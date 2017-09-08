﻿انتشال 2100 جثة لمدنيين في الموصل منذ إعلان تحرير المدينة

الموصل ـ «القدس العربي»: تمكنت عناصر الدفاع المدني، من انتشال 2100 جثة لمدنيين من الجانب الغربي لمدينة الموصل مركز محافظة نينوى (شمال)، منذ تحرير المدينة من تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) في يوليو/تموز الماضي وحتى (أمس).

وقال الرائد سعد حامد، وهو ضابط في الدفاع المدني (تابع للداخلية) في نينوى: إن «فرق الإنقاذ التابعة لمديرية الدفاع المدني في المحافظة انتشلت حتى الآن أكثر من 2100 جثة لمدنيين من تحت منازل مدمرة في الجانب الغربي وخاصة في الموصل القديمة».

وأوضح أن «فرق الإنقاذ تواجه عقبات منها لوجستية تتعلق بالمعدات المجهزة، وهناك عقبات أخرى أمنية تتمثل بوجود مخابئ وأنفاق أو سراديب ما تزال تحوي عناصر لداعش نتعرض منها لإطلاق نار».

وتوقع أن «تنتهي عملية انتشال الجثث في غضون فترة لا تزيد عن الشهرين»، مرجحاً أن يكون هناك قرابة 400 إلى 500 جثة تحت الأنقاض، حسب السجلات والمراجعات من قبل عوائل الضحايا الذين يطلبون الوصول إلى مصير جثث أقربائهم.

ولم يتحدث المصدر عن عدد الجثامين التي تم انتشالها لعناصر تابعة لـ«الدولة»، كما لم يوضح مزيد من التفاصيل حول آلية معرفة تبعية الجثامين التي تعود لمدنيين وتلك التي تعود للتنظيم، فيما لم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات.

وبعد سيطرة «الدولة» على الكثير من مناطق نينوى في صيف 2014، تمكنت القوات العراقية على فترات من تحرير المحافظة بالكامل عبر خوض معارك كانت أبرزها معركة تحرير الموصل، التي استمرت عدة أشهر وانتهت في العاشر عدة من يوليو/تموز الماضي، ومن بعدها معركة تحرير قضاء تلعفر التي انتهت قبل أيام.

وفي ظل تضارب التصريحات حول عدد القتلى من المدنيين خلال تلك المعركة، يبقى الرقم الرسمي المعلن هو ما ذكرته خلية الإعلام الحربي، المعنية بإصدار بيانات الحرب ضد «الدولة»، في 20 يوليو/تموز الماضي، عندما أفادت بمقتل 1429 مدنيا خلال المعركة.

وكانت الخلية ترد على تقرير لصحيفة «إندبندت» البريطانية، نقلت فيه عن وزير الخارجية العراقي السابق، هوشيار زيباري، قوله إن 40 ألف شخص قتلوا خلال المعركة التي استمرت قرابة تسعة أشهر.

ورغم أن التقديرات قبل المعركة كانت تفيد بوجود نحو 7 آلاف مقاتل من «داعش» في الموصل، فقد أعلنت خلية الإعلام الحربي مقتل 30 ألفا من مسلحي التنظيم خلال الحملة العسكرية.

ويقول ناشطون إن المصادر الرسمية تتكتم على الحصيلة الحقيقية لهذه الخسائر؛ خشية تأجيج الرأي العام العراقي والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، وإفراغ النصر على تنظيم «الدولة» من مضمونه.

في الموازاة، أفاد مصدر أمني في تصريح خاص لـ«القدس العربي»، بأن «هناك آلاف الشباب الذين اعتقلتهم القوات العراقية من مدينة الموصل ليس لهم علاقة بالإرهاب أو عليهم أدلة تثبت إدانتهم»، مضيفاً أن «أغلب التهم كانت كيدية بوشاية مخبر أو تشابه بالأسماء بينهم وبين مطلوبين للقوات الأمنية».

ووفق المصدر، «منذ تحرير مدينة الموصل وحتى الآن، قامت القوات العراقية بمختلف صنوفها، باعتقال الكثير من المشتبه بهم، غير أن هناك من هم أبرياء تم اعتقالهم أيضاً».

ولفت إلى أن «القوات العراقية أثناء اعتقالها للمشتبه بهم تستند إلى مصادر خاصة تعتمد عليها لمعرفة الأشخاص المنتمين للتنظيم، وقد تكون المعلومات التي يدلي بها المصدر غير دقيقة، فإما تكون بسبب عداوات شخصية أو بسبب تشابه أسماء».

وأوضح أن «أغلب المصادر تلك ترفض المثول أمام القضاء لإدلاء بشهاداتهم حول المتهمين، ما يعني أن المعلومات التي تلقتها القوات العراقية من المصدر غير دقيقة، ما يضطر القاضي إلى إطلاق سراح المتهم بعد أشهر على اعتقاله».

وأضاف: «قد لا يتم إطلاق سراح المتهم بعد تبرئته أمام القضاء، حيث تتم مساومة الأهل على مبلغ من المال مقابل إطلاق سراحه».

وحسب المصدر، «تتم هذه الصفقات داخل أروقة السجون وتكون عبر سماسرة»، مبيناً أن «الكثير من الأهالي يعانون من الفقر وعدم توفر المال لديهم لدفع المبالغ، وترفض الجهات المسؤولة إطلاق سراح ابنهم ما لم يدفع المال».

وتابع: «منذ زمن وتعمل هذه الجهات في السجون على الابتزاز وطلب الأموال من ذوي المعتقلين ومساومتهم مقابل إطلاق سراح معتقليهم الأبرياء الذين دخلوا السجون والمعتقلات بوشاية المخبر السري أو تشابه في الأسماء، مع علم السلطات تلك بعدم مطلوبية أولئك المعتقلين وصدور أوامر قضائية بالإفراج عنهم».

وذكر أن «الأساليب هذه متبعة منذ سنوات، ولا يزال هناك معتقلون مضى على مكوثهم في السجن سنوات ولم يتم عرضهم على القاضي، ويضطر ذووهم لدفع المال بين فترة وفترة مقابل وعود كاذبة من أجل إطلاق سراحهم».

وتشهد الموصل عمليات اعتقالات مستمرة للشباب من أبناء المدينة منذ استعادتها من قبل القوات العراقية. وحسب مراقبين، فإن السجون والمعتقلات الحكومية أكتظت بالمعتقلين من أبناء المدينة، والذين لا صلة لهم بالإرهاب ولازالوا قابعين في السجون منذ أشهر، وتم نقلهم إلى محافظات أخرى من العراق، ولم يتم إطلاق سراحهم بالرغم من تبرئتهم من قبل القضاء والأمر بإطلاق سراحهم.