اتصال بين أمير قطر وولي العهد السعودي من أجل الحوار بناء على تنسيق من الرئيس الأمريكي

لندن ـ “القدس العربي” ـ وكالات: أفادت وكالة الأنباء السعودية مساء الجمعة بأن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة اتصل بولي العهد السعودي محمد بن سلمان وأبدى رغبته بالجلوس على طاولة الحوار ومناقشة مطالب الدول الأربع بما يضمن مصالح الجميع.

وذكرت الوكالة أن الأمير محمد بن سلمان رحب برغبة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

واكتفت الوكالة بالقول انه “سيتم إعلان التفاصيل لاحقاً بعد أن تنتهي المملكة العربية السعودية من التفاهم مع دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية ، دون الكشف عن موعد الجلوس .

من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية أن الاتصال يأتي بتنسيق من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وأضافت الوكالة القطرية، أن الأمير تميم وافق على طلب ولي العهد السعودي بتكليف عدة مبعوثين لبحث الخلافات، على أن يبحثوا القضايا العالقة دون المساس بسيادة الدول.

وكانت كل من المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات ومملكة البحرين، أعلنت في 5 حزيران/يونيو، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر.

من جانبها أعلنت الإمارات على لسان الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية مساندتها لهذه الجهود. وغرد المسؤول الإماراتي في موقع تويتر أنه “متى ما كانت المسألة بيد محمد بن سلمان فأبشروا خيرا” وينتظر أن تتضح في اﻷيام المقبلة نتائج الوساطة التي تقوم بها الكويت وبمساندة من عُمان بين قطر والدول الخليجية الثلاث التي تحاصرها وهي السعودية والبحرين والإمارات وتساندها مصر.

وفي وقت لاحق فجر اليوم السبت، صرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية أن الرياض تعلن تعطيل أي حوار أو تواصل مع السلطة في قطر حتى يصدر منها تصريح واضح توضح فيه موقفها بشكل علني.

إلى ذلك أُعلن في واشنطن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجري اتصالات منفصلة مع قادة السعودية والإمارات وقطر ويشدد على أهمية الوحدة بين شركاء أمريكا العرب للتصدي لتهديد إيران.