لبنان يتجه لرفع شكوى ضد إسرائيل في مجلس الأمن

“القدس العربي” – وكالات: أصدر وزير الخارجية اللبنانية جبران باسيل السبت، توجيهاته لبعثة بلاده الدائمة في نيويورك برفع شكوى عاجلة الى مجلس الأمن بشأن “الخرق الجوي الاسرائيلي الأخير للسيادة اللبنانية”.

وقال بيان للخارجية، اليوم، “إن توجيهات الوزير أتت بعد اعتراف السلطات الإسرائيلية نفسها بقيامها بهجوم صاروخي ضد أهداف على الاراضي السورية انطلاقاً من الأجواء اللبنانية”.

وأقر النظام السوري، أن طائرات اسرائيلية قصفت من الاجواء اللبنانية موقعاً عسكرياً بريف حماة وأوقعت قتيلين، الخميس.