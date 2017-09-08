﻿لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة تتهم مصر بممارسته بشكل منهجي

القاهرة ـ «القدس العربي»: كشفت مؤسسة «كوميتي فور جستس»، منظمة حقوقية مقرها جنيف، أن التقرير الصادر من لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة فيما يخص التحقيق الذي فتحته منذ عام 2012 الماضي بخصوص منهجية التعذيب في مصر، أظهر بشكل حاسم، أن التعذيب يمارس بشكل ممنهج وتحت رعاية السلطات الحاكمة في مصر.

وأضافت أن «التحقيق الذي تم ونتائجه المنشورة في تقرير اللجنة بمثابة أول إدانة دولية تدلل بشكل واضح على مسؤولية أفراد من الجيش بإرتكاب جرائم لتعذيب المواطنين في مصر».

ووفقا للمادة «20» من اتفاقية مناهضة التعذيب الموقعة عليها مصر، فتحت لجنة مناهضة التعذيب، أعلى هيئة دولية أممية تعمل على مناهضة التعذيب في العالم، تحقيقا في مدى قيام السلطات المصرية بالعمل على تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب.

ويعود بدء فتح التحقيق إلى مارس/ آذار من عام 2012، حينما أكدت مؤسسة «الكرامة» السويسرية المستقلة لحقوق الإنسان، ومقرها جنيف، أن التعذيب يُمارس بصورة منهجية في مصر، وتتضمن التقارير ادعاءات فردية عن التعذيب ووصفاً لعدة أحداث جماهيرية.

في نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 قضت معلومات موثوقة، بأن التعذيب يمارس بصورة منهجية في مصر، ودعت اللجنة مصر إلى التعاون في بحث المعلومات وإلى إبداء ملاحظاتها.

وقالت اللجنة إنها تلقت بين عامي «2012 و2015» 7 بلاغات من مؤسسة الكرامة، تتعلق بممارسة التعذيب في مصر، وتتضمن على الأقل 146 ادعاءً فرديا بالتعذيب، يعود تاريخ معظمها إلى عامي 2013 و2014، فضلاً عن معلومات تتعلق بعدة شكاوى جماعية.

وتبين البلاغات أن التعذيب ظل متفشياً في مصر من عام 2012 إلى عام 2015 على الرغم من العديد من التغييرات السياسية الهامة.

وإضافة إلى ذلك، نظرت اللجنة في معلومات تتعلق بالتعذيب في مصر، واردة من مسؤولين وهيئات في الأمم المتحدة، بما في ذلك مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الطفل، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب، والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، ومن اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

وشددت على أن هذه المصادر تؤيد بأن التعذيب مورس بصورة منهجية في مصر طوال فترة التحري.

واستعرضت أيضاً التقارير المتاحة علنياً التي وضعتها المنظمات غير الحكومية التالية «مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف، ومنظمة العفو الدولية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، وهيومن رايتس ووتش، والمجموعة المتحدة للمحامين والمستشارين القانونيين والمدافعين عن حقوق الإنسان».

وتتحدث التقارير بالتفصيل عن 94 حالة تعذيب فردية مزعومة وقعت بين عامي 2011 و2015، وذكرت بعض المنظمات أنها تلقت الآلاف من الشكاوى.

واتهمت اللجنة، في تقريرها، 3 جهات عن التعذيب، طبقا للتحقيق الذي أجرته، وهي «المسؤولون العسكريون، ومسؤولو الشرطة، ومسؤولو السجون».

وأوضحت أن تعذيب المصريين يتم لأغراض «معاقبة المتظاهرين»، و«معاقبة مؤيدي وأعضاء الإخوان المسلمين منذ عام 2013»، و«الحصول على اعترافات بالإكراه»، و«الضغط على المعتقلين لتوريط غيرهم في الجرائم».

وقالت إن ممارسة التعذيب قد يسَّرتها الزيادة الكبيرة في عمليات الاعتقال التي قامت بها السلطات منذ يوليو/تموز 2013، وكذلك ممارسة احتجاز المتظاهرين في أماكن احتجاز غير رسمية.

وأضافت أن المصادر تحدثت عن ممارسة العنف الجنسي من جانب موظفي الدولة واستخدام القوة المفرطة رداً على التظاهرات منذ عام 2011، مما تسبب في آلاف الوفيات.

وأكدت أن «إفلات مرتكبي أعمال التعذيب من العقاب واسع الانتشار، يسهله عدم وجود هيئة تحقيق مستقلة للنظر في شكاوى التعذيب، والاستخدام المفرط للمحاكم العسكرية، وعدم وجود رصد مستقل منتظم لأماكن الاحتجاز، وعدم استقلال المجلس الوطني لحقوق الإنسان وقلة كفاءته».

وأوضحت اللجنة أنه بعد التحقيقات والنظر في التقارير والردود المختلفة من الحكومة المصرية كانت استنتاجاتها أن «التعذيب يمارس بصورة منهجية في مصر، ومن الواضح أن حالات التعذيب المفاد عنها لم تحدث بالمصادفة في مكان معين أو في زمن معين، وإنما تعتبر اعتيادية وواسعة الانتشار ومتعمدة في جزء كبير من أراضي مصر».

كما أن المعلومات المقدمة من المنظمات غير الحكومية والنتائج التي توصلت إليها مصادر الأمم المتحدة، بما في ذلك المقرر الخاص المعني بالتعذيب، تُظهر اتجاهات فيما يتعلق بممارسي التعذيب وأساليبه ومكانه في مصر، كما تُظهر اتجاه إفلات الجناة من العقاب، وأن التعذيب يحدث أكثر عقب عمليات الاعتقال التعسفية، وأنه يُمارس غالباً للحصول على اعتراف أو لمعاقبة المعارضين السياسيين وتهديدهم، ويحدث في مخافر الشرطة والسجون ومرافق أمن الدولة وقوات الأمن المركزي، ويمارسه مسؤولو الشرطة والمسؤولون العسكريون ومسؤولو الأمن الوطني وحراس السجون.

وأشارت إلى أن المدعين العامين والقضاة ومسؤولي السجون يسهلون أيضاً التعذيب بتقاعسهم عن كبح ممارسات التعذيب والاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة، أو عن اتخاذ إجراء بشأن الشكاوى.

وقدمت اللجنة توصيات عاجلة إلى مصر، منها أن تقضي فوراً على ممارسة التعذيب وإساءة المعاملة في جميع أماكن الاحتجاز، وأن تكفل أن يدين كبار مسؤولي الدولة بصورة علنية التعذيب وإساءة المعاملة من جانب موظفي الدولة، وأن تعتمد سياسة عدم التساهل مطلقاً مع التعذيب، وأن تقاضي مرتكبي أعمال التعذيب، بمن فيهم أولئك الذين يتولون مسؤولية قيادية أو مسؤولية عليا.