظمة.

وانضم موقع «هيومن رايتس واتش» لقائمة المواقع التي حجبتها السلطات التي تعدت الـ 400 موقع متنوعة بين إخبارية وحقوقية، وتتهمها السلطات بنشر أخبار وتقارير كاذبة تسيء لسمعة مصر في العالم.

وقالت المنظمة في بيان إن «الحكومة المصرية حجبت موقعها الإلكتروني، بعد يوم من نشرها تقريرا عن عمليات تعذيب منهجي في السجون المصرية».

وأضافت: «لا تزال السلطات المصرية تصر على أن أية وقائع تعذيب هي جرائم فردية لضباط سيئين يعملون بشكل فردي، لكن تقرير هيومن رايتس ووتش يثبت غير ذلك، و بدلا من معالجة أزمة التعذيب في مصر، حظرت السلطات الدخول إلى تقرير يوثق ما يعرفه بالفعل الكثير من المصريين وآخرون يعيشون هناك».

وتعقد الهيئة الوطنية للصحافة اجتماعًا عاجلاً الأحد المقبل للرد على تقرير المنظمة.

وناشدت الهيئة « القوى والتيارات السياسية والمجتمع المدني التصدي لهذه الحملة التي تأتي في وقت تحقق فيه قوات إنفاذ القانون نجاحا كبيرا في التصدي للجماعات الإرهابية وإفشال مخططاتها».

وأكدت أن هذه «المنظمة تروج للفكر الإرهابي وتدس أنفها في الشأن الداخلي لدول ذات سيادة، مما يستوجب إعداد ملفات قانونية للمطالبة بمحاكمتها أمام المحاكم الدولية المختصة، وكشف مخططاتها التآمرية التي تستهدف تعكير الأمن والاستقرار في الدول المستهدفة دون أدلة أو أسانيد، وتعتمد على أقوال مرسلة تستقيها من عناصر الجماعات الإرهابية أنفسهم».

ودعت «وسائل الإعلام إلى مساندة الأجهزة الوطنية في تصديها المشروع لمحاولات إثارة الفوضى والتشكيك والتشويه».

وطالبت كذلك «أجهزة الأمن بتقديم ما لديها من أدلة ومستندات تؤكد حرصها على احترام حقوق الإنسان ومناهضة كل مساس بها، وأن تنظم زيارات مفتوحة لوسائل الإعلام للسجون وأماكن الاحتجاز، ليتأكد الجميع من احترام الحقوق والقوانين والحريات العامة». وأكدت أنها «تتخذ موقفها من دافع حرصها على تثبيت دعائم الدولة المصرية في مواجهة مخططات التآمر والتشويه، وكونها تتمتع باستقلالها عن الحكومة والأجهزة الرسمية وفقا للدستور وقانون إنشائها». كذلك، بيّن النائب علاء عابد، عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، في تصريحات إعلامية أن هيومن رايتس، «تصرف حوالى مليون دولار سنويا لجمع كل المعلومات حول حقوق الإنسان في العالم، وفي الفترة الأخيرة دخلت معها جماعة الإخوان المسلمين، ودفعت لها ملايين الدولارات للإساءة لمصر، وفي هذا الوقت بدأت المنظمة تهاجم العديد من الدول العربية، على رأسها مصر والسعودية».

وأضاف: «هل يعقل أن يكتب أصحاب المنظمات الحقوقية، تعريف جماعة الإخوان المسلمين، على أنها جماعة معارضة وأن يتجاهلوا مصطلح «إرهابية»، ففي هذه الحالة من قتل أولادنا؟»، مشيراً إلى «توافر مستندات لديه تفيد وتؤكد وتدين العديد من القيادات الإخوانية بجرائم خطيرة، وسيعلن عنها قريبا».

وذكر بقيام لجنة حقوق الإنسان بـ«زيارة السجون المصرية في السابق، والتحدث مع جماعة الإخوان الإرهابية، حيث تأكدت بعدم تعرضهم لأي تعذيب».

وأضاف: « يوم الأحد المقبل سيتم الاتفاق على إعادة زيارة أقسام الشرطة والسجون ومرحب بوجود الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان، حتى نقضي على هذه البلبلة».

محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، قال أيضاً إنه «لا توجد حالات تعذيب داخل السجون وأماكن الاحتجاز في مصر».

ودعا «منظمة هيومن رايتس إلى التدقيق فيما تتناوله من أخبار وتقارير».

وتابع : «سبق للمجلس أن أوضح عدم وجود تعذيب ممنهج، وأنه لم ترد للمجلس أي شكاوى بهذا الخصوص»، مشيرا إلى أن المجلس بعث برسالة إلى المسؤولين في منظمة هيومن رايتس، أوضح فيها ما سبق، وأنه يتابع على الفور ما يُنشر في وسائل الإعلام، وما يصله من شكاوى حول أي انتهاكات لحقوق الإنسان، لعرضها على السلطات العامة، التي تفتح التحقيق في حينه».

وكانت الخارجية المصرية، اعتبرت على لسان المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسمها، أن «التقرير يمثل استمرارا لمحاولات التشويه المتعمد لثورة الثلاثين من يونيو 2013».

واتهمت منظمة هيومن رايتش ووتش بـ»ترويج الإشاعات، والإثارة، والاستناد إلى شهادات غير موثقة، وإعادة الترويج لتقارير تعود لأكثر من عقدين من الزمن باعتبارها تعبر عن الأوضاع الحالية في مصر، فضلاً عن الافتئات على الحق الرقابي للبرلمانات الوطنية على أداء السلطة التنفيذية، ومطالبتها بتعديل القوانين الوطنية لتتواءم مع بروتوكولات وأحكام لا تحظى بالتوافق الدولي».