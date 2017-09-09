وزير الخارجية المغربي يجري مباحثات مع نظيره الأمريكي في واشنطن
الرباط –« القدس العربي»: قالت وزارة الخارجية المغربية إن ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أجرى في واشنطن مباحثات مع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيليرسون حول ملفات الصحراء المغربية والوضع في ليبيا ومنطقة الساحل ومحاربة تنظيم الدولة، إضافة إلى اتفاق التبادل الحر بين الرباط وواشنطن. وقالت الوزارة على موقعها الرسمي إن بوريطة وصل أمس الأول الخميس إلى واشنطن وأجرى في مقر وزارة الخارجية الأمريكية، مباحثات مع كل من كاتب الدولة الأمريكي ريكس تيليرسون، ودفيد ساترفيلد مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، وتيري وولف المبعوث الرئاسي الخاص للتحالف الدولي لمحاربة داعش.
وقالت المصادر الرسمية المغربية إن المباحثات تناولت الشراكة الاستراتيجية المتعددة الأبعاد القائمة بين الرباط وواشنطن اللتين يجمعهما اتفاق التبادل الحر الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2016، والحوار الاستراتيجي الذي تم إطلاقه سنة 2012، وسبل تعزيزها أكثر على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية ومكافحة آفة الإرهاب. وأضافت: إن الوزير المغربي تطرق مع الوزير الدولة الأمريكي إلى الوضع في المنطقة المغاربية خاصة الملف الليبي، والوضع في منطقة الساحل، وقضية الصحراء المغربية وإن المسؤولين الأمريكيين أظهروا تشبثهم بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع المغرب وعرفانهم باللدور الذي يضطلع به الملك محمد السادس في القضايا المرتبطة بالعالم العربي وأفريقيا، والسلم والاستقرار الدوليين.
الدور المتميز لتفريخ الارهاب والدواعش وتصدير المخدرات
ماذا سيجني بوريط من لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيليرسون؟ هل سيعتذر له عن الارهاب المغربي او عن المخضرات ؟ ام سيحرص بوابة وزارة الخارجية المغربية كما فعل في قمة الشراكة الافريقية اليابانية الاخيرة ، ام سيلقي اتفاقية التجارة الحرة المبرمة مع امريكا منذ 2012 والتي استثنت منها منتوجات الارضي التي يحتلها المغرب من الصحراء الغربية ، ولا اظنه سيستفسر عن سبب رفض دونال اترامب للقاء ملك المغرب .
كما لا اظن ان بوريطة سياتي بجديد من زيارته لامريكا وخصوصا ان الغرب مشحون ضد المغرب بسبب العمليات الارهابية التي قام بها مغاربة اخيرا باوروبا وخصوصا ببرشلونة والتي ذهب ضحيتها ازيد من 14 فرد واصابت الكثيرين ، وكذالك بسبب القمع الممنهج ضد سكان منطقة الريف المغربي .
الخلاصة ان بوريطة سيعود بعد يوم او يومين بكذبة جديدة “اتفاقيات جديدة مع الولايات المتحدة الامريكية” ليلهي الراي العام المغربي ويشغله عن متابعة الاحداث الداخلية . ولا حول ولاقوة الا بالله
وسمعت يا مبيرك والله اعلم انهما ناقشا موضوع المساعدات المنهوبة من طرف جبهة الوهم …والعلاقات المتنامية لهذه الجبهة مع تنظيم القاعدة الاخ التوام لداعش وانهما وهذه حقيقة ناقشا العلاقات الاقتصادية التي لن تستثني شبرا من ارض المملكة الشريفة.