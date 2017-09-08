منظمة حقوقية: أكثر من 7000 امرأة مغربية يتعرضن للتعنيف والتحرش والابتزاز في معبر سبتة الحدودي
الرباط –« القدس العربي»: قالت منظمة حقوقية مغربية إن هناك تزايدا في حالات الوفيات بمعبر سبتة الحدودي مع إسبانيا، وأن ما بين 7000 و9000 من النساء المغربيات الممتهنات للتهريب المعيشي من معبر «طارخال» بباب سبتة يتعرضن يوميا للتعنيف والتحرش الجنسي.
وقالت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في رسالة للسلطات في منطقة المضيق الفنيدق التابع لها معبر سبتة إن هذه الأرقام الصادمة تفسر حجم المعاناة التي تتعرض لها نساء التهريب المعيشي في معبر «طارخال»، وأكدت الجمعية أن السلطات المغربية لا توفر أي وسائل لوجستيكية أو تقنية من شأنها أن تساهم في تنظيم عملية الدخول والخروج من أجل إنهاء المآسي التي تحدث بمعبر باب سبتة، التي كان آخرها وفاة ثلاث سيدات بسبب التدافع العنيف. ودعت الجمعية إلى توفير ظروف أحسن للعبور بحيث تحترم كرامة النساء الممتهنات للتهريب المعيشي وباقي الممتهنين للنشاط نفسه، وطالبت بإيقاف أشكال العنف والابتزاز جميعها.
وتحدثت الجمعية التي زارت المعبر في وقت سابق، عن ممارسات مهينة للمرأة المغربية، وشاهدت ظروفا قالت إنها «غير إنسانية»، ومشاهد صادمة عن مبيت رجال ونساء في العراء بمعبر «تارخال» منتظرين فتحه في وجوههم من أجل العبور إلى سبتة المدينة المغربية التي تحتلها إسبانيا، كما عاينت الجمعية اعتداءات كل من الشرطة المغربية والإسبانية.
مرحبا بالأخوة والأخوات المغاربة في الجزائر حيث لن يهينهم أحد..
وإن كانت الحدود مغلقة اليوم فستفتح يوما ما..
هذغ بالطبع إن كان الإخوة المغاربة يرون في الجزائر بلدا جارا يقاسمهم الدين والتاريخ لا عدوا شرقيا يحتل أرضهم..
اهلا عبد الوهاب، انا سبقت ان زرت الجزائر عدة مرات، لكن على ما يبدو انت لم تزر المغرب اي مرة.
.
كنت اذهب للعمل لحساب شركة المانية تتعامل مع الوطنية و اوراسكوم (الجيزي حاليا)، في نهاية النهار
اغير ملابس الاجتماعات و الشغل، و البس جينز و تيشورت و اذوب في الشعب …
زملائي الالمان كانوا يخافون التوغل في العاصمة خصوصا باب الواد … كنا نتواجد كثيرا في حيدرة او الحيدرة
و اكلت السمك قرب الميناء … و شربت مرات عديدة اسبريسو في مقاهي الجزائر … و كلما عرف احد انني من المغرب،
يرحب بي كثيرا و يود ان يادي ثمن القهوة ترحيبا بي … و بسرعة ننتقل الى لغة الفكاهة و المشاكسة …
و غازلت نساءا جمبلات هناك، غزل عفيف طبعا. و كم كن راقيات … لدواعي امنية المانية كنا للاسف نسكن بعيدين في الصنوبر، يعني ليس في الجزائر العميقة … لطبيعة عملي و مستوى الاشخاص الدين كنت اخاطبهم هناك، تعرفت عن الجزائر من فوق، يعني فعلا فوق … مثل المغرب من فوق … اناس في عالم آخر … افضل الجزائر الشعبية و العادية …
.
انا احب الجزائر لذلك لا اقول الا خيرا او رايا بدون اساءة لها. و انت، متى ستزور المغرب؟
.
الجزائر لا تستعمر اراضي مغربية قطعا، بل تحتفظ بمناطق امانة حسب المواثيق الى ان ترجعها لاصحابها. الفرق كبير
هكذا مظاهرات مسموح بها, أما مظاهرات الحسيمة فلا !
هل هؤلاء مغاربة وأولئك لا ؟
ولا حول ولا قوة الا بالله
يجب علي اخواتنا المغربيات الاقتداء باخواتهن التونسيات والجزائريات وفرض تطبيق قانون 13/ 103 المتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة المجمد حتي اللحظة بل الذهاب أكثر من ذالك والانخراط في العمل السياسي والجمعوي وفرض كوطة من النساء في البرلمان حتي وان لم ينتخبو نظرا لطبيعة المجتمع المغربي و مقضات كل من يطعن في شرفهن أشخاص كانوا او مؤسسات خاصة الصحف وقنوات التلفزيون .فااحترام المرأة المغربية يجب أن يكون في بلدها ومحيطها العربي اولا وسيفرض بعدها علي الجميع.
سبتة لمن يريد ان يعرف هي مدينة مغربية محتلة قبل الفتح الاسلامي واعيد احتلالها بعد مدة من سقوط الاندلس ….وقد عمد نظام فرنكو الى انشاء منطقة اقتصادية حرة بهذه المدينة حيث تحولت منذ الخمسينات الى قبلة لاستقطاب كل انواع السلع العالمية على شاكلة هونكونغ وباسعار لن تجدها في اوروبا او افريقيا او حتى اسبانيا نفسها….والشعار المعمول به هناك هو : اشتري ماتريد وباي كمية تريد…وتصرف…!!! الوقود يباع بسعر الاسواق الحرة وبدون رسوم وكذلك المواد الغذاءية والالبسة والتجهيزات المنزلية والالكترونية..وكل ما لم يره البعض حتى في الخيال..،وتسبب هذه السوق خساءر فادحة للاقتصاد المغربي وهو ما دفع الملك نفسه الى انشاء اكبر ميناء في افريقيا لاستقطاب الحركة البحرية والتجارية في المتوسط وهو ما تحقق بنجاح كبير ….في انتظار حل معظلة التهريب التي تقف وراءها جهات كثيرة مستفيدة ومنها بعض اللوبيات المتحكمة في صنع السياسة الاسبانية…، وكان بودي ان اتناول موضوع المراة في دول المغرب الكبير بناء على معطيات دقيقة قمت بدراستها ..الا ان تحويل النقاش الى نوع من المماحكة القاءمة على توليد الكلام جعلني اصرف النظر…!!! وكما يقال يا اخي عبد الوهاب : فاقد الشيء لايعطيه…فما بالك بفاقد كل شيىء….
“وفاة ثلاث سيدات بسبب التدافع العنيف. ودعت الجمعية إلى توفير ظروف أحسن للعبور بحيث تحترم كرامة النساء الممتهنات للتهريب المعيشي وباقي الممتهنين للنشاط نفسه، وطالبت بإيقاف أشكال العنف والابتزاز جميعها”.
لاحول ولا قوة الا بالله، يقع هذا في مملكة ” امير المؤمنين ” ملك “الفقراء” كما يلقبه الشعب المغربي الذي تهدر امواله على المشاريع الخيالية في افريقيا ، اين شرف المغاربة الاحرار ونسائهم تقتل على ابواب مدنهم المحتلة ؟، يا لا لعار ، وتريدون من الشعب الريف الحر ان يسكت ، اين هي الديموقراطية التي يتشدق بها المغرب في المحافل الدولية ؟، وهناك ما يسمونه التهريب المعيشي ، وهل هناك قانون يسمح بالتهريب المعيشي ، ولماذا مملكة ” اميرالمؤمنين” لا تضمن العيش الكريم لشعبها المقلوب على امره وتحفظ شرف نسائها .
لا حول ولا قوة الا بالله
لقمة العيش قاسية للاسف.
.
و للاسف انهن مضطرات للاشتغال في التهريب، و يحملن اطنانا من الاشياء فوق ظهورهن.
يختلط الحابل بالنابل، و نرى هكذا مآسي.