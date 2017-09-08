حراك الريف يعتزم تشكيل تنظيم يمثله لبدء حوار مع الدولة
Sep 09, 2017
الرباط – القدس العربي: كشف ناشط حقوقي يلعب دور الوسيط بين الدولة وقادة حراك الريف عن أن هناك تفكير بأن يشكل الحراك تنظيما رسميا لبدء حوار مع الدولة.
وقال كمال لحبيب، الذي يساهم فيما يسمى لجنة نور الدين عيوش، للوساطة بين الدولة وقادة الحراك: إن ثمة خطوات لتشكيل تنظيم يمثل معتقلي الحراك من داخل السجن، لقطع الطريق على التوجه الذي يقول من داخل الدولة إنها ترفض التحاور مع المعتقلين في حراك الريف، بدعوى أنهم غير مؤسسين، مؤكدا أن الحق في التنظيم شكل نقطة محورية في الوساطة بين الدولة ومعتقلي حراك الريف.
ونقل موقع فبراير عن لحبيب: «إن معتقلي حراك الريف وعلى رأسهم الزفزافي قبلوا بهذه الخطوة، والخطوات التي تمهد لتوسيع الحوار وإطلاق سراح المعتقلين ترسم طريقها بثبات».
حراك الريف يعتزم تشكيل تنظيم يمثله لبدء حوار مع الدولة
خطوة جيدة في طريق إيجاد حل لإنهاء الظلم
ولا حول ولا قوة الا بالله
لا بديل عن الحوار.