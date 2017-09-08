﻿العثور على جثامين 13 مصريا في الصحراء الليبية

القاهرة ـ « القدس العربي»: عثرت الأجهزة الأمنية الليبية، أمس الجمعة، على جثامين 13 مهاجرًا مصريا غير شرعي في واحة الجغبوب.

فقد أعلن الهلال الأحمر الليبي، أن وحدات من القوات المسلحة التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي دفنت الجثث بعد اتخاذ الإجراءات واللوائح والقوانين المتبعة في مثل هذه الحالات.

وأضاف، في بيان «جرى التعرف على عدد من الجثث كانت بحوزتها جوازات مصرية، مؤكدا أنه تم جمع الجثامين والصلاة عليها ودفنها بجهود القوات المسلحة الليبية والهلال الأحمر الليبي فرع مدينة طبرق».

وقال مركز الخبرة القضائي، فرع طبرق، «بناء على تكليف من النيابة العامة في طبرق، توجه أمس فريق الطب الشرعي التابع للمركز إلى المكان الذي عثر فيه على جثامين مهاجرين غير شرعيين عن طريق دوريات الجيش الليبي».

وبين رئيس وحدة الإعلام في الفرع، أن فريق الطب الشرعي توجه الى مكان الجثث الذي يقع جنوب طبرق بحوالى 200 كيلو متر غرب الجغبوب، موضحا أن الجثث التي تم العثور عليها عددها 13 جثمانا جميعها متحللة ومضى على وجودها عدة أسابيع، وجميعهم مصريون وتم التعرف عليهم عن طريق جوازات سفرهم التي كانت بحوزتهم».

وتابع أن «عملية الاستدلال والتعرف تمت بحضور فريق مكون من جميع الأجهزة الأمنية في طبرق والجغبوب، وبحضور جمعية الهلال الأحمر الليبي»، مشيرا إلى «اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من جهات الاختصاص». يشار إلى أن منظمة الهلال الأحمر الليبي في مدينة طبرق، عثرت في الثامن من يوليو/تموز الماضي على جثامين 48 مهاجرا غير شرعي قادمين من مصر.

وأوضحت المنظمة في بيان حينها، أنها «عثرت على الجثامين جنوب نقطة التفتيش التي تربط بين مدينتي أجدابيا وطبرق، وبالقرب من وادي علي داخل منطقة الرمال»، مشيرة إلى أن «الضحايا كانوا في طريقهم إلى ليبيا للعمل هناك وقد دخلوا بطريقة غير شرعية».