﻿الجزائر: تراشق بالتصريحات والاتهامات بين وزير سابق والمؤسسة العسكرية! 

الجزائر ــ «القدس العربي»: قال الوزير السابق نور الدين بوكروح إن ما ورد في الرد الصادر عن الجيش على خلفية مقال نشره في موقعه تهديدات وتخويف، إنه يرفض هذا الأسلوب، مؤكدا أن الذي كتب «افتتاحية» الجيش التي جاءت ردا عليه، تضمنت عبارات لا تمثل المؤسسة العسكرية!

وأضاف قائلا: «عندما سمعت عن الافتتاحية التي جاءت على صفحات مجلة «الجيش»، فقد وجدت نفسي حائرا أمام ثلاثة أسئلة : كيف أجيب ؟ على من أجيب ؟ و على ماذا أجيب؟ كيف أجيب؟ لأن الأعراف والقواعد الصحافية تنص بأنه عندما تتعرض وسيلة إعلامية في كتاباتها لإنسان ما، ذاكرة إياه بالاسم أو واصفة إياه بطريقة تسمح بالتعرف عليه، فإنه يمكن لهذا الأخير أن يمارس حقه بالرد، خاصة عندما يعتبر بأن ما كتب عنه يطعن في شرفه. هل «الجيش» مستعد لمنحي هذا الحق؟ وإن رفض ذلك، فهل توجد وسيلة لإرغامها على احترام حق المواطنين، بما أنه يفترض بأننا نعيش في دولة قانون وليس في «باركينغ» فوضوي؟

وأشار إلى أن «هذا المقال لم تكتبه مؤسسة لا جسد لها، لكن كتبه بشر مثلنا. وبما أن ملكية «الجيش» تعود إلى وزارة الدفاع الوطني التي يعتبر رئيس الجمهورية مسؤولها الأول، فإلى من أوجه حقي في الرد؟ ومن يمكنني أن أقاضي بتهمة القذف إذا ما أردت ذلك؟ الرئيس؟ قائد الأركان ؟ رئيس التحرير؟ كاتب المقال ؟ الدولة ؟ و في أي قضاء يمكنني أن أفعل ذلك، المدني أم العسكري؟ «

وتساءل الوزير السابق إن ما ورد في الافتتاحية، التي وصفته بـ «المرتزِق الذي باع نفسه للشيطان، واضعا قلمه في خدمة مصالح انتقامية» مجرد شتائم لا معنى لها، معتبرا أن «هذه جملة بالية من لغة خشب تعود إلى القرون الوسطى، في عهد السحرة والعفاريت، فما دمت كنت حقيقة قد بعت نفسي للشيطان، ووضعت قلمي في خدمة «مصالح انتقامية»، فلم لا تعتقلونني، وتهجمون على الشياطين بما أنكم تمكنتم من تحديد مواقعهم؟ هذا الكلام ليس عسكريا البتة ! «

وأوضح صاحب الرد أنه لا توجد وزارة دفاع واحدة في العالم قامت بكتابة مقال افتتاحي يحمل تهديدات تكاد تكون صريحة ضد أحد المواطنين، التي تزامنت مع حملة صحافية بفبركة «قضايا»، مؤكدا أن هذه أساليب تعرف بها عادة العصابات والمافيا، لا دول القانون.

وخاطب الوزير السابق صاحب الافتتاحية: «إعلم يا سيدي كاتب «الجيش»، بأني أكتب في صحافة بلادي متطوعا وبالمجان منذ نصف قرن، بينما كتبت أنت مقالك، لأن أحدا أعطاك الأمر بذلك، وقد طبقت هذا الأمر لتتمكن من الاستمرار في «أكل الخبز»، وهذا ما يجعلك أنت أقرب مني إلى تعريف مصطلح «المرتزِق».

وقال أيضا : «قلمي يا سيدي كان محبوبا جدا عند رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، و قد كتب له عددا كبيرا من الخطابات الرسمية التي ألقاها بفخر وتحت التصفيقات، داخل وخارج الوطن، وهذا القلم محبوب أيضا، وإن لم يعجبك ذلك، عند عدد كبير من الجزائريين منذ عشرات السنين وستجد من بين هؤلاء بعضا من أقربائك. و هو محبوب ومعترف به عند أبرز المثقفين في الجزائر وخارجها منذ السبعينيات و الثمانينيات. أنا متيقن بأنك إذا ما حدث والتقينا في يوم ما فإنك ستقول لي: «على بالي يا سي نور الدين، بصح راك تعرف حالة العسكري».

واستطرد: «أتخيلك في صورة أقرب إلى الحقيقة وأنت منهمك خلف مدفع تضبطه لتقصفني به، فأنت وبعض من يفكر مثلك، لا زلتم تعتقدون بأن حرية التفكير والتعبير هي «انتهاك لوحدة الجيش» أو «خيانة عظمى»، وأنت والذي أمرك بشتمي باسم الجيش الوطني الشعبي، لستما الجيش بل أنتما موظفان فيه. هذه المؤسسة ليست ملكا لكما بل هي ملك للأمة التي لم تضع بين أيديكما القوة كي تستعملاها ضدها، ضد مواطنين ينددون بالشر والتعدي على مصلحة البلاد».

واعتبر أن الدولة والجزائر ليستا ملكا لأحد، فحصصنا في ملكية هذا البلد متساوية وقيمتها متعادلة. نحن أربعون مليون مالك بالتساوي للجزائر، فوق الجيش، وفوق رئيس الجمهورية، وفوق الدستور الذي يمكن أن نضع فيه ما نشاء والذي في السنوات الأخيرة «تمرد» كثيرا؛ وفي المرتبة الثانية مباشرة بعد الله، يوجد «الشعب السيد» الذي ليس هو دائما مفهوما مجردا، بل قد يكون حيا في بعض المرات، ويجهر بصوته من خلال أحد أبنائه، وعدد هؤلاء سيرتفع في المستقبل القريب».

ونفى نور الدين بوكروح أن يكون قد هاجم الجيش، ولا قلل من احترامه، وأنه لم يدع إلى الانقلاب، كما يزعم الذين انزعجوا من كتاباته، مشددا على أنه لم يجرؤ على ارتكاب مثل هذا أبدا، ليس خوفا من التهديدات، لكن لقناعته العميقة بعدم جدوى ذلك. وكوني تعرضت في الماضي إلى بعض المشاكل مع الجيش، فالسبب أنني هاجمت بعض الجنرالات الذين لطخوه. وبدل أن يسلم لي وسام استحقاق وطني، جرني الجيش أمام العدالة.

واعتبر أن كل ما فعله هذه المرة، هو أنه طلب من المسؤولين العسكريين الحاليين والسابقين الذين قبلوا بالولاية الرابعة لبوتفليقة، أو يستعدون للقبول بخامسة أو بسيناريو مشابه لذلك، أن يحتكموا إلى العقل قبل 2019، كي لا يرهنوا مصير البلد مرة أخرى فالجزائريون لن يقبلوا ذلك. هذه المرة سيبلغ السيل الزبى.»!

وختم نور الدين بوكروح رده بالقول: «بصفتي مواطنا جزائريا، سأعترض على الولاية الخامسة، أو سيناريو مشابه لذلك بكل ما أملك من قوى معنوية وفكرية. اللهم الا إذا نزل من السماء في الوقت المناسب «بومعرافي» آخر ليرمي برصاصة في ظهري».