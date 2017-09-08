السيسي يستنكر اضطهاد المسلمين في ميانمار!
رأي القدس
يشهد العالم موجة من أعمال الاستنكار والإدانة لما يحصل من إبادة وتهجير جماعيّ وتطهير ديني وعرقي ممنهج لأقلية الروهينجا المسلمين في ميانمار وذلك باتفاق وتواطؤ كامل بين الجيش والميليشيات البوذية وبتغطية مخزية من رئيسة الوزراء الفائزة بجائزة نوبل للسلام اونغ سان سوتشي.
تخفي بعض الأطراف الآسيوية والغربية تعاطفا مضمرا مع عملية الإبادة ينعكس إما بتصريحات تتحدث عن «طرفي النزاع» (كما فعل الاتحاد الأوروبي مؤخرا!)، أو بتجاهل القضية برمّتها، وهو لا يمكن تفسيره إلا بعملية العلاقات العامة وتجميل الوجه الذي قامت به طغمة البلاد العسكرية وساهمت فيه أونغ سان سوتشي وحزبها، وهو ما يمكن اعتباره لعبة سياسية كبرى شارك فيها الغرب الطامح إلى منافسة الهند والصين في استثمار مصادر البلد الطبيعية الغنية بالنفط، الغاز، الذهب والخشب والعقيق، وهو ما يفسر زيارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما لميانمار، ومديحها من قبل مسؤولين غربيين عديدين.
تقوم تصريحات الإدانة، في بعض الدول العربية والإسلامية، في المقابل، بنوع من خداع الذات وتهدئة عواطف الجماهير المتألمة على شعب يتعرّض لاضطهاد فادح على مرأى من العالم، وقد سمعنا من هذه الإدانات الخفيفة الوزن الكثير، ولكن بعضها، يثير الجدل حقّاً.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على سبيل المثال، قام بواجبه الإنساني والديني وأدان أحداث العنف التي تشهدها ميانمار. الأكثر من ذلك أنه اعتبر أن استمرار الانتهاكات بحق مسلمي الروهينجا «يساعد على تغذية الإرهاب والفكر المتطرف»!
تصريح السيسي جاء في اليوم نفسه الذي أعلنت فيه منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن الرئيس المصري أعطى ضوءا أخضر لعناصر وضباط الأمن التابعين لوزارة الداخلية المصرية لاستخدام التعذيب، وأوضحت المنظمة أن تقنيات التعذيب تستخدم في كل مراكز الشرطة ومقرات الأمن في مصر، وأن السلطات المصرية اعتقلت منذ «الانقلاب العسكري» عام 2013، ستين ألف شخص على الأقل وأخفت قسرا المئات وأصدرت أحكام الإعدام في مئات آخرين وحاكمت آلاف المدنيين في محاكم عسكرية وأنشأت ما لا يقل عن 19 سجنا جديداً لاحتواء هذه الأعداد الكبيرة من المعتقلين.
نتفق مع السيسي طبعاً في أن الانتهاكات بحق مسلمي الروهينجا تساهم في «تغذية الإرهاب والفكر المتطرّف»، ولكن غير المفهوم بتاتاً هو كيف أن مشاعر الرئيس المصري الإنسانية، وتحليله الصحيح لأسباب الإرهاب والفكر المتطرّف، ممتنعان عن الصرف حين يتعلّق الأمر بالمصريين أنفسهم وليس بجالية إسلامية تقيم على بعد آلاف الأميال من بلاده.
ألا يرى السيسي كيف تدهورت أوضاع الأمن في بلاده منذ استيلائه على السلطة؟ وكيف لا يربط بين تصاعد الإرهاب و«فكر التطرّف» في بلاده مع ما يجري في سجونه ومعتقلاته وفروع أمنه، وحتى في محاكمه وبرلمانه ووسائل إعلامه؟
تناظرت هذه التصريحات أيضاً مع إعلان الولايات المتحدة الأمريكية، خفض معوناتها المالية والعسكرية بشكل كبير أيضاً بسبب انتهاكات السلطات المروّعة لحقوق الإنسان، فإذا كان مشرّعو الولايات المتحدة، وهي الحليفة الوثيقة لنظام السيسي، يستنكرون، بالأفعال لا بالأقوال فحسب، ما يفعله النظام المصري، فماذا يقول المصريون أنفسهم، الذين يستنكر السيسي باسمهم اضطهاد المسلمين في ميانمار؟
رأي القدس
شبعنا إستنكارات من نكرات إغتصبوا الحكم ببلادنا
نريد تحركاً دبلوماسياً وعسكرياً بنفس الوقت
أو مساعدة مسلمي الروهنجا بالسلاح
ولا حول ولا قوة الا بالله
مسلمو ميانمار يتألمون لوضع العرب في سوريا والعراق.
الروهينقا هي بمثابة رابعة والنهضة فماذا حصل للسيسي.
من باب رفع العتب، قام السيسى مغتصب السلطة في مصر بإدانة ما تقوم به حكومة ميانمار بحق ألأقلية المسلمة فيها، من إضطهاد وإنتهاك حريات. لا ألوم السيسى على هذا البيان الذى لا يسمن ولا يغنى من جوع، لأن ما يقوم به السيسى وعصابته في مصر يفوق ما تقوم به حكومة ميانمار بحق مواطنيها المسلمين مليون مرة. ألسيسى ومنذ إستيلاءه على السلطة بإنقلابه ألأسود، قام بقتل الآلاف من شباب مصر وغيب عشرات ألآلاف وإنتهكت قواته كل المحرمات!!! لك الله يامصر ياإللى كنتى أم الدنيا…
قمة النفاق وخداع النفس …المصريون يتحملون نتائج تفرقهم و تسرعهم في ثورتهم ضد مبارك حيت لن يجدوا متيلا له
نريد من حكام العرب فعل على الارض طرد سفراء بورما وطرد العمال والشركات البورمية حالا وتقديم المساعدات للمسلمين في بورما وبنجلاديش شبعنا كلام واستنكار نريد فعل على الارض ياحكام العرب كفروا عن ذنوبكم بمساعدة المسلمين بورما وطرد سفراء وشركات وعمال بورما هذا المطلوب إذا تستنكروا بدون فعل الله سوف يلعنكم والشعوب العربية سوف تعلنكم وخافوا من عقاب الله لكم . وتعلموا من سيدنا عمر ماذا قال اني اخاف الله ان يسألني إذا تعثرت بغلة في أرض سوف الله يسألني عنها وماذا عنكم وانتم تشاهدون هذه المذابح وانتم ساكتين كيف تقفون إمام الله عندما يسألكم لماذا تدفعون عن المسلمين ولم تقدم لهم شي سواء كلام الاستنكار .
بسم الله الرحمن الرحيم. رأي القدس اليوم عنوانه(السيسي يستنكر اضطهاد المسلمين في ميانمار!)
المعايير الدولية المتقلبة، في كثير من الاحيان، تمنح او تمنع الحقوق او الامتيازات بتحيز بعيد عن الشفافية والحياد. وكمثال صارخ منح اونغ سان سوتشي(رئيسة وزراء ميانمار) جائزة نوبل للسلام يتبين بعدها انها مجرمة حرب بامتياز ومذابح الروهينجا تتم بتوجيهها وتواطئها مع الجيش والميليشيات البوذية المتعصبة الحاقدة.
والسيسي لا يقرأ (كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. )عندما يستنكر اضطهاد المسلمين في بورما من قبل حكامها وميليشياتها البوذية ( في اليوم نفسه الذي أعلنت فيه منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن الرئيس المصري أعطى ضوءا أخضر لعناصر وضباط الأمن التابعين لوزارة الداخلية المصرية لاستخدام التعذيب، وأوضحت المنظمة أن تقنيات التعذيب تستخدم في كل مراكز الشرطة ومقرات الأمن في مصر، وأن السلطات المصرية اعتقلت منذ «الانقلاب العسكري» عام 2013، ستين ألف شخص على الأقل وأخفت قسرا المئات وأصدرت أحكام الإعدام في مئات آخرين وحاكمت آلاف المدنيين في محاكم عسكرية وأنشأت ما لا يقل عن 19 سجنا جديداً لاحتواء هذه الأعداد الكبيرة من المعتقلين)
انه النفاق الذي ميز انقلابيي عسكر السيسي منذ اغتصابهم للسلطة قبل ٤ سنوات. ففي ميانمار يضطهدون ويقتلون المسلمين،جهارا نهارا لانهم مسلمون واما في مصر السيسي فيقمعون الشعب، بجميع توجهاته بحجة انهم( اخوان مسلمون).
أنت بطل يا سيسي ابهرت العالم كله بموقفك ………
وماذا نقول عن السيسي الذي يدعم نظام بشار الكيماوي الذي يقتل المسلمين السوريين بالعتاد والسلاح، هذا الانقلابي الذي يبيع اراضي مصر ويفقر الشعب المصري ويعيده الى المربع الاول من حكم المخابرات وسياسة السجون والاختفاء القسري
وباتت أم الدنيا على يدية ليست اما لأحد
كان عليه ان يفكر في اصل اضطهاد المسلمين اليس هو من الناس الذين يضطهدون المسلمين هو وشلته طبعا
مجرم حرب قتل الالاف یستنکر مجازر بورما حقا ان لم تستحی قول و افعل ماشئت.
الامن فى مصر لم يتدهور منذ مجىْ السيسي للسلطه كما اقترح كاتب المقال بل تحسن عشرات الاضعاف عما كان عليه ايام مرسى . كل ماعليك فعله هو ان تتجول فى اى شارع فى اى محافظه فى مصر لترى بنفسك الامن و الامان الذى افتقدناه ايام حكم المرشد .