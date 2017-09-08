﻿منظمة حقوقية: أكثر من 7000 امرأة مغربية يتعرضن للتعنيف والتحرش والابتزاز في معبر سبتة الحدودي

الرباط –« القدس العربي»: قالت منظمة حقوقية مغربية إن هناك تزايدا في حالات الوفيات بمعبر سبتة الحدودي مع إسبانيا، وأن ما بين 7000 و9000 من النساء المغربيات الممتهنات للتهريب المعيشي من معبر «طارخال» بباب سبتة يتعرضن يوميا للتعنيف والتحرش الجنسي.

وقالت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في رسالة للسلطات في منطقة المضيق الفنيدق التابع لها معبر سبتة إن هذه الأرقام الصادمة تفسر حجم المعاناة التي تتعرض لها نساء التهريب المعيشي في معبر «طارخال»، وأكدت الجمعية أن السلطات المغربية لا توفر أي وسائل لوجستيكية أو تقنية من شأنها أن تساهم في تنظيم عملية الدخول والخروج من أجل إنهاء المآسي التي تحدث بمعبر باب سبتة، التي كان آخرها وفاة ثلاث سيدات بسبب التدافع العنيف. ودعت الجمعية إلى توفير ظروف أحسن للعبور بحيث تحترم كرامة النساء الممتهنات للتهريب المعيشي وباقي الممتهنين للنشاط نفسه، وطالبت بإيقاف أشكال العنف والابتزاز جميعها.

وتحدثت الجمعية التي زارت المعبر في وقت سابق، عن ممارسات مهينة للمرأة المغربية، وشاهدت ظروفا قالت إنها «غير إنسانية»، ومشاهد صادمة عن مبيت رجال ونساء في العراء بمعبر «تارخال» منتظرين فتحه في وجوههم من أجل العبور إلى سبتة المدينة المغربية التي تحتلها إسبانيا، كما عاينت الجمعية اعتداءات كل من الشرطة المغربية والإسبانية.