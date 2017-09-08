الحراك الشعبي في الريف المغربي يهدأ داخليا ويستمر قويا خارجيا خاصة في الاتحاد الأوروبي
حسين مجدوبي
مدريد – «القدس العربي »: هدأت الأوضاع نسبيا في الحراك الشعبي في الريف داخليا، لكنها تستمر خارجيا، بشكل مكثف، منها تظاهرة سينظمها نشطاء غدا الأحد في العاصمة البلجيكية بروكسيل. والتحرك الخارجي يقلق الدولة المغربية لاسيما في ظل ارتفاع اهتمام وسائل الإعلام، ومنها كبرى الصحف مثل نيويورك تايمز بموضوع الريف.
في هذا الصدد، تعيش الأوضاع في الريف هدوءا سياسيا واجتماعيا برغم بعض التظاهرات بين الحين والآخر، ويعود هذا إلى ترقب تطور الأوضاع لاسيما في ظل الحديث عن مفاوضات يقودها صديق مقرب من الملك محمد السادس وهو نور الدين عيوش مع قيادة الحراك وعلى رأسهم ناصر الزفزافي.
لكن الأوضاع في الخارج لم تهدأ، ويستمر النشطاء في التظاهر وتنظيم أنشطة تعمل على تعريف أكثر بحراك الريف. في هذا الصدد، اتفقت مختلف الجمعيات المؤيدة للريف في بلجيكا على تظاهرة غدا الأحد في العاصمة بروكسيل لدعم الحراك خاصة ملف المعتقلين. وتتميز هذه التظاهرات كل مرة بقوتها لسببين، الأول؛ هو انخراط الجالية المغربية من أصل ريفي في دعم الحراك، وهي الجالية التي تشكل الأغلبية في دول مثل هولندا وبلجيكا ولها وزن في دول مثل اسبانيا. ويتجلى السبب الثاني في ارتفاع عدد المعتقلين بما يتجاوز 400 شخص، الأمر الذي يفسره النشطاء بأنه حملة ممنهجة ضد الريف، وبالتالي يأتي ردهم القوي والمنظم لاسيما أن محاكمات النشطاء في المغرب ستبدأ هذه الأيام وبعضهم بتهم ثقيلة مثل التآمر ضد الوحدة الوطنية للبلاد. ويرتقب أن تكون التحركات في الخارج قوية إذا صدرت أحكام قاسية ضد النشطاء المعتقلين. في الوقت ذاته، سيكون الحراك الشعبي في الريف مركزيا في نشاط «حفل الإنسانية» في باريس الذي ينظمه الحزب الشيوعي الأسبوع المقبل، وذلك من خلال عروض سياسية وفنية خاصة بالريف.
وبرغم محاولات الدولة المغربية التعريف بموقفها أمام الرأي العام الأوروبي، إلا أنها لم تنجح أمام قوة نشطاء الريف الذين أصبحوا لوبيا يتعاظم تدريجيا وسط دواليب الاتحاد الأوروبي ودوله لاسيما أن الكثير من النشطاء يحتلون مواقع سياسية في أحزاب وهيئات رسمية في دول مثل بلجيكا وهولندا. ومن عناوين نجاح النشطاء هو تعريفهم بملف الحراك الشعبي أمام هيئات خارج الاتحاد الأوروبي كما حدث مؤخرا مع دعم سيناتور فرجينيا، تيم كين للحراك الشعبي في الريف منذ أسبوعين، وأضيف إلى كل هذا افتتاحية قاسية لجريدة نيويورك تايمز الواسعة الانتشار منذ أيام التي تتهم الدولة المغربية بعدم الانصات لمطالب الريف، مفضلة سياسة العصا على الحوار السياسي والاجتماعي.
حسين مجدوبي
هذا ما يُسمى الهدوء قبل العاصفة !
فالأحكام الجائرة على شباب تظاهروا بسلمية ضد الإهمال والتهميش ستزيد من إشتعال النار تحت الرماد !!
هناك حراك يقوم به بعض الناشطين الحقوقيين للتوسط بين قادة الريف والسلطة الغاشمة لإيجاد حلول تُرضي الطرفين
ولا حول ولا قوة الا بالله
المغاربة لا تهمهم الدعاية المضادة خارجيا التي يكون من ورائها دائما ايادي خفية اصيبت بالاختناق بعد هدوء الاوضاع التي اربكت حساباتها خلافا لامنياتها لان ما بني على باطل فهو باطل فتلك الاحتجاجات التي كانت تعرفها في السابق مدينة الحسيمة لم تكن لها قاعدة شعبية اساسية فهي موجة انطلقت في حي من احيائها بعد مقتل بائع السمك محسن فكري عن طريق الخطا من طرف عامل شاحنة نقل الازبال تتزعمها مجموعة من الهواة الذين كانوا يقضون معظم اوقاتهم في المقاهي و وجدوا في الحرية التي ننعم بها و سذاجة بعض الاطفال و المراهقين السند لتكوين مجموعة من المحتجين الذين وجدوا في تجمعهم متعة لتمضية وقتهم و تغيير روتين حياتهم اليومية و حينما انتهت لعبتهم و ملوا منها عادوا الى حياتهم الطبيعية بعد اعتقال رؤوس الفتنة الذين يقبعون حاليا في السجون الى حين محاكمتهم العادلة لينال كل واحد منهم جزاءه حسب التهمة الموجهة له فكما قلت في الاول المغاربة لا تخيفهم تلك الفقاعات الاعلامية التي تنفخ في شوارع اوروبا بعشرة او عشرين فردا او حتى 100 فردا و لا يهتمون بما تكتبه نيويورك تايمز او غيرها لاننا نعرف دوافع ذالك لكن مرتاحون دائما ما دامت الجبهة الداخلية من طنجة الى لكويرة محصنة تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله و رعاه و الذين كانوا ينظرون الى حراك مدينة الحسيمة كانه ثورة تهدد استقرار الدولة المغربية و هي التي لا تمثل حتى 2 في المائة من سكان و اراضي المملكة يجب عليهم الانكفاء مع ذاتهم لان امنياتهم لن تتحقق ابدا.