﻿الأردن يواصل «التورط أكثر» في كمين الجنوب السوري و«المظلة الروسية» تتوسع في أجندة عمان

عمان ـ «القدس العربي»: يستحكم الأردن أكثر ويتورط بصورة أوسع فيما يسمى بترتيبات خفض التوتر جنوب سوريا، على أمل أن يساهم مثل هذا الحراك البراغماتي الذي يخدم بكل حال عودة جيش النظام السوري إلى الحدود في تأمين أساس وقنوات تفتح صفـحة جـديدة مع نظـام دمشـق.

عمّان تبدو مهتمة جدًا بتوفير التسهيلات جميعها التي تلزم إنجاح المتطلبات الروسية تحديدًا منها حيث تسعى موسكو بوضوح لزيادة رقعة الدور الأردني في ترتيبات أمن جنوب سوريا، على أمل أن يساهم ذلك في رفع مستوى الاتصال والتنسيق بين الجانبين. ويفسر الهوس الأردني بالتفاعل مع موسكو تحت عنوان سيناريو تـخفيض التوتر جـنوب سوريا الحراك النشط في هـذا السـياق لوزير الخارجية أيمـن الصـفدي.

الخبير الأردني المختص بشؤون الجنوب السوري صلاح ملكاوي عرض معلومات لديه منقولة عن مندوب سوريا الدائم في الأمم المتحدة بشار الجعفري، فكرتها أن وزير الخارجية الصفدي يعكس روح الموقف المرجعي الأردني حصرياً، وهو يهتم بأية خطوة لها علاقة بالملف السوري عبر الشراكة فقط مع موسكو، خلافاً للحكومة التي تسعى إلى مفاجأة سارة اقتصادياً جديدة بعنوان: فتح معبر نصيب مع سوريا لتحريك قطاعي النقل والتجارة والتصدير.

وجهة نظره في أن هذا التباين في صفوف المسؤولين الأردنيين وفقا للمنقول عن الجعفري هو السبب الذي دفع الأخير لاتهام الحكومة الأردنية بأنها مرتَزِقة. وبعيداً عن اتهامات الجعفري التي تجاهلتها بوضوح حكومة عمَان وصنفتها مجدداً في ملف التأزيم الداخلي لنظام دمشق يمكن القول بأن موسكو تواصل بطريقتها الخاصة مشوار حسم المسائل العالقة جميعها في جنوب سوريا.

وبهذا المعنى تصبح المظلة الروسية بمثابة أداة التحريك الرئيسية لدور الأردن في أمن الحدود، الأمر الذي يفسر اختيار سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي عمّان إلى جانب الرياض في جولته الجديدة التي تبدأ اليوم للبحث في ملفات عدة أهمها الأزمة الخليجية.

المثير في الموضوع أن هذا الدور يتعاظم ويتسارع، فبعد إظهار الأردنيين قدرتهم على التأثير في جماعات مسلحة سبق أن دعموها مثل جيش العشائر في السويداء وبعض فصائل بادية الشام الجنوبية، قفز إلى السطح مجدداً ملف ساخن بعنوان ترحيل وإزالة مخيم الركبان الصحراوي الشهير وفقاً لمسار التحولات الميدانية المتحولة في الجنوب السوري.

الأردن بدأ يستخدم نفوذه وتورط مع تشكيلات مسلحة يفترض أن يستضيفها داخل أراضيه وفق بيانات صدرت عن فصائل جنوبية من بينها فصيل أسود الشرقية. وسبق لعمّان أن قدمت رعايتها لصفقة تبادل الأسير الطيار السوري مع نظام دمشق عبر قنوات أمنية خلفية.

هوامش الحركة بالمعنى أمام الأردن تزداد وتتفاعل لكنها هوامش تتحرك حتى الآن فقط في نطاق مساحة المناورة التي يوفرها الصديق الروسي الجديد الذي تتم الاتصالات ذات البعد الأمني بينه وبين عمّان.

الحراك الأردني المرتب مع موسكو على حدود الجنوب السوري وفي بادية الشام الجنوبية قد ينطوي على مجازفة، لكن عمّان تقبلها بحكم الأمر الواقع حتى وهي تنتظر بفارغ الصبر تنفيذ روسيا التزامها بخصوص إعادة فتح معبر نصيب الحدودي بين البلدين. هذه المجازفة تنطوي بالتزامن مع طرح تساؤلات مهمة أبرزها ذلك المتعلق بالغياب الغريب والمريب لجبهة النصرة عن هذه الترتيبات كلها.

النصرة… كمون تكتيكي

جبهة النصرة التي لم يعد سرًا أنها في حالة كمون تكتيكية غامضة جنوب سوريا تبدو في المشهد وكأنها تبخرت حيث لا تأتي على ذكرها في مجمل مسار الأحداث الجهات المعنية بترتيبات درعا ومحيطها. السؤال حول غياب جبهة النصرة عن المشهد يبدو مثيراً جداً خصوصاً في ظل وجود حاضنة حليفة لها داخل الأردن يمثلها التيار السلفي الجهادي. وفي ظل التقارير التي سبق أن تحدثت عن توافق ضمني مع جبهة النصرة على تجنب المساس بالحدود الأردنية وعدم تجاوز الخطوط الحمر.

ويبدو في السياق أن انحسار ومحاصرة تنظيم داعش في محافظة الرقة وتوجيه ضربات لبقايا مقاتليه في دير الزور أبعد جبهة النصرة الكامنة عن واجهة الأحداث وأبقاها ورقة تفاوضية قابلة للرهان بأيدي جهات غامضة.

بمعنى آخر يسأل الجميع اليوم .. أين جبهة النصرة ؟.. وهو سؤال يتكرر وسط مؤشرات الحيرة والاستغراب خصوصًا أن عودة جيش النظام السوري لمغافر ومراكز أمنية على الحدود مع الأردن تعلق بمساحات من الأرض كانت تحت سلطة مقاتلي جبهة النصرة التي تبخرت عملياً أو كمنت وابتعدت عن أضواء المشهد لسبب ما.

وهو على الأرجح سبب يتعلق بنقطة مشتركة بين إسرائيل والأردن تحديدًا تتمثل في عدم الرغبة بمشاهدة مليشيات طائفية تتبع إيران أو حزب الله في أي مساحة قريبة من الجولان أو الحدود مع الأردن والقصد هنا؛ أن المقايضة المحتملة مرتبطة بـ»كمون» جبهة النصرة لمنع توفير ذريعة لميليشيات إيران وحزب الله للتقدم نحو الحدود على الجبهتين. ولا يمكن عملياً استبعاد تغييب جبهة النصرة المفاجئ عن سيناريو التوافق الأردني الروسي، وبالتالي السوري، لفرض وقائع جديدة على الأرض جنوب سوريا.

ويبقى أن ذلك كله يحصل فيما يتوسع هامش المناورة الأردني في عمق الحدود جنوب سوريا سياسياً بالتنسيق مع روسيا، فيما يكبر بوضوح ملموس الدور الأردني في هذا السياق المليء عملياً بالكمائن والألغام .