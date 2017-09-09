﻿وزير الخارجية المغربي يجري مباحثات مع نظيره الأمريكي في واشنطن

الرباط –« القدس العربي»: قالت وزارة الخارجية المغربية إن ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أجرى في واشنطن مباحثات مع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيليرسون حول ملفات الصحراء المغربية والوضع في ليبيا ومنطقة الساحل ومحاربة تنظيم الدولة، إضافة إلى اتفاق التبادل الحر بين الرباط وواشنطن. وقالت الوزارة على موقعها الرسمي إن بوريطة وصل أمس الأول الخميس إلى واشنطن وأجرى في مقر وزارة الخارجية الأمريكية، مباحثات مع كل من كاتب الدولة الأمريكي ريكس تيليرسون، ودفيد ساترفيلد مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، وتيري وولف المبعوث الرئاسي الخاص للتحالف الدولي لمحاربة داعش.

وقالت المصادر الرسمية المغربية إن المباحثات تناولت الشراكة الاستراتيجية المتعددة الأبعاد القائمة بين الرباط وواشنطن اللتين يجمعهما اتفاق التبادل الحر الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2016، والحوار الاستراتيجي الذي تم إطلاقه سنة 2012، وسبل تعزيزها أكثر على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية ومكافحة آفة الإرهاب. وأضافت: إن الوزير المغربي تطرق مع الوزير الدولة الأمريكي إلى الوضع في المنطقة المغاربية خاصة الملف الليبي، والوضع في منطقة الساحل، وقضية الصحراء المغربية وإن المسؤولين الأمريكيين أظهروا تشبثهم بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع المغرب وعرفانهم باللدور الذي يضطلع به الملك محمد السادس في القضايا المرتبطة بالعالم العربي وأفريقيا، والسلم والاستقرار الدوليين.