﻿شتاينهاوس أول سيدة تدير مباراة في الدوري الألماني للرجال!

برلين – د ب أ: دخلت الحكمة بيبيانا شتاينهاوس تاريخ الدوري الألماني للرجال، حيث ستصبح أول سيدة تدير إحدى مباريات البطولة، بعد تعيينها لإدارة لقاء هيرتا برلين مع ضيفه فيردر بريمن الأحد، ضمن المرحلة الثالثة.

وعين الاتحاد الألماني شتاينهاوس (38 عاما) لإدارة اللقاء، الذي سيقام على الملعب الأولمبي بالعاصمة برلين. وقال شتاينهاوس: «لدي الكثير من التوقع قبل إدارة أول مباراة لي في البوندسليغا. سعيدة لأن هذا التحدي الضخم بالنسبة لي ولطاقمي المعاون يبدا أخيراً يوم الأحد». وأضافت: «بالتأكيد سنكون مستعدين تماما». وتولت شتاينهاوس إدارة مباريات الدرجة الثانية منذ عشرة أعوام، علما أنها أدارت العديد من المباريات الهامة في مسابقات الكرة النسائية، من ضمنها نهائي كأس العالم عام 2011، ونهائي دورة الألعاب الأولمبية عام 2012 بلندن، ونهائي دوري أبطال أوروبا هذا العام. وكانت شتاينهاوس اختيرت ضمن 24 حكما لإدارة مباريات الموسم في شهر أيار/ مايو الماضي. ورحب نادي هيرتا برلين بتعيين شتاينهاوس، حيث كتب على «تويتر»: «إن المرأة شكلت دائما المستقبل في برلين. وتنضم بيبيانا شتاينهاوس لهذا يوم الأحد. الوقت حان».