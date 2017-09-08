﻿حراك الريف يعتزم تشكيل تنظيم يمثله لبدء حوار مع الدولة

الرباط – القدس العربي: كشف ناشط حقوقي يلعب دور الوسيط بين الدولة وقادة حراك الريف عن أن هناك تفكير بأن ‏يشكل الحراك تنظيما رسميا لبدء حوار مع الدولة. ‏

وقال كمال لحبيب، الذي يساهم فيما يسمى لجنة نور الدين عيوش، للوساطة بين الدولة ‏وقادة الحراك: إن ثمة خطوات لتشكيل تنظيم يمثل معتقلي الحراك من داخل السجن، لقطع ‏الطريق على التوجه الذي يقول من داخل الدولة إنها ترفض التحاور مع المعتقلين في حراك ‏الريف، بدعوى أنهم غير مؤسسين، مؤكدا أن الحق في التنظيم شكل نقطة محورية في ‏الوساطة بين الدولة ومعتقلي حراك الريف.‏

ونقل موقع فبراير عن لحبيب: «إن معتقلي حراك الريف وعلى رأسهم الزفزافي قبلوا بهذه ‏الخطوة، والخطوات التي تمهد لتوسيع الحوار وإطلاق سراح المعتقلين ترسم طريقها ‏بثبات».‏